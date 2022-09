Luis Rojas del Guataparo encabeza la primera ronda del Abierto de Golf Barquisimeto #30Sep

- Publicidad -

A las 6:20 de este jueves se dieron cita los golfistas del primer grupo del draw asignado para este primer día del XVII Abierto de Barquisimeto. Los de categoría profesional, campeonato, primer y segunda, iniciaron las partidas.

El campo del Barquisimeto Golf Club (BGC), hoy recibió a 134 jugadores de diferentes estados del país se dispusieron a disfrutar la primera ronda del torneo, que terminó con Luis Rojas del Guataparo Country Club de Valencia, a la cabeza; seguido del experimentado Juan Carlos Berastegui del Valle Arriba Country Club y tercero el de la casa, Jesús Hernández (+2).

Mientras que la categoría campeonato, la domina el larense Robert Debiase, lo secunda el zuliano Luis Soto (+3) y Fabio Aguilar, también del BGC con (+3).

Según los resultados finales, la tabla general en este primer día de torneo, en el que jugaron solo los caballeros, la comanda Luis Rojas con −2, lo secunda Robert Debiase (−1) y Juan Carlos Berastegui, en el tercer lugar, con par de cancha.

«Vine a disfrutar este campo, que me encanta, y el Abierto, que ya lo he ganado unas cuantas veces. Hoy me pasó de todo, bueno y malo, pero estoy satisfecho con lo que hice. Mañana seguimos para buscar el corte y jugar la final», apuntó Berastegui.

Por su parte, Luis Rojas, dijo estar contento con su participación de hoy, tras su vuelta al país, luego de una larga estadía en Perú.

Este viernes, la casa estará llena. Juegan los caballeros (todas las categorías), buscando pasar el corte, y las mujeres inician ronda, para jugar sus 36 hoyos.

La velada musical para relajar a los jugadores, estuvo a cargo de la banda local Signos, quienes deleitaron con covers de música de los 60, 70 y 80.