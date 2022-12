OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Mudanza para ancianos (Parte I) #27Dic

“Los conflictos surgen cuando alguien no se considera mayor, pero las personas de su familia o grupo de cuidado lo tratan como viejitos”

La semana pasada estábamos conversando sobre el interesante tema de la mudanza para ancianos y que habíamos traducido para ustedes un artículo escrito por el periodista Massimo Gaggi por lo interesante del tema.

En el mismo, el periodista, hace referencia a empresas como Paper Moon Moves o Judith Moves You que operan en New York o como Soft Landing es decir aterrizaje suave que opera en la costa oeste de los estado unidos de América, que se ocupan no solo de los aspectos organizativos de estas mudanzas particulares sino también de los aspectos psicológicos del tema.

Recalca que por ello, mantener todo en una dimensión artesanal, ayuda a lograr que la operación sea más digerible para el anciano.

En este sentido, a quien, quizás, le venga en cambio el contratiempo a la hora de pagar la factura, que en el caso de Nueva York, estos altos directivos de mudanzas, piden en promedio 100 dólares por hora de trabajo, es especialmente sobre todo para los ancianos que a menudo se jubilan con pensiones diezmadas por la crisis financiera que estalló en 2008, pero la metrópoli de la costa este es una ciudad muy rica en la que ya hoy los mayores de 65 años son más de un millón de 8,2 millones de habitantes. Para 2030 habrá un millón y 350 mil.

No hay censos precisos, pero la asociación de estos profesionales, que hasta hace unos años tenía un centenar de miembros, ahora tiene más de mil solo en Nueva York. Y también está en auge en el resto de América que en 2030 uno de cada 5 ciudadanos tendrá más de 65 años, donde las tarifas son más bajas, fuera de las grandes ciudades, la factura de estos gerentes baja a 45 a 60 dólares la hora.

La jubilación del ejército de baby boomers, los 78 millones de estadounidenses nacidos entre 1946 y 1964, expande dramáticamente el mercado de nuevos profesionales de la tercera edad, que a menudo justifican su alto costo ofreciendo habilidades que las familias no pueden tener, como por ejemplo la capacidad de valorar y vender colecciones de monedas y sellos, relojes raros y también obras de arte. Utilizando, de vez en cuando, el canal más conveniente, como tiendas especializadas, casa de Asta, ventas online, etc. Tal vez, con el incentivo de una buena comisión sobre lo que pueden recaudar.

Definitivamente, aunque busquen a personas expertas para que lleven adelante esta situación, deben escuchar a sus padres e intentar comprender su resistencia. Deben mantener la calma y nunca forzar a convencerlos. Deben tratar a sus padres ancianos como adultos. Nunca los hagan sentirse como si tuvieran que mudarse porque están envejeciendo. Permitan que sus padres tengan una sensación de control. De tiempo a sus padres para procesar la idea de mudarse. Investigue algunos lugares que les podrían gustar. Lleve a sus padres a ver los lugares que ha encontrado, concentrándose en sus beneficios. Enfatice las consecuencias si no se mueven. Explíquele cuánto les ayudará a mudarse. Acepte que es posible que no los convenza a mudarse. Si está frustrado o desarmado, asegúrese de cuidarse, los padres ancianos pueden ser frustrantes, especialmente cuando están convencidos y se niegan a hacer algo que claramente es lo mejor para ellos. Por otro lado, dedicarse a este oficio, sobre todo por personas de la tercera edad, es claramente una gran oportunidad de negocio.

