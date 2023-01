NuevaEsparta | Docentes de Nueva Esparta protestan porque la situación está «Color de hormiga» #9Ene

Este lunes 9 de enero el llamado a reinicio de clases se cambió por una jornada de protesta. En Nueva Esparta, más de un centenar de docentes entre activos y jubilados se sumaron a la protesta nacional en reclamo de sus derechos laborales.

La concentración inició en la Casa del Maestro, en La Asunción, municipio Arismendi, y de allí partieron hasta la sede de la Gobernación donde un piquete de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana esperó para controlar la situación, y lo mismo ocurrió en la Zona Educativa, también en La Asunción, hasta donde llegó la manifestación.

publicidad

Durante el trayecto los docentes manifestaron consignas resumidas en la crítica situación que viven, la exigencia al respeto de la profesión docente, el sentimiento de burla por las promesas incumplidas, la cantidad de beneficios que se han perdido y el temor de que los docentes registrados en nóminas regionales y municipales pasen al nivel central, pues aseguran que con ello terminarán de perder todas las reivindicaciones, incluso quienes tienen cargo en ambas dependencias perderían uno.

En declaraciones a los medios los docentes precisaron razones de su preocupación y a la vez motivación para plantarse ante los gobiernos nacional y regional.

Eilyn López, maestra suplente durante 6 años y fija desde el 2020, expresó, «la situación se ha puesto color de hormiga, ni siquiera tenemos un buen ambiente laboral porque el deterioro de las instituciones educativas son parte de la mala calidad de vida del maestro. Estamos aquí reclamando porque la lucha es de todos. Esta crisis me ha afectado en todo, si antes tenías para comprar un par de zapatos ese poder adquisitivo se perdió. Lo que antes te alcanzaba para subsistir una semana ya hoy no, ahora es el pasaje o la comida, o el trabajo o tantas cosas que exigen a nivel de ética pero no se puede cumplir».

Asimismo, Rubí Rosas, jubilada, reclamó que el mayor problema es la devaluación. «Me jubilaron en el año 2014 y aún no recibo esas prestaciones después de haber trabajado durante 30 años».

Por su parte, Nora Cardona, también jubilada, recalcó que el reclamo de los docentes no es político ni de favores a la autoridad. «Son las prestaciones sociales que nos corresponde lo que exigimos. Este diciembre fue muy triste, desolador, un diciembre desamparado porque no fue posible tener una cena siquiera decente en Navidad, y quien la tuvo fue gracias a algún hijo o familiar que se fue al exterior buscando futuro y tal vez pudo mandar algo para paliar la situación».

Calificó como una burla que en Nueva Esparta el Ejecutivo Regional anunciara el pago de los jubilados el pasado 29 de marzo, al costo de ese momento inclusive, y después de 10 meses aún no ha pagado nada.

En cuanto al resultado de la convocatoria, Jesús Quijada, mienbro de la coalición sindical que reúne a los diferentes gremios docentes, afirmó que el 90 % de los afectados cumplió con su presencia, por lo que hizo un llamado a la Jefa de Zona Educativa, a la ministra de Educación y a la Dirección de Educación de Nueva Esparta, para que vea lo que está sucediendo y de manera inmediata convoque a discutir la contratación colectiva y cumplir los compromisos atrasados. Anunció que esperan lineamientos nacionales para determinar las próximas acciones a seguir.

Más información: www.termometronacional.com