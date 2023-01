Presidenta de la legítima Asamblea Nacional Dinorah Figuera presentó el plan de acción del Parlamento #9Ene

Un pronunciamiento en torno a lo que será el plan de la directiva de la Asamblea Nacional 2025 para este año 2023, hizo la presidenta diputada Dinorah Figuera, acompañada de las diputadas Marianela Fernández, primera vicepresidenta y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta, al reiterar que la transparencia será la base de la gestión, sumada a la participación.

«En primer lugar la legítima AN se enfocará en sanear y consolidar la unidad interna. En segundo lugar se irá hacia la despartidización de los activos mediante una comisión con integrantes independientes de los partidos políticos, también se va a nombrar un consejo ciudadano con representantes de la sociedad civil», expresó.

En tercer lugar, dijo Figuera «se garantizará una rendición de cuentas constante de la gestión. En cuarto lugar se consolidará la representación internacional a la alternativa democrática y al legítimo Parlamento».

En cuanto al apoyo a la recuperación de la democracia en Venezuela, Figuera destacó que «ayudaremos para que el proceso de México se realice de manera efectiva, apoyaremos a que se realicen las elecciones primarias para elegir un candidato único de la alternativa democrática y colaboraremos para la realización de verdaderas elecciones libres en Venezuela».

Además de eso la legisladora enfatizó que se potenciará el apoyo a los migrantes y exiliados venezolanos que se encuentran en el exterior.

«La AN se convierte en este momento en un instrumento de participación, para promover esa acción de saldo organizativo que permita a los partidos políticos presentarse ante el país con claridad en cuanto a estrategia y plan, despartidizar los activos, es importante que las instituciones rindan cuentas y con información al ciudadano, que esos activos sean custodiados, protegidos y que se pueda generar confianza», precisó.

La legisladora explicó que se va a hacer una composición de un consejo de protección de activos en el exterior con cinco miembros designados por la AN «y se va a generar un órgano autónomo de competencias ejecutivas que permitan tomar decisiones para proteger los activos y que también va a tener su coordinador y dictar un reglamento de funcionamiento».

«Con la nueva estructura, se va a generar un estudio sobre los juicios, en este momento no tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando, los funcionarios del Gobierno Interino manifestaron que van a rendir cuentas», acotó Figuera.

Sobre la realización de elecciones primarias para elegir el candidato de la oposición venezolana de cara a unas elecciones presidenciales, Figuera destacó que «contarán con el apoyo de la AN para que sean transparentes, competitivas y tener candidato único para las elecciones de 2024».

En relación al tema de las oficinas de representación internacional que se mantenían con el interinato destacó que » van a pasar de ser 60 a 5 representantes ad honoren, se van a nombrar representantes en los países que haga falta para que los venezolanos tengan la oportunidad de ser orientados, teníamos muchos representantes, pero muchos no eran reconocidos, no accionaban. Las representaciones como EEUU, Colombia y Brasil estaban muy activas, pero otras no tenían posibilidad de accionar para efectos concretos».

Condena a la persecución política

La presidenta del legítimo Parlamento rechazó de manera categórica los anuncios hechos por voceros del régimen de Nicolás Maduro sobre dictar orden de captura en contra de las tres directivas de la AN: Dinorah Figuera, presidenta; Marianela Fernández, primera vicepresidenta y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta, así como a su secretario José Figueredo y subsecretario Luis Alberto Bustos.

«A través de las redes sociales salieron ordenes emitidas por la fiscalía, cobra fuerza el que estemos en el exterior, somos una junta directiva, unas mujeres valientes, esto nos va a permitir tener luz verde para seguir defendiendo, cumpliendo el plan, rendir cuentas, nada ni nadie nos puede sacar de nuestro plan, si pretenden realizar acciones contra la directiva de la legítima AN, no van a poder y seguiremos con más fuerza brindando acciones», dijo Figuera.