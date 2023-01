Ramos: El hambre es una bomba que puede explotar en cualquier momento #17Ene

Alfredo Ramos, dirigente nacional de La Causa R, expresó este martes su respaldo a los trabajadores del país que en los últimos días han protestado por salarios justos y derechos laborales.

«Hoy 17 de enero continúan las protestas de calle de los trabajadores del país por un salario digno. El tirano maduro y sus mafias dicen que no tienen recursos para aumentar el salario, juegan al desgaste de la protesta», manifestó Ramos mediante su cuenta en Twitter.

En este sentido, Ramos agregó en referencia a las necesidades básicas de la población que «el hambre es una bomba y puede explotar en cualquier momento».

Cabe resaltar que este martes se realizó una concentración del gremio de docentes de Barquisimeto en las inmediaciones de la Zona Educativa y El Obelisco, donde elevaron sus consignas de protesta y lucha para exigir salarios justos.

«No me quiero ir, yo quiero un sueldo justo para quedarme en mi país«, esta es una de las consignas que cantaron al unísono todos los manifestantes, porque lo que se viene realizando desde hace unos días en todo el país tiene un objetivo claro: mejorar los sueldos.

Una de las profesoras que protestó, América Mogollón, comentó a El Impulso que los trabajadores de Fe y Alegría también están atravesando por las irregularidades de la falta de recursos económicos para poder subsistir.

«Nosotros estamos planificando las actividades con nuestros estudiantes y representantes, pero eso no quiere decir que no podamos salir a las calles (…) los sueldos llegan quincenalmente a nuestras cuentas pero eso no nos alcanza«, recalcó Mogollón.

