VIDEO Educadores de Fe y Alegría protestaron desde El Obelisco de Barquisimeto #17Ene

La concentración de los docentes de Barquisimeto no solo se realizó en las inmediaciones de la Zona Educativa, otro importante grupo de educadores manifestó desde El Obelisco, donde elevaron sus consignas de protesta y lucha para exigir salarios justos.

«No me quiero ir, yo quiero un sueldo justo para quedarme en mi país«, esta es una de las consignas que cantaron al unísono todos los manifestantes, porque lo que se viene realizando desde hace unos días en todo el país tiene un objetivo claro: mejorar los sueldos.

Una de las profesoras que protestó, América Mogollón, comentó a El Impulso que los trabajadores de Fe y Alegría también están atravesando por las irregularidades de la falta de recursos económicos para poder subsistir.

«Nosotros estamos planificando las actividades con nuestros estudiantes y representantes, pero eso no quiere decir que no podamos salir a las calles (…) los sueldos llegan quincenalmente a nuestras cuentas pero eso no nos alcanza«, recalcó Mogollón.

«No estamos pidiendo un regalo, es la ley lo que exigimos» manifestó. La educadora recalcó que no están limitando el derecho a la educación, sino que por el contrario, se están encargando de hacer respetar sus derechos.