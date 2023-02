Velásquez: Con hambre un alumno no puede aprender y un maestro no puede educar #22Feb

Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R, se solidarizó este miércoles 22 de febrero con el sector educativo del país y la lucha que el gremio ha mantenido por salarios justos y derechos laborales.

Mediante su cuenta en Twitter, el dirigente político indicó: «Alumno con hambre no aprende y maestro con hambre no educa. Los reclamos de los maestros y sus representantes tienen total justificación y apoyo. Hay que aumentar los salarios o el reclamo popular no parará».

En las últimas semanas los profesores de Lara y toda Venezuela, han protagonizado distintas manifestaciones para elevar su voz ante la situación laboral que atraviesan.

El pasado 19 de febrero los educadores de Sarare, municipio Simón Planas de la entidad, no detuvieron su protesta durante las fiestas de carnaval, por lo que decidieron salir disfrazados para exigir salarios justos, llevando consigo un ataúd que hace referencia al salario “muerto” que están devengando.

Por su parte, Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, informó que no ha habido respuesta, ni siquiera, en cuanto a temas como la restitución de las primas, “confiscadas a través del decreto 2.792”, a través de Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

