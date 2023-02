El 7% del padrón electoral está convencido de votar en las primarias, según Félix Seijas #23Feb

El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, indicó que solo el 7% de padrón electoral en el país está absolutamente convencido de participar en las primarias el próximo 22 de octubre del 2023.

Seijas apuntó que el porcentaje aunque se vea pequeño, no lo es porque las encuestas revelan que los ciudadanos aún tienen dudas sobre el proceso y su alcance, por lo que incide en la cantidad de personas dispuestas a participar.

El también estadístico y profesor de la UCV, declaró en entrevista para el Circuito Éxitos, que la oposición venezolana está decepcionada de los políticos tradicionales y por ello cada partido tiene un candidato para las primarias.

“La idea es bien recibida en este momento, pero no pasa de ser una idea porque hay variables que no están definidas. Las personas no saben si los inhabilitados participarán, si el CNE va a prestar apoyo, tienen muchas dudas. Cuando estas variables estén listas, la gente definirá su opinión”, comentó el estadístico.

Ratificó que, en la actualidad, ningún líder político despunta porque no hay persona que represente esa estructura posible de cambio, “cada político ha pasado a tener su base de apoyo, las personas que realmente lo conocen y lo quieren. Ninguno de ellos realmente despunta”.

Por otra parte, comentó que estamos viviendo en un país muy parecido a la década de los noventa, porque al no haber referentes políticos, la gente comienza a buscar “fuera de la caja” y surgen algunas opciones.

“Las demandas de la gente, lo que hemos encontrado en los estudios, es que para que alguien fuera de la caja pueda ser evaluado debe tener algún tipo de experiencia de gestión en algo y una estructura que lo respalde”, acotó Seijas.