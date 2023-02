OPINIÓN Parroquia Montaña Verde, enclave de iglesias evangélicas y protestantes en Centroccidente de Venezuela #27Feb

En el extremo occidental del Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, se encuentra una curiosa y excepcional parroquia denominada Montaña Verde, limítrofe con el petrolero Estado Zulia. Decimos curiosa puesto que, si bien es Venezuela un país mayoritariamente católico romano, pero con gran crecimiento de las iglesias reformadas, nos ha sorprendido que esta comunidad que alberga a exitosos y acaudalados criadores y agricultores, se concentre desde hace aproximadamente unos 70 años, una población mayoritariamente seguidora entusiasta y comprometida con las diversas iglesias protestantes derivadas desde los Estados Unidos y Puerto Rico.

Confieso que como historiador de oficio que soy, no puedo menos que pensar en Montaña Verde y su evidente éxito económico social en la polémica obra del sociólogo germano Max Weber titulada La ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrita en 1905. Y es que me he dispuesto a pensar de alguna manera que los logros económicos, sociales y culturales de esta Parroquia larense pueden derivarse del hecho de que sus moradores profesan mayoritariamente la fe protestante, credo que les introyecta una serie de códigos morales estrictos que los conduce al trabajo disciplinado, ahorro, inversión, eficiencia, vida morigerada. Un lenguaje moral que prendió con eficacia en La Estrella o Palmarito, la capital de esta industriosa parroquia del Estado Lara.

publicidad

Nuestro primer acercamiento a la Parroquia Montaña Verde

Fue en 1992 cuando inicio mi Maestría en Enseñanza de la Historia en la UPEL de Barquisimeto, dirigida por el Dr. Reinaldo Rojas, cuando “descubro” este heteróclito y particular conglomerado humano. Se lo debo al Dr. Kaldone Neweihed, de la Universidad Simón Bolívar, a quien le hice una investigación titulada El Municipio Torres, frontera interior de transición Lara-Falcón-Zulia y Trujillo, que fue de su mucho agrado. Allí trate los litigios limítrofes del Estado Lara en tres parroquias del Municipio Torres, esto es, parroquia Heriberto Arroyo con el Estado Trujillo, parroquia El Blanco con el Estado Falcón y parroquia Montaña Verde con el Estado Zulia.

En efecto, es el poderoso y petrolero Estado Zulia quien reclama para sí las pródigas tierras de esta parroquia larense y torrense que es Montaña Verde.

En esa investigación escribí, entre otras cosas:

Parroquia Montaña Verde del Municipio Torres, Zona en discusión con el Estado Zulia.

“En lo jurídico-político esta zona en reclamación ocupa una parte de la parroquia Montaña Verde del Municipio Autónomo Torres cuya capital es la localidad de Palmarito (1.247 habitantes en 1984). La Parroquia cuenta en 2022 con unos 8.600 habitantes.

Sus límites: Por el norte: la zona en discusión que mantiene Lara con Falcón, es decir, la parroquia El Blanco. Por el oeste: el Municipio Autónomo Baralt del Estado Zulia. Por el sur: el Municipio Autónomo Baralt y la parroquia Heriberto Arroyo (zona en litigio de Lara con el Estado Trujillo). Este: la parroquia El Blanco y la parroquia Las Mercedes, ambas pertenecientes al Municipio Autónomo Torres del Estado Lara, y la parroquia Heriberto Arroyo (zona en litigio con Trujillo).

La superficie de esta zona es de 81.200 hectáreas o sea la cuenca alta del Misoa, río que en su nacimiento recibe el nombre de Sicare. Para algunos mapas de FUDECO este río nace en la parroquia Las Mercedes y en otros mapas (también de FUDECO), el río nace dentro de la misma jurisdicción de la parroquia Montaña Verde. Esto significa que no existe un criterio unánime con respecto a los límites de esta parroquia torrense.

Volviendo al litigio limítrofe Lara-Zulia, los mapas de FUDECO presentan la misma ambigüedad e imprecisión. En algunos se muestra que existe una zona que no está en discusión. Es la que va, siguiendo la vía Lara-Zulia, desde Santa Rosa hasta Palmarito. En otros, la zona en litigio se extiende, siguiendo la misma carretera desde Santa Rosa hasta Puente Palma, la que incluye, por supuesto, a la capital de la parroquia.

Economía de la Parroquia Montaña Verde:

La zona es asiento de una pujante y próspera economía de ganadería intensiva, la cual se ve favorecida por la humedad reinante durante la mayor parte del año. La agricultura de Montaña Verde produce café, maíz, caraotas en grandes cantidades. Estas actividades se facilitan por el clima húmedo local, el cual se explica porque las aguas que se evaporan del vecino Lago de Maracaibo se precipitan sobre las serranías de Jirajara-Ziruma.

De las tres zonas en litigio, Montaña Verde es la que goza de mejor comunicación vial. La carretera Lara-Zulia la atraviesa de Este a Oeste. De ello se deriva que esta parroquia sea el primer contacto de los zulianos con el Estado Lara. El clima benigno de la zona, así como el fácil acceso desde el Zulia ha producido un importante movimiento de contingentes humanos desde esta otra entidad. Los zulianos han establecido allí, sobre todo en la zona de Agua Linda, una colonia vacacional de lujosas quintas y chalets estilo suizo de un gran valor monetario. Algunas de las cuales les han colocado teléfonos que tienen código de área del Estado Zulia (061). Allí también han sido instaladas poderosas antenas de radio y repetidoras de TV que sirven a la Zona Oriental del lago de Maracaibo.

Últimamente se ha hablado con insistencia de la probable existencia de crudos livianos en la zona de Matejey y de Morroco. Una empresa filial de PDVSA–Maraven– ha hecho las exploraciones en su búsqueda.

En abril de 1991 la Asamblea Legislativa y el Gobernador del Estado Lara realizaron en la localidad de Puente Palma (en el límite Lara-Zulia) un acto de reafirmación de la autoridad larense sobre la zona. Sus moradores reclamaron mayor atención y la realización de obras públicas muy necesarias.

Es difícil la situación de Montaña Verde, puesto que esta indefinición limítrofe ha producido conatos de violencia tales como la oposición de algunos lugareños a que el Estado Lara realice construcciones de obras. Esto se origina porque el Estado Zulia promete mejorar su nivel de vida si la zona se incorpora a ese Estado.

Es curioso que Montaña Verde tenga una crecida cantidad de hombres y mujeres de las Sectas Evangélicas y Protestantes. Porcentualmente la votación del partido de Orientación Bíblica (ORA) obtuvo allí su más alta expresión en todo el Estado Lara.

Los caseríos de la parroquia Montaña Verde

Un importante contingente humano habita la zona, allí se ubican un total de 58 caseríos: Matejey, Morroco, El Venadito, Las Delicias, La Esperanza, Palmarito, Primera Sabana, Las Palmas, Sicare, Cerro Verde, El Pozón, Agua Linda, San Pablo, Santa Elena, Santa Rita, Las Tres Flores, San Juan, Palo Negro, La Pastora, Buenos Aires, La Alcabala, El Mapurite, Libertad, La Victoria, La Florida, El Pleito, La Estrella, Caballo Muerto, San Antonio, El Solito, Laguneta, Loma Rica, El Muñeco, Paraguay, Puente Palma, Misoa, San Salvador, El Placer, Los Claveles, La Belleza, Nueva Esperanza, Totuche, El Respiro, La Cañada, El Amparo, San José, La Bonita, Las Mercedes, Altamira, Riecito, El Delirio, Los Rosales, Puerto Rico, Barcelona, La Jara, Uruguay, Cerro azul.” (Disponible en mi blog: Cronista de Carora)

Como se habrá notado, en este trabajo de 1992 apenas hago mención a la preponderante presencia de las iglesias reformadas protestantes evangélicas en la parroquia Montaña Verde. Con el presente ensayo pretendo llenar esta laguna a la cual presté escasa importancia hace tres décadas.

La geografía de la parroquia Montaña Verde

Con unos 799 kilómetros cuadrados de extensión, se ubica esta Parroquia del Estado Lara en los límites del occidental y petrolero Estado Zulia, un hecho que la marcará profundamente, pues su inclinación evangélica y protestante deviene de las cercanas explotaciones de hidrocarburos que en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo explotaron los estadounidenses desde la década de 1910, como explicaremos después.

Su altura promedio es de 530 metros sobre el nivel del mar. Temperatura muy agradable: 24 °C, Latitud: 10° 06′, Longitud: 70° 41′, un Nivel Pluviométrico: 999,5 mm³ que nos explica de alguna manera su potente ganadería y agricultura. Paisaje Predominante: montañoso. Clima: subhúmedo. (Datos obtenidos en Wikipedia).

Cómo llega el protestantismo a Montaña Verde

La primera hipótesis que sostengo es la de que los primeros hermanos evangélicos protestantes vinieron desde las cercanas explotaciones petroleras que se inician en el Lago de Maracaibo desde 1914 con las compañías Shell y la Caribbean Petroleum, a propagar la fe en el caserío La Estrella, antiguo nombre del poblado de Palmarito antes de que se construyera la carretera Lara-Zulia a finales de la década de 1950. El profesor Lope Figueroa es mi informante, pero no me da nombres de estos primeros hermanos evangélicos y a cuál de las diversas iglesias reformadas pertenecían estos precursores que se internan en Montaña Verde.

Otro de mis informantes es el profesor Samuel Vargas, hermano protestante él mismo, quien me proporciona otra información opuesta a la de Lope Figueroa. Me dice Vargas que los primeros evangélicos que llegaron a La Estrella partieron desde Carora, capital del Distrito Torres. Eran oriundos de la semi colonia de Puerto Rico y sus nombres eran Teodoro Bueno y Edmundo Jordán (existe un caserío con su nombre: El Jordán). Con mucha oposición lograron abrir la primera iglesia protestante en la ultracatólica ciudad de Carora en 1929. El sacerdote católico Monseñor Pedro Felipe Montes de Oca se encarga de hacerle la vida imposible a los evangélicos y amenaza a los fieles del catolicismo con excomunión a quien les tienda la mano.

Cumplida su tarea, difícil por más en Carora, “Ciudad levítica de Venezuela”, decide Edmundo Jordán después de fundar una escuela de comercio en esta antigua ciudad del larense semiárido occidental venezolano, internarse en la remota y feraz Montaña Verde, lugar distante a unos 85 kilómetros, donde hace sus iniciales prosélitos. Tenemos nombres y apellidos de ellos gracias a la gentileza de José Domingo Laguna (72 años), nativo de Palmarito. Ellos son: el pastor evangélico Jacinto Penzo, Julio Lameda, Alfredo Rodríguez, Héctor Penzo, Salvador Arroyo, abuelo materno de José Domingo Laguna, quien no me da nombres de ninguna mujer.

“Estos hombres establecieron capillas con esta iglesia en Palmarito, Cerro Verde, Agua Linda, Venadito, La Estrella, caseríos que no fueron visitados por la Iglesia Católica, dejándole libre el camino a los protestantes. A nosotros nos visitaba de vez en cuando el cura de Quebrada Arriba, de Carora nadie nos visitaba en esos lugares no sé por qué”, agrega Laguna, quien da una posible explicación al hecho de que “esa región eran zonas de paludismo y mal de chagas, antes de ir el DDT y la Malariología. No sabría decir si fue eso lo que originó la desidia de enseñar el catolicismo”.

El protestantismo en Montaña Verde del siglo XXI

No puedo menos que pensar en Zacatecas, enclave protestante en México católico y guadalupano, cuando me refiero a la Parroquia Montaña Verde. Goza de buena vida este cuerpo de creencias extraño a nuestro catolicismo de raigambre colonial hispánico en la Venezuela del tercer milenio, en un extremo de la Región Centro Occidental de nuestro país. Y no puedo menos que pensar en Max Weber cuando me hablan del innegable éxito económico, social y cultural de este “Emporio Cristiano” de Montaña Verde, sin descartar que los católicos muestran también logros parecidos.

En Palmarito fueron eliminadas las galleras, el crimen proveniente del Estado Zulia ha sido contenido por la Guardia Nacional Bolivariana, la prostitución se halla lejos de allí, en Morroco, el latifundio casi eliminado, me comenta Samuel Vargas, quien fue director del liceo en esa localidad palmaritense.

Han sido realizadas periódicamente en Palmarito “Cumbres Evangélicas” que convocan a unas 500 personas con predicadores internacionales de Brasil y Aruba, evento realizado “sin pedirle plata a nadie, sus invitados no se alojan en hoteles y posadas”, afirma eufórico el profesor Samuel Vargas. Existe un Colegio de carácter protestante para niños que lleva el nombre del pastor Julio Lameda, los salarios de los docentes los suministra la misma comunidad.

El fuerte económico es sin duda la ganadería bovina y la consecuente producción de derivados lácteos. “Cada finca tiene su quesera que trabajan la leche en barriles de madera”, dice Vargas, quien agrega que “Los Toyotas de los “zares del queso” bajan cargados de lácteos que van a los mercados de Valencia y Caracas, quesos que compiten con los quesos Churuguara y Guayanés”, apunta mi colega Samuel Vargas, quien agrega que “los compromisos económicos se realizan de manera oral”.

La convivencia entre confesiones es muy cordial en Palmarito, me refiere Lope Figueroa, director del liceo oficial de la localidad, ya jubilado. “Mi hijo, Orlando Figueroa, es director del Colegio protestante y es católico, hay matrimonios mixtos y pastoras femeninas, los hijos de pastores son también pastores, los difuntos evangélicos, como el pastor Elis Perera, los velan en el escenario del Colegio protestante de carácter particular o privado”, me dice.

El Colegio de los protestantes se financia en parte con florines de Aruba, sus aulas y oficinas tienen aire acondicionado, un escenario grande, comedor, los sueldos son cancelados en divisas estadounidenses.

“No existe mendicidad o prostitución allí, agrega Lope Figueroa, las casas son de buena construcción, con televisión por cable, teléfonos inteligentes al día, en salud pocas diarreas, una suerte de Kuwait, “Palmarito, pueblo de Dios”. Para finalizar dijo mi colega algo que me hizo recordar por contraste a Irlanda del Norte: “las rivalidades entre católicos y protestantes no existen”.

Consideraciones finales

Aunque ya en el siglo XVI llegaron a Venezuela los luteranos alemanes con los Welser, no es hasta después de la Gesta de Independencia cuando las diversas iglesias protestantes se instalan después del decreto de libertad de cultos de 1834, bajo la presidencia del general Páez. Es en 1891 cundo el protestantismo venezolano, afirma Otto Maduro, comenzó a adquirir contornos de religión establecida, no sin fuertes protestas católicas que incluyeron quemas de biblias protestantes, procesos inquisitoriales. El primer pastor evangélico venezolano, Benjamín Roldán, fue ordenado en 1915.

Entre 1930 y 1968 los protestantes pasaron de 20.000 a 200.000 miembros, una tasa muy superior a la del país. En 1985 esta comunidad se acerca a las 500.000 personas, que se cuentan entre los sectores medios bajos y populares a donde el alcance misional del catolicismo es bajo y a veces inexistente.

Las iglesias y denominaciones más importantes, adiciona Otto Maduro, son las siguientes: hermanos de Plymouth, adventistas, Misión del Orinoco, Alianza Evangélica y Misionera, Iglesia Evangélica Libre, presbiterianos, bautistas, Iglesia Bethel, Iglesia Ebenezer, Unión Pentecostal, Asambleas de Dios, luteranos, a las que agrego anglicanos, mormones, Testigos de Jehová.

La debilidad de la Iglesia Católica caroreña parece explicar el creciente auge de los evangélicos protestantes en el extremo occidental del Municipio Torres. Pareciera que no han tenido resonancias acá las Encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, las conferencias de Medellín y Puebla. Hace falta una verdadera iglesia social volcada hacia los humildes, los más pobres y necesitados.

La libre interpretación de la Biblia, el diálogo directo con el Creador, la facilidad para formar pastores, así como para montar iglesias evangélicas, son ventajas que tienen las iglesias reformadas frente a la pesada y lenta estructura organizacional del catolicismo y su irrestricto derecho canónigo.

Con todo, es Montaña Verde una experiencia notable de convivencia y tolerancia entre católicos y protestantes, que debe verse como expresión del ecumenismo que intenta superar las divisiones en el cristianismo. Las heridas que ha sufrido el cristianismo deben ser restañadas y el pequeño ejemplo de Montaña Verde puede conducirnos a esta hermosa aspiración universal.

Luis Eduardo Cortés Riera

[email protected]