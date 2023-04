RETACITOS #16Abr

Estando sobre el tapete el tema de la extinción de dominio, consultamos con el Dr. Emilio Urbina, experto en la materia quien explica que es un mecanismo de naturaleza civil patrimonial de mucha eficacia y eficiencia en América Latina. Destaca que la vía penal contra la corrupción ha sido un fracaso en el continente. De allí que los órganos especializados de las Naciones Unidas, como por ejemplo, la Oficina de la ONU contra la Droga y la Delincuencia Organizada (ONUDC), haya contemplado a la extinción de dominio como una de las herramientas de persecución patrimonial -no penal- contra aquellos bienes que no puede justificarse su origen. En la extinción de dominio no se persigue al “titular aparente del patrimonio”, sino se busca establecer la “ilicitud” del origen y no la “culpabilidad” del titular aparente. En el juicio de naturaleza civil, como es la extinción de dominio, tanto el titular aparente como el Estado deben probar la “licitud” o “ilicitud” de adquisición del bien. Si se prueba, que el patrimonio fue adquirido por vías lícitas, la propiedad se consolida a favor del titular aparente. Pero, si este último, no puede probarlo, se extingue el dominio (propiedad) sobre los bienes en razón que por esa “ilicitud” jamás se consolidó el derecho de propiedad, y esos bienes, pasan a manos del Estado. Ahora bien, la extinción de dominio no es una institución judicial que permite al titular aparente, defender el origen del bien, así como, contar con las garantías de un proceso civil para tal fin. En Venezuela se ha introducido bajo esta figura con el reciente proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Aunque, debo indicar que ya existe en Venezuela desde 2005, cuando se publica en Gaceta oficial la ley aprobatoria de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, conocida como la Convención de Mérida (2003). Solo que este convenio internacional se llama al mecanismo como “comiso autónomo o comiso sin condena penal”.

De manera que estas formas de persecución patrimonial ya existen en la legislación venezolana, solo que han sido poco estudiadas porque erróneamente el Estado venezolano y buena parte de la sociedad siguen confiando en los ineficaces mecanismos de persecución penal de la corrupción. Como dato adicional, en los países donde existe la Extincion de dominio, la recuperación de activos producto de la corrupción está por el orden del 80% al 90%. Ahora bien, esto es así porque una vez aprobada la extinción de dominio, a cada uno de esos países se le asiste con un programa internacional de preparación y apoyo a los nuevos jueces y fiscales, llegando a casos donde, los sueldos y salarios de estos funcionarios proviene de las propias arcas de Naciones Unidas para así garantizar la independencia de esos jueces que se enfrentarán a juicios delicados, asegura el Dr. Emilio Urbina. Así que todos aquellos diputados como “Cejotas” y Diodiablo que anunciaban que con este instrumento arremeterían contra quienes se hayan enriquecido con actos de corrupción y hayan adquirido bienes inmuebles, en Venezuela o fuera del territorio como es el caso de la mansión en Italia, se cayeron de un coco, porque primero tienen que cumplir con una serie de requisitos legales de carácter internacional, porque el juicio es para demostrar la legitimidad o no en la adquisición de los inmuebles, así que no es que van a llegar con el Sebin, la Policía Anticorrupción o el Digesin, a pegarle los ganchos a una persona señalada de haber adquirido un bien por medios ilícitos.

Pica y se extiende el caso del intento frustrado de invasión de la hacienda Santa Lucia, en Yaritagua, por parte de un sujeto que más que un diputado de la AN 2020, pareciera un patotero de barrio ante el cual todos tienen que rendirle pleitesía, por el poder que dice tener y que utiliza como patente de corso para llevarse por delante cualquiera que se le atraviese y esté en contra de sus intereses. El caso de esta finca, que se mantuvo abandonada por cerca de 14 años, es muy particular, porque luego que fue rescatada por el INTI y reasignada a un grupo de emprendedores, quienes han demostrado que tienen el mayor interés en ponerlas a producir, en menos de un mes han podido sanear, rastrear y abonar cerca de 200 hectáreas para sembrar maíz; sin embargo, este sujeto a quien responsabilizan de tener paralizadas más de 150.000 hectáreas en el estado Yaracuy, mediante sus presiones y amenazas de invasión, le metió el ojo a la finca y llegó al sitio acompañado de su séquito, queriendo sacar a la gente que allí estaba protegiendo el predio, quien incluso alver la actitud de los “visitantes indeseables” comenzó a grabarlos con un teléfono lo que hizo que “legislador” BA montara en cólera, le increpara porque supuestamente lo iba a “sapear” y le manoteo en la cara volando el teléfono por los aires, lo que está registrado en otro video. El sociólogo Edison Arciniega, quien formula la denuncia hoy se está preguntando: ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel a Braulio? ¿Quién detiene las invasiones? ¿El gobernador Julio León Heredia va a permitir que BA embochinche el campo Yaracuyano? ¿Qué va a hacer el PSUV frente a un evidente ejercicio de indisciplina frente a la ruta del Gobierno?, preguntas que hasta estos momentos no han tenido ninguna respuesta ante el pueblo yaracuyano y el país.

No mejora el enfermo en el ente recaudador venezolano, ya los cuentos y las historia han salido de La Torre de David en Barquisimeto y al parecer se ha extendido por todo el territorio nacional, quedando ya muy poco de lo que era el Servicio que en su momento creo el economista, José Ignacio Moreno León, convirtiéndolo en una de las instituciones más eficientes y con un recurso humano calificado de primera categoría, que duró hasta que le ocurrió lo mismo que a PDVSA comenzó la politización que no pudo detener José Vielma Mora y hoy lo que hay es un “cascarón vacío” donde nadie sabe cómo hacen para adelantar los procesos anuales de recaudación. Esta semana circula por las redes un comentario que señala que en el piso 6 de la Torre, en Barquisimeto tienen un “emprendimiento” con el siguiente modus operandi: Invitan a los contribuyentes y lo llevan hasta el lugar, donde presuntamente les aplican psicoterror y dizque, dependiendo del “cable pelado” que tengan dizque las obligar a pagar desde US$.5.000 hasta US$ 20,000 en efectivo que van para el “tobo” que supuestamente todos los meses se reparten entre los jefecitos de la región y aseguran, los propios trabajadores honestos que allí se mantienen a la espera de una jubilación, que envían una jugosa cuota para la capital, ya que esta es la única manera que les dejen hacer lo que se les antoje, sin ningún tipo de problema porque el alto mando es inamovible. Por supuesto que no es la primera vez que hemos contado esta historia en esta sección, pero como existe total complicidad e impunidad, no pasa nada y en estos momentos muchos dicen que lo que están es “raspando la olla”. Un correo dice que un miembro de la familia, prácticamente se ha comprado la mitad de la ciudad de Mérida. Asimismo, otro mensaje en las redes sociales dice que en el pido 7 del Servicio en la Plaza Venezuela, Aduanas, específicamente supuestamente aplican los mismos procedimientos.

La voracidad fiscal sigue haciendo estragos en diversas regiones del país, donde el cobro de las tasas impositivas han llegado a niveles tan irracionales, que ya se cuentan por docenas los negocios que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas debido a que sus ingresos no le permiten cumplir con sus deberes impositivos, a lo cual se suma el encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos, que han ido escalando con el tiempo, sin que este incremento se vea reflejado en una mayor eficiencia en cuanto a la prestación de los mismos. Hasta nuestra mesa de redacción, han llegado copias de recibos cancelados en el Servicio Autónomo de Administración Tributaria (Semat) Barquisimeto, con los pagos realizados en los últimos tres años de inmuebles, vehículos, patentes, donde los incrementos entre un año y otro son verdaderamente irracionales, y mantenemos en resguardo el nombre de los contribuyentes y de las áreas en las que se desenvuelven, para evitar que se produzca una cacería de brujas sobre ellos, resultando lo más inquietante que en las distintas reuniones que ha habido entre las autoridades y los contribuyentes, en ningún momento se les ha explicado en detalles ¿sobre qué parámetros se están haciendo los cálculos, para establecer los montos a pagar?, ya que al parecer esto lo tienen como un tema “Top Secret” al cual no tienen acceso quienes son los principales afectados con las tarifas aplicadas. Asimismo todo el mundo se había creado una gran expectativa en torno a la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios permitiría la creación de un órgano rector que establecerá las orientaciones, lineamientos y asesorías en esta materia, pero aún no hay nada.

Como suele ocurrir cada vez que algún grupo ó persona entra en desgracia, los «roedores» saltan de la nave para huir unos y para «cantar» otros. El tema guarda relación con la trama de corrupción que involucra al defenestrado «Kalifa» merideño otrora hombre súper poderoso integrante de los cinco pilares del co-gobierno que contrólalos destinos del país. Muchas eran los tentáculos que el «sirio» manejaba, los cuales día a día se irán conociendo. Uno de ellos se relaciona con todo el entramado de las decisiones judiciales con los partidos políticos venezolanos, vale decir Acción Democrático, Copei, PJ, VP y todo los movimientos relacionados al mundo partidista. Las reuniones se realizarían en una oficina de un edificio adyacente a la AN. Allí participaría el «Kalifa» directamente e igualmente el ya «célebre» operador conocido como el tenebroso «hombre del maletín» del estado Anzoátegui. Por ésa oficina habrían pasado entre otros el «Indio Berni», el «Negro» barinés, el «gordito» Brito entre otros. El detalle estaría en que todo lo allí conversado, cuadrado y acordado saldrá a la luz pública con soportes de recibos demostrativos de gratitud por los «favores recibidos». Más aún, estaría decidida la defenestración del «Indio» Berni por el «Burro» Martínez quien ha venido jugando «cuadro cerrado» con el psiquiatra larense en favor de decisiones favorables al «inquilino del Palacio de *Misia Jacinta» pero pasada la «factura» también al no poder demostrar el «Indio» de lo que presumió con el fulano MALECAD.

Muchos comentarios se vienen produciendo a lo interno del partido VV Lara relacionados con la presencia y participación de integrantes y militantes venidos de otras organizaciones políticas en la campaña electoral rumbo a las primarias. El punto en cuestión tiene que ver con la actitud de «algunos directivos» considerados «los tradicionales’ respecto al modo de tratarlos. El comentario hecho surge luego de la «maniobra» de la que fueron objeto en días pasados en un conocido hotel del centro de la ciudad por parte de un «ente sanitario» y donde estuvo presente la candidata MCM y allí algunos de éstos jerarcas del partido azulado reclamaron la poca solidaridad de los «aliados», alegando el poco apoyo y resteo para repeler a los saboteadores. «Por qué no actúan como suelen hacerlo con los malandros de los barrios?» fueron algunas de las expresiones utilizadas. Otro aspecto es aquello de tratarlos muy bien al momento de llegar al partido, pero luego de retirarse vienen los comentarios nada apropiados. Es obvio que deben tener mucho cuidado con ésas expresiones y detalles ya que la idea es sumar y no restar. Concluye diciendo la fuente que los «asesores» han tenido muchos tropiezos al respecto y termina diciendo que existen muchos caciques respecto al cuadro directivo. Tendrá conocimiento de esto el expresidente del colegio de abogados?

C O R T I C O S

Aunque usted no lo crea. Pero en los días previos a la Semana Mayor, el gober de Lara asume públicamente que el grave problema del agua en la región, se debe en gran medida, palabras más palabras menos, a la negligencia política de los Gobiernos regionales que lo antecedieron, colocando especial énfasis el de su antecesora Carmelina, por supuesto sin olvidarse del Sargento de Nirgua y del Silencioso. Los larenses se preguntan ¿Es que acaso el gober también saldrá por la puerta trasera, como un funcionario más al que le quedó grande el cargo y no fue capaz de resolver este problema tan sensible y sentido para todo el estado Lara y ahora busca por todos los medios escurrir el bulto; porque lamentablemente, este karma con el agua en Lara ya se ha convertido en un cuento de nunca acabar, las soluciones no se ven por ninguna parte.

Por cierto, haciéndonos eco de la inquietud de parlamentarios larenses de la AN legítima, le preguntamos al Fiscal General, Taraek William Saab, aún no han tomado ninguna decisión en torno al caso Proyecto Hidráulico Yacambu-Quibor y la represa Dos Bocas, denuncias que reposan desde el 2010 en las gavetas del MP y hoy el gober reconoce el delito de lesa humanidad y corrupción cometido en contra de los larenses. La verdad que no sabemos que es lo que ha impedido al MP tomar acciones, porque la documentación presentada con todos los soportes que demuestran, por ejemplo, el desmantelamiento de Yacambú, no deja lugar a dudas, la venta de materiales de la obra como chatarra en procesadoras de Barquisimeto también fueron documentadas, pero lamentablemente hay una “mano peluda” que impide que se adelanten las investigaciones, establecer responsabilidades y hacer justicia.

A propósito, aún no hemos podido entender las razones de los concejales de Torres, para torpedear el viaje del burgomaestre Oropeza a los Estados Unidos, tratando de montarle una trampa y serrucharle el cargo para poner a alguien afecto al PSUV. Lo más inquietante es que hasta nuestra mesa de redacción, nos llegan varias fotografías de Julito cuando era Alcalde, acompañado de su sucesor Charrascosa, muy orondos visitando Milwaukee años 2007-2008, e incluso aparece de lo más orondo mostrando un documento, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Desde cuándo le ha comenzado a molestar el imperio a Julito? La cara de satisfacción que tenían todos en la foto con un gringo catire, más alto que todos ellos, era todo un poema. Incluso al parecer comentan que Julito tiene familiares muy cercanos viviendo en el imperio. ¿Entonces?.

¿Qué hace un pobre viviendo en Carora? Banco de sangre de Carora sin reactivos. Denuncian que una persona pobre que lleve a algún donante que le regaló su sangre, tiene que ir después a la policlínica a pagar 300 bolívares por cada muestra. Se dice fácil pero la mayoría no gana para eso. Y si necesita sangre con urgencia mandan a los pacientes al hospitalito dónde vale 75 $ el rojo líquido. Y no pueden decir que no hay reactivos por bloqueo o sanciones porque están a la venta y los laboratorios de la policlínica los tienen. No hay un hidroneumático en ese hospital, los pacientes y familiares suben el agua en tobos plásticos al 4to piso. El denunciante cree que lo de la sangre y la excusa de no tener los reactivos es un negocio con la policlínica, que también es una clínica que ahora está pelando bola sin clientela, porque se acabaron los HCM que le daba el gobierno a cualquier chavista que trabajara en la administración pública, señala (JFG).

Fue Designado como Jefe de Campaña de Benjamín Rausseo en el Estado Lara, El Politólogo Mario Perdigón, con bastante kilometraje en la política de nuestra entidad, nos comentan que fue seleccionado por conexión con la mayoría de los dirigentes de bases. Indican que Perdigón señaló que iniciaba este nuevo Proyecto Político con BR porque es un candidato diferente, empresario exitoso e independiente, también señaló que es el momento de concretar el cambio de gobierno, por eso van a participar en la primarias el 22 de Octubre, para escoger un candidato unitario, con Rausseo, tenemos como objetivo Modernizar la Educación, la economía y la salud, a través de un Gobierno de Unidad Nacional. Estamos al final de un ciclo político, en la fase final de un gobierno ineficiente, tenemos que participar masivamente votando en las primarias para que termine de fallecer lo que tiene que morir y para que llegue lo que tiene que nacer con un cambio político. Aseguran que bono fue muy atractivo.

Como apología al crimen, calificó el jefe del MP las muestras de júbilo por la muerte de la jefecita del CNE. Más vale que no se hubiese pronunciado, las redes se encendieron y hubo más de 2.800 Twitter de respuestas al Fiscal recordando las veces que funcionarios del Gobierno se han burlado con las muertes de la oposición, como es el caso del ministro Izarra que cuando murió en una huelga de hambre Franklin Brito, el entonces funcionario del gobierno dijo púbicamente: “huele a formol”. También lo emplazaron a responder: ¿Cuándo murió el Cardenal, cuando mataban a los estudiantes en las protestas, cuando mataron al grupo de Oscar Pérez después de rendirse, quienes gozaban y reían? ¿Diga quiénes eran? Más le hubiese valido callarse la boca y pasar agachado. Por eso dice que en “boca cerrada no entran moscas”.

Lo único cierto es que debe ser muy triste y doloroso para cualquier persona, e incluso para todos sus familiares, sobre todo si ha sido un personaje público, cuyas acciones y decisiones pueden tener impacto en la población y en la propia vida de los ciudadanos, que en el momento en que sea llamado para “la otra casa”, en lugar de generar como es lo normal, sentimientos de dolor y pena, produzca todo lo contrario, satisfacción entre la gente, e incluso algunos llegaron a los extremos de invitar para realizar actos públicos y “celebrar”, lo que pareciera una desconsideración, pero también alguien comentó con mucha razón, las personas a la hora de su muerte, cosechan lo que sembraron en vida y sin durante tu trayectoria sembraste rayos, seguro que cosecharás tempestades, quienes actuaron con mayor moderación, fueron aquellos que comentaron: “no me alegra, pero me entró un fresquito”. Así que es mejor pasar por la vida, haciendo el bien, sin mirar a quien y así no se vivirán estos momentos desagradables.

En relación a la justa protesta de los adultos mayores con el trato que reciben en algunas busetas de transporte público, es necesario acotar que no es sólo allí donde lamentablemente son mal atendidos, también en centros de salud, en entidades Bancarias, no son respetados sus derechos, es por ese motivo que sumado a la justa protesta se debe promover y exigir a las autoridades con competencia que se encarguen de instruir, formar, adiestrar a los choferes y colectores de las busetas y a todos los que tengan que tratar directamente con personas para evitar estos tipos de atropellos los cuales deben ser no sólo reprochados sino también sancionados legalmente, exige el dirigente sindical, Alberto Domínguez. “Si hay algo que ennoblezca a la juventud, es el miramiento y el respeto a los ancianos”. José Martí.

Por cierto y a propósito de estos corre y corre que en la actualidad tienen a muchos venezolanos corriendo por todas partes, trascendió que la gran verdad por la cual no se decidió la entrega física de la casa regional de AD Lara conocida ampliamente como «La Pochocha» a la «AD Judicializada» ó «alacranizada» es porque no tienen en realidad a ningún dirigente ó dirigentes calificados o con ascendencia en la región. Están borrados del escenario político regional. Y hablando de la ‘,Pochocha» nos comentan que hay una docente que no tiene ninguna prudencia ni recato para expresar sus puntos de vista. La susodicha es conocida como «Doña Gumersinda» la cual no tiene reparo en sacar a «pasear la lengua». Su trayectoria es conocida por sus constantes pasantías en varios partidos políticos antes de llegar a AD y por un enojoso y delicado asunto con la desaparición de un infante en el HCAMP. Pues resulta que la «misia» se ha dedicado a «ordenar» a los equipos de organización que están obligados a enviar todo tipo de imágenes de cualquier actividad realizada en el marco de las actividades de la AD En Resistencia a las RRSS ya que es un mandato de «arriba» para poder demostrar y justificar los «informes» para ser anexados a cierta Fundación de «alguien» de jerarquía para que al final del día le sean retribuidos los emolumentos respectivos. “Ahí está el detalle” que dijera el célebre Mario Moreno, Cantinflas.

Alerta la abogado Rocio San Miguel, en su cuenta de Twitter, en torno a la existencia de un radiograma , dizque suscrito por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, dirigido a todas las policías del país, en el que informan que por instrucciones del Dgcim quedan derogadas todas las credenciales del personal orgánico y ad honoren de la DGCIM, pidiendo apoyo en el radiograma en la difusión y recolección de credenciales. San Miguel opina que esto se da para: poner orden en la casa, en momentos de crisis y cuando salen del grupo personas que tenían privilegios. Estima que con este oficio se inicia una cacería contra todo aquel que presente credenciales de la DGCIM, sea personal orgánico o adhonoren, sacando como conclusión: “pareciera soplan tiempos de tempestad en los órganos de seguridad del Estado y FANB, a partir de las tramas de corrupción”. Su palabra vaya adelante.

La Perla del Norte está convertida en un zafarrancho de tenebrosas vivezas criollas, con esta nueva administración que está pagando con bienes del municipio, las deudas que tiene el burgomaestre de Crespo de las obras asignadas el año 2022. Pagan con vehículos que no están desincorporados. Hay una máquina (retrocavodora) que fue comprada en 19.000$, trabajó 2 horas y se le dañó el motor y está desaparecida desde hace un año y dicen que se la tragó la tierra o se la llevó la creciente del río. No sabemos qué pasó con los terrenos de la guardia nacional, donde se están haciendo, por privados, una inversión muy alta y nadie dice nada, los concejales, la contraloría, y la síndico municipal están como Shakira ciegos, sordos, y mudos. La deuda supuestamente contraída por el burgomaestre dizque pasa de 750.000.$ entre comerciantes, empresas, panaderías, restaurantes, similares y conexos. Hay 3 empresarios a quienes les deben 350.000 $, (RL-MC-HP). El gobernador Pereira no dice nada, como si estuvieran apostando a que se acabe el PSUV en el municipio Crespo. Exigen la presencia de la Policía anticorrupción, Caiga quien caiga. No le han podido sacar brillo a esta perla.

JBS

