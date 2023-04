Delegación de Plataforma Unitaria se reunirá con Petro para retomar negociación en México #20Abr

Trabajo de: www.runrun.es

La delegación negociadora de la Plataforma Unitaria Democrática informó este martes, 18 de abril, sobre un encuentro que tendrá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La reunión será antes de la cumbre internacional -prevista para el 25 de abril- que el mandatario colombiano convocó para tratar la situación política en Venezuela y el retorno al proceso de negociación en México por parte del gobierno de Nicolás Maduro y el sector mayoritario de la oposición.

La Plataforma Unitaria, un bloque opositor conformado por miembros del grupo que desde el 2021 ha dialogado intermitentemente con representantes de Nicolás Maduro en México, confirmó el martes en un comunicado que asistirán a la reunión con Petro en Bogotá, de la cual no se ha divulgado ni la fecha ni la hora.

El grupo político venezolano, liderado por el exparlamentario liderada por Gerardo Blyde, recalcó que la reunión servirá al grupo opositor para exponer la urgencia en retomar el proceso de negociación paralizado desde noviembre de 2022 en México, cuando oficialismo y oposición suscribieron un acuerdo social para desbloquear al menos 3.000 millones de dólares congelados fuera de Venezuela por las sanciones internacionales.

pic.twitter.com/jDukwT8V3z — Delegación de la Plataforma Unitaria – Negociación (@DelegacionUVzla) April 18, 2023

«Ese proceso es la herramienta que tiene hoy nuestro país para poner fin a la crisis política, social y económica mediante acuerdos que permitan la reconstrucción institucional del Estado, la alternabilidad en el poder, el rescate del valor del voto, el cese de la violación de los derechos humanos y el establecimiento de las condiciones que permitan el crecimiento interno, creando bases sólidas para el desarrollo sostenible y sustentable», destaca el comunicado.

Excusa para levantar sanciones

En contraste, otros líderes de sectores de la oposición, como el exdiputado Juan Guaidó, no han confirmado su presencia en Bogotá y han criticado la cumbre internacional que Colombia organiza con miras a reanimar los diálogos en México estancados desde noviembre pasado. Petro y Maduro dijeron la víspera que la cumbre -a la que esperan que asistan representantes de 15 países de Latinoamérica y Europa- buscará que cesen las sanciones contra Venezuela.

«Cuando no hay democracia, como en Venezuela, se escucha a todas las partes. Sea vocero de los Derechos Humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición», indicó Guaidó el martes en un mensaje de Twitter.

Otros líderes opositores; como María Corina Machado, precandidata de Vente Venezuela, y Delsa Solórzano, precandidata de la oposición del partido Encuentro Ciudadano; quien señalan que la única forma de mantener una democracia en Venezuela es «saliendo Maduro y sus cómplices».

«Esta convocatoria que hace el presidente Petro se cruza con un ambiente de campaña preelectoral en Venezuela, así que muchos candidatos no quieren aparecer en este momento retratados en un proceso que puede interpretarse como que está ayudando a Maduro», indicó Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Plataforma Unitaria y elecciones libres

La delegación negociadora resaltó que en la reunión con Petro expondrá la «difícil situación» que persiste en Venezuela, así como los pasos necesarios para que en el país haya democracia mediante elecciones libres, verificables y observables, que cumplan con los estándares democráticos internacionales.

El grupo de negociación de la Plataforma Unitaria Democrática recalcó que planteará, además, la necesidad de concretar la liberación de todos los presos políticos y el abordaje de toda la agenda que contiene el Memorando de Entendimiento, que es el marco del proceso de negociación cuya sede es la capital mexicana y que cuenta con la facilitación del Reino de Noruega.

Sobre la cumbre convocada por Petro en la que participarán 19 países -incluido Estados Unidos-, Maduro dijo el lunes, 17 de abril, que hay grandes expectativas. Recalcó además que la propuesta de Petro es una oportunidad para que «toda la comunidad internacional tenga una sola voz: cero sanciones».

El gobernante venezolano reiteró el condicionamiento de retornar a la negociación en México sin sanciones -tanto sectoriales como personales-, una exigencia que sostiene quien lidera la delegación negociadora oficialista, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez.

En la cumbre internacional sobre la situación en Venezuela que se celebrará en Bogotá no participarán factores de oposición ni del oficialismo. Sobre este encuentro, el propio Petro dijo que espera sirva para que haya más democracia sin sanciones.

