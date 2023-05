OPINIÓN Un final predecible #2May

La prometedora carrera de Juan Guaidó se fue hundiendo precipitadamente. Poco tiempo después de convertirse en presidente interino demostró no estar a la altura de la responsabilidad política que tenía con Venezuela. He escrito varios artículos analizando las actuaciones del interinato. Su ineficacia fue muy notoria, no sólo porque no se logró el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que tanto ofreció Juan Guaidó, sino porque no hubo voluntad política de hacerlo.

Después de despertar el fervor popular por el momento histórico que le tocó vivir, gracias a la suerte, se terminó haciendo merecedor del desprecio de casi todo el país.

Aún no sabemos por qué Juan Guaidó no fue capaz de nombrar a un ministro de la Defensa en el exilio que coordinarse una operación militar que desarticulase a la dictadura. Dio la sensación de que realmente el “expresidente” sólo seguía las órdenes del grupo que le rodeaba y que no tuvo realmente poder de decisión. Le faltaron pantalones para ponerse en las circunstancias de millones de venezolanos que sufrían penurias mientras él se paseaba por los países tomándose fotos con presidentes.

El interinato sólo sirvió para darle oxígeno al régimen. El suyo fue un gobierno que obedeció intereses internos que nunca alcanzaremos a entender. En el momento que ya no le resultó útil a varios de quienes le encumbraron a ocupar su cargo, le terminaron por dar la espalda.

Hoy los venezolanos lamentamos que personajes como Juan Guaidó hayan entorpecido la lucha de tantos compatriotas que han dado su vida intentando conquistar la libertad.

Las posturas de Guaidó son contradictorias, por un lado tras ser expulsado de Colombia y enviado a EEUU, aseguró recibir amenazas y persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, pero por otro dice que no va a pedir asilo político y que no descarta presentarse a las primarias de la oposición para postularse a las elecciones presidenciales que podrían celebrarse en 2024 en Venezuela, comicios que a todas luces serán un circo montado por el chavismo. Sin embargo su carrera política se encuentra hundida y es muy difícil que pudiese remontar algún día y escapar de un final predecible: el destierro político.

