Fray venezolano sale de las cocinas de MasterChef #17May

El venezolano Marcos Julio García Sánchez, @fraymarcosmchef11 fray dominico participante en MasterChef España @masterchef_es abandonó las cocinas del reconocido concurso la noche de este martes 16 de mayo.

Al parecer, una torta no muy bien elaborada y sin la cocción adecuada habría sido la razón por la que salió el venezolano en la prueba de la noche del martes, a pesar de portar el “pin de la inmunidad” no se salvó, así lo hicieron saber los jurados del programa.

“Fray Marcos ha hecho historia en los 11 años de MasterChef por ser eliminado con ese pin de la inmunidad, ¿Qué sientes en estos momentos”, expresó el reconocido chef, Pepe Rodríguez.

“Agradecimiento es lo que me sale decir. Yo le doy las gracias a todos, a este maravilloso equipo, que Dios les bendiga, todo lo que pudieron hacer por mi, a ustedes tres que los he podido conocer en persona, eh me los llevo, los espero en la misa”, comentó el fray venezolano con mucho sentimiento y lágrimas en los ojos.

El jurado y los participantes no escaparon del emotivo momento, en el que el venezolano dio un mensaje de aliento e inspiración.

“Nunca se cansan de bendecir porque bendecir es bien, y a esta sociedad le hace falta bendecir siempre”.

Marcos Julio García Sánchez (@miamigioelfray) es presbítero, periodista y locutor venezolano de 44 años de edad. El fraile dominico de la Orden de los Predicadores, oriundo de Mucuchíes, Mérida se encuentra radicado en España desde el año 2020, reside en Madrid y es el párroco de la iglesia de San Pedro Mártir.

"Agradecimiento es lo que me sale decir. Le doy las gracias a todo este maravilloso equipo, a ustedes tres que los he podido conocer en persona y a mis compañeros". Hoy despedimos a @fraymarcosmchef de las cocinas de #MasterChef. Gracias a ti por todo https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/VKCCmrlMVL — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2023

