María Lidia Álvarez: Derecho UCAB apuesta por la modernización y renovó su pensum #23Jun

Con el propósito de adaptarse a los tiempos modernos, ir de la mano con los avances de la Universidad y procurar que los futuros abogados egresen con los conocimientos más actualizados en la materia, desde hace un año la Escuela de Derecho de la UCAB decidió revisar su pensum.

La directora de esta dependencia, María Lidia Álvarez, afirmó que la reforma -llevada adelante por un comité conformado por docentes, especialistas y estudiantes de las sedes de Caracas y Guayana- tiene que ver con una respuesta a la inclinación de los alumnos por titulaciones más cortas. De hecho, la carrera pasó a cursarse en nueve semestres en lugar de 10, lo cual supone una disminución de las unidades de crédito por cada semestre.

- Publicidad -

Este nuevo pensum entrará en vigencia a partir del semestre septiembre 2023-enero 2024 y aplicará, en ambas sedes, para los nuevos ingresos, los que se reincorporen y los alumnos regulares que estén pasando a su segundo semestre.

La profesora Álvarez, quien es magíster en Derecho Constitucional y doctora en Derecho, explicó que la formación en la escuela siempre ha sido muy tradicional. Sin embargo, escucharon las necesidades de sus alumnos en cuanto a la modernización.

Nuevas materias, enlace a postgrado e internacionalización

La directora aseguró que el equipo de renovación curricular analizó a profundidad el plan de estudios y encontró que había ciertos temas que se repetían en diferentes asignaturas a lo largo de la carrera. Así, el nuevo régimen hace más eficiente este proceso pedagógico.

- Publicidad -

«Esto no quiere decir que si un profesor habla de cierta ley, después el profesor del próximo semestre no va a hablar más de esa ley. No, sino que si usted va a ver el procedimiento para la creación de una ley en un semestre, en el próximo usted puede tener alguna mención acerca del procedimiento, pero no se lo van a volver a dar», aclaró.

Además explicó que se suprimieron o fusionaron ciertas materias. Entre ellas, Redacción de textos jurídicos y Criminología (que se cursará como electiva). Como novedad, se incorporaron nuevas cátedras electivas ligadas a la inteligencia artificial y las criptomonedas.

De hecho, de acuerdo con la directora, al cursar alguna de las tres materias electivas que tienen previstas para noveno semestre, el alumno tendrá parte de un postgrado cursado.

«Por ejemplo, cuando llegue al noveno semestre, si el estudiante ya está enfocado y quiere dedicarse, digamos, al Derecho Mercantil, entonces estudiará una electiva ordinaria de pregrado en Derecho mercantil o tratará de estudiar sus tres electivas con enlace de postgrado referidas a ese tema de interés. De esa manera, al graduarse, ya es abogado y tiene la mitad de la especialización de Derecho Mercantil cursada», agregó.

Así, señaló la abogada, el estudiante pondrá en ejercicio su autonomía. También, esta independencia le permitirá adelantar las materias que pueda más allá de las que están previstas obligatoriamente en el pensum. Esto pues no hay régimen de prelación.

El nuevo pensum también pensó en fortalecer las oportunidades de internacionalización de los alumnos. En ese sentido, las electivas de noveno semestre podrían ser cursadas en universidades extranjeras que tengan convenio con la UCAB, entre ellas la Universidad de Deusto-Bilbao y la Universidad de Nebrija, ambas en España. Esta última institución permitirá, además, que el estudiante cumpla con ciertos requisitos y obtenga doble titulación.

En ese mismo ámbito, y en conjunto con otras unidades como el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP), se ofrecerá la posibilidad de que el estudiante curse un diplomado en Inglés Jurídico y obtenga un certificado del CIAP una vez que lo culmine.

Pasantías obligatorias y salida intermedia

La reforma curricular de la carrera también pensó en las demandas de empresas, oficinas de abogados y otras organizaciones relacionadas con el ámbito jurídico, así como en la necesidad de muchos alumnos de insertarse más rápidamente en el mercado laboral.

Por eso, desde la escuela se está trabajando en ofrecer una salida intermedia que permita a los estudiantes, una vez culminen el sexto semestre y cumplan ciertos requisitos, contar con un certificado como asistente jurídico, también otorgado a través del CIAP. «El estudiante está a mitad de la carrera, va a buscar trabajo y ya tiene un certificado que evidencia ante el registro, la notaría, el tribunal, el escritorio jurídico, que esta persona está capacitada para ser asistente jurídico».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí