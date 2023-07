OPINIÓN Reflexiones en positivo: El campesino y productor del campo #6Jul

La actividad y el compromiso realmente es la mejor manera de alargar los años de vida y sin duda que los campesinos y productores del campo llegan a ser más longevos y productivos hasta el final de su vida, no irrespetan a nadie, tienen mucho cuidado al hablar o no hablan, pero su forma de ser se hace sentir así sea en un silencio sepulcral por tener vocación de servicio, algo que es sagrado la tarea de producir alimentos para toda la humanidad sin preguntar religión, partido político, color o costumbre y quien consumirá el sudor, el esfuerzo de andar con el rostro cuarteado por el sol, las manos encallecidas y las botas llenas de barro pero siempre esperando una buena cosecha que nunca llega y si es que alguna vez la pegan ahí es donde vienen todos los tropiezos que aparecen como una marabunta o les fabrican sin ayudar, inventando sobre todos aquellos especialistas en poner trabas y perjudicando a los productores de alimentos, sin saber distinguir entre una mata de yuca, de quinchoncho, de caraota o arveja, pero si tienen un buen discurso para quitarles las ilusiones y esperanzas al campesino productor que ejerce su vocación con espíritu, alma y corazón, con pulcritud, lealtad, honestidad y amor a la espera siempre de que cesen las carencias a que están sometidos.

Es bueno recordarles a los fabricantes de trabas que hagan memoria y se acuerden que la primera economía del mundo por un poco más de nueve mil (9000) años ha sido la agricultura y la cría, esto no tiene duda porque no podemos comer solo tecnología ni poder operar las máquinas de vapores con el estómago vacío, también les quiero recordar el Pintor Mexicano Cayetano que dijo “Si no hay maíz no hay país” o al Doctor Novoa productor de grandes ligas del Perú que dice con toda seguridad y firmeza que el cincuenta por ciento (50 %) de los habitantes de su país viven de la agricultura y la cría y el otro cincuenta por ciento (50%) viven y comen porque la agricultura existe; esto no tiene dudas, por eso leemos las noticias de los países del primer mundo que los más ricos están invirtiendo en miles de millones en hectáreas que sean actas para la ganadería y maquinarias para la producción agrícola, pienso que esos visionarios no están equivocados; para nombrar solo dos Amazon y Bill Gates así que sería muy saludable para nuestra nación que los que toman decisiones le bajen dos y estimulen a los agricultores y ganaderos y tengan atención a tiempo por ser el sector primario del planeta; adelante siempre con fe y esperanza, colegas campesinos y productores.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

Instagram @Volcancito2 @jgmendozad

