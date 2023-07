InfografíaIMP Más de 300 mil venezolanos podrán participar en las primarias de la oposición en el exterior #18Jul

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) informó que un total de 311.324 venezolanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones primarias de la oposición, que se realizarán el próximo 22 de octubre.

Según la CNP, estas personas se inscribieron correctamente en la plataforma habilitada para el registro de los electores fuera del país, y validaron su identidad con el documento nacional de identidad o el pasaporte.

Sin embargo, indican que otras 40.745 personas no pudieron validar su identidad, y 122.024 no completaron el proceso de inscripción, por lo que no podrán participar en las primarias.

Las primarias de la oposición tienen como objetivo elegir al candidatos unitarios que se enfrentarán al régimen en las elecciones presidenciales previstas legalmente para 2024.

Además, la comisión señala que se han designado 81 ciudades en el mundo como centros de votación, donde se instalarán mesas electorales con papeletas y urnas.

Los países con mayor número de electores inscritos son Estados Unidos, con 64.834; Chile, con 63.684; Colombia, con 44.400; Perú, con 35.978; y España, con 34.970.

Les siguen Argentina, con 14.971; Ecuador, con 13.939; Brasil, con 7.806; México, con 5.559; Panamá, con 4.723; Canadá, con 2.980; República Dominicana, con 2.789; Uruguay, con 1.974; Portugal, con 1.870; Italia, con 1.644; Costa Rica, con 1.613; Gran Bretaña, con 1.247; Alemania, con 905; Francia, con 842; Trinidad y Tobago, con 716; Aruba, con 564; Paraguay, con 558; Bélgica, con 544; Suiza, con 442; Australia, con 381; Curazao, con 369; Guatemala, con 328; Irlanda, con 223; Bolivia, con 209; Noruega, con 165; e Israel, con 87.

