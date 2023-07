OPINIÓN Reflexiones en positivo: Así es la vida #20Jul

El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerza, lo dijo Colín Powell y eso debe quedar plasmado en nuestra mente digo yo; porque para mí ha sido un bálsamo continuo como complemento a una mejor vida en todo los sentidos; espiritualidad, energía, mente y cuerpo sano, proyectos por realizar con una vida asertiva, productiva y sin darle paso a la desesperanza ni al desánimo, nada de estarse quejando porque hay que recordar siempre que el que se queja mucho, está ofendiendo a Dios y no debe ser así sino hacer siempre lo posible para que Dios nos acompañe en hacer lo imposible, nos ilumine y nos enseñe a ser una parte importante de la solución y no del problema, a producir con honestidad, compartir con amor, respeto y convencidos de quien comparte sin esperar recibir el doble o triple; no como un hombre que yo conocí muy adinerado que su consejero le comentó que contribuyera con ciertas instituciones sin antes recordarle que era mejor dar que recibir y el adinerado contestó así “ Sie carajo seré un boxeador, haciendo caso omiso a lo dicho por su consejero” este fulano al morir dejo una gran fortuna, murió como pobre y nunca se dio cuenta que era rico; así es la vida, ¿por qué la vida es así?

Lo recomendable para una vida sana y prolongada es tener siempre uno o varios compromisos por hacer y cumplir con toda la voluntad posible, esto para combatir el exceso de paz también es nocivo para la salud y el deseo de hacer para el desarrollo, además todos sabemos que se es joven mientras se tengan proyectos ni temor al futuro y justamente eso es lo que necesita esta nación, gente de trabajo con energía, valentía, honestidad con ánimo y ambiciones, no con avaricia de esos que no se conforman con nada y lo quieren todo para ellos sin importarles las consecuencias y daños causados a sus conterráneos o a su propia familia; pido a mis amigos lectores que siempre hagamos una oración para que en nuestra linda y más rica nación del planeta regrese el amor, las buenas costumbres, la tolerancia y a los que sí saben cómo conducir a un país donde las riquezas sobran y aquí estando todo hecho se ha convertido en calamidades, carencias, desnutrición, esto va con El Espíritu Santo que sabrá como indicarnos el camino, que en este mes los alimentos y medicinas subieron un 30% (treinta por ciento) y que la inflación acumulada es la más alta del mundo y que decimos de los sueldos y pensiones, abran sacado la cuenta.

Hay que poner en práctica lo que nos dice Manuel Gómez Naranjo “Hay que crear soluciones que no estén tan mediatizadas por las que castran nuestras capacidades creativas”. Debemos rescatar los principales valores que nos asistían y tomarlos muy en serio, tal como la paz que es el más preciado y no es de izquierda ni derecha es la madre de la convivencia donde todos podemos vivir feliz.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran.

[email protected],

IG. Volcancito2 , jgmendozad.

