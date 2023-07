Adán Celis Michelena: La empresa privada será la base para la recuperación y el desarrollo de Venezuela #21Jul

Impulsar y consolidar al sector empresarial organizado, como la base fundamental para la recuperación económica y el desarrollo de Venezuela, papel que ha venido asumiendo en los últimos años, es el objetivo que se ha propuesto Adán Celis Michelena, nuevo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS).

El nuevo líder del empresariado nacional, con una larga trayectoria gremial de larga data, resultó electo en la Asamblea Anual que concluyó este viernes en la ciudad de Maracaibo, para el período 2023-2025, sustituyendo a Carlos Fernández Gallardo, resultando un caso histórico y que se presenta por primera vez en la vida de la organización, y es que 40 años más tarde, Adán Celis Michelena lleva a ocupar el cargo que ocupó su padre, Adán Celis González.

Le acompañara un equipo integrado por Felipe Capozzolo en la primera vicepresidencia; Tiziana Polesel en la segunda vicepresidencia y Rafael Trejo, en la Tesorería, los cuales son ampliamente conocidos y no necesitan presentación, de tal manera que es un equipo que le dará continuidad a la gestión de Fernández Gallardo, basada en la integración de todo el gremio, la organización se ha acercado a los líderes de sus bases. Además, tendrá el respaldo de los Presidentes estadales de Fedecámaras, del Consejo de Expresidentes y del Consejo Nacional que se reúne periódicamente.

“Pero adicionalmente, también se trabajó en un programa muy importante que es “Camino al Futuro Venezuela 2035”,que es pensar en la otra Venezuela en el 2035, hacia esa prospectiva de ver que es lo que queremos nostros para Venezuela en el 2035, es un plan muy importante, es producto de consultas de más de 22 mesas, en todas y cada una de las parte del país y con esa información se diseñó, dónde quieren los empresarios estar, cuáles son sus principales problemas, hacia donde se quieren enfocar, a donde quieren ir, cuáles son las principales soluciones; se trata de un documento con las bases filosóficas del pensamiento empresarial y que tiene una parte muy importante, no es basado en empresas, es basado en el individuo, en las necesidades de los venezolanos, cómo hacemos para que los ciudadanos mejoren su calidad de vida y mejorando la calidad de vida del venezolano, se mejora todo el sistema, se mejora el sistema de las empresas, estas pueden vender más, es decir que nos enfocamos básica y primodialmente en el individuo como centro de planificación de todo este programa”, dijo Célis Michelena.

Plantea que es cuesta arriba lograr estos objetivos, en un país con una economía tan deprimida como la nuestra; sin embargo, advierte que cuando hablemos a futuro, siempre hay que hacerlo con una visión optimista, pero si no se dan los programas ni las metas, hay que ser honesto y reconocer que esto es producto de lo que no se hace.

Estamos en un proceso de transformación

Celis Michelena asegura que el país está en un proceso de transformación, afirmando que tal vez muchos no lo vemos, porque los venezolanos somos muy ansiosos y esperamos que los cambios se produzcan inmediatamente.

“Pero si estamos en un proceso de transformación. El primer proceso es el cambio del país rentista que teníamos, que dependía de un solo producto que era el petróleo y de un solo factor que era el gobierno que manejaba el 80% del PIB que venía de lo que aportaba el Estado a través del petróleo, a un país productivo por el cual estamos caminando hoy en día, hoy lo poco que estamos logrando en el país, es producto de la gente, de cada venezolano que esta de alguna manera emprendiendo, hoy en día más 60% de lo que se produce proviene del trabajo de los venezolanos y cada día el Estado está jugando un rol, en este sentido, mucho menor de aporte al PIB, eso ya es un proceso de transformación”.

Asegura que el papel de los gremios es influir, no ser militantes activos, sino para incidir en las políticas públicas, indicando que Fedecámaras está en eso.

“Sinceramente pienso que por muy tímidos que sean los cambios que se vean, se están produciendo estos cambios, porque no hay otra, aquí ya no tiene cabida el Estado benefactor, ese Estado que permitía que todo el mundo tuviera margen de error, aquí el Estado está hecho en base a la gente y cada vez el Estado se está dando cuenta. En todo caso, los procesos en la sociedad no se decretan de un día para otro, y allí es donde estamos nosotros, todos los empresarios somos así, nosotros los que tenemos empresas sabemos que las decisiones no tienen fruto de la noche a la mañana, las decisiones se toman y a lo largo del tiempo comienzan a dar frutos. Lo que si te aseguro, es que nosotros los que tenemos empresas, tenemos por nombre empresarios, pero nuestro apellido es terquedad y allí vamos a seguir insistiendo una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, hasta lograr los cambios necesarios que ser quieren en el país, para tener un país productivo, un país de oportunidades para todos, y un país donde todos los venezolanos puedan tener un nivel mayor de ingresos y el país pueda, de alguna forma, empezar a navegar destinos distintos”.

Relaciones gobierno-empresarios

Las relaciones gobierno-empresarios, siempre han sido distantes; sin embargo Celis Michelena afirma que las cosas han mejorado, que en estos momentos están hablando un “idioma común”, pero aún falta la segunda fase que es vital en los procesos de comunicación, que es la confianza.

“Anteriormente nos veíamos en aceras distintas, como adversarios, el gobierno con sus políticas de acoso y expropiación y nosotros también con una política muy fuerte porque se estaba lesionando directamente los intereses de los empresarios, eso se ha pasado y estamos empezando y avanzando en ese proceso de confianza; luego viene un proceso de influir, cuando ya me tienes confianza y a creer en lo que yo te digo, comienzas a hacer los procesos de transformación, estamos en ese momento, no viéndonos como adversarios, sino que estamos viendo que ambos tenemos un plan común, el gobierno necesita niveles de aprobación, quiere ir a una elección y cuál es la única forma que suban los números, que la gente tenga un mejor nivel de vida, ya no hay el subsidio, el Estado no cuenta con los recursos ni siquiera para satisfacer el salario mínimo, ojalá los encuentre, entonces la conclusión que sacas es que el gobierno requiere crear un nivel de satisfacción y la única manera de crear esa satisfacción es a través de la empresa privada, que haya más empresas, más empleos, más oportunidades, que los salario y los ingresos de la gente suban y esto es a través del sector privado: igual a nosotros, nos interesa que los venezolanos tengan un nivel de ingresos mayor, una mayor capacidad adquisitiva para que nos compren más productos y con eso nosotros lograr seguir creciendo y que nuestros negocios prosperen, aquí tenemos un punto de encuentro, vamos a trabajar en base a eso, tal vez el enfoque que tenemos ahora sea distintos, pero creo que podemos lograr puntos medios en ese proceso de conseguir que se tome y se transforme este modelo económico, que tiene que pasar de un modelo de controles y restrictivo a un modelo expansivo que crea más en la libertad económica, que prosperen más negocios, ayudar a que aumenten los negocios en el país para que con eso aumenten las oportunidades para todos los venezolanos”.

Fortalecer el cambio del modelo económico

Para el nuevo presidente de Fedecámaras, en estos momentos se impone en Venezuela, hacer grandes esfuerzos para cambiar el modelo económico, y para ello es imprescindible, hay que impulsar la palabra mágica que hay en cualquier economía, que se llama confianza, que se logra en la medida en que tengas un modelo económico con un marco jurídico que sea robusto, que de verdad le de garantías a las inversiones, para que entonces ese dinero que está hoy en día represado en el Banco Central de Venezuela, en vez de irse hacia el dólar, vaya a la inversión.

“Por eso nosotros estamos cada vez insistiendo en la necesidad fundamental del cambio del marco jurídico, del modelo económico, creo sinceramente que hay grupos dentro del gobierno nacional que quieren eso; evidentemente, al igual que la oposición, tiene grupos radicales que no quieren nada, pero es necesario dejar los individualismos a un lado, el que tenga aspiraciones políticas, que las tenga, que aspire, pero que no juegue con el ingreso de los venezolanos, con la estabilidad económica del país, tenemos que buscar puntos de encuentro apartados de la política , el país está pidiendo a gritos que la gente se ponga de acuerdo, todos los radicales cada día están más anulados, el país está pidiendo un centro, un centro donde tomemos las medidas, que no sigan jugando con el salario de la gente, con el ingreso, con las posibilidades de empleo, el que se dedique a la politiquería es otra cosa”.

El empresario gran generador de confianza

Dice estar convencido que vamos caminando en ese sentido, afirmando que en Venezuela el mayor generador de confianza es el empresario, por lo tanto tienen un papel importante que jugar en este momento.

“La gente nos ve con confianza, porque el sector privado es el que juega a impulsar la economía, el que brinda mayor seguridad a sus trabajadores, un trabajador que esta fuera del sector privado, está fuera y no tiene las condiciones necesarias para seguir adelante”.

Advierte que por otro lado, se observa un fenómeno y es que el país se está llenando de emprendedores, desde los más chiquitos, explicando que la gente cuando tiene que pagar una nómina, cuando tiene que transformar un producto que compra para venderlo, cuando tiene que salir a hacer labores de mercado, de procesos, automáticamente se vuelve empresario y por lo tanto su mentalidad es distinta, por lo tanto hay que crear los mecanismos para que ese hombre o mujer se integren a la vida económica del país, sea productivo y por lo tanto, sea parte del proceso de transformación de la sociedad que viene, no hay otra y hacia allí vamos”, posición con la cual el nuevo presidente de Fedecámaras, deja en evidencia que sabe hacia donde va.

Los cambios no son de un día para otro

Recuerda que en reciente reunión con el alto gobierno, encabezada por la Vicepresidenta, quien hablo de la defensa de la producción nacional, dijo que también habló de otros términos políticos, indicando que en el aspecto económico empezó a hablar de la defensa de la propiedad privada, de que hay que revisar los acuerdos que tenemos con Colombia o el nuevo que se va a abrir con Brasil, en el sentido de que haya complementariedad, no es que el país se vaya a llenar de lo que ya tiene y no voy a poder exportar nada, “la idea es que yo te voy a comprar y te voy a favorecer aquellos productos que no se hacen en Venezuela, pero yo le voy a dar entrada a los productos que se hagan en Venezuela, para que puedan salir, afirmando que ese es un lenguaje que no se había oído nunca y se está avanzando en ese proyecto”.

“Yo creo que estamos en un período de quiebre, de quiebre en un sentido económico, que hay un modelo que está a punto de desaparecer y hay un modelo nuevo que está apareciendo, acá no tienes al Papá Estado, ni el chorro de divisas que tenías antes, aquí ahora la única forma de producir es con el trabajo de todos, y yo sinceramente estoy apostando y vamos a seguir apostando, vamos seguir opinando y seguir insistiendo en cuál es el camino que hay que seguir en materia económica”.

Señala que desde el punto de vista teórico se ve como lo ideal, pero es evidentemente que mientras no haya un cambio de timón desde el punto de vista político, estos objetivos no serán fáciles de alcanzar.

Celis Michelena asegura que mucha gente se sorprendería de cuanta gente en el sector de la oposición, piensa en un estatismo cuidado y más feroz que este, también se sorprenderían cuando hablan con gente del gobierno, como piensan en una economía diferente, señalando que de lado y lado hay sus radicales, afirmando que el caso de Chevron es el mejor ejemplo de liberalismo, la empresa privada maneja esta operación, realiza toda la parte operativa y el Estado recibe su royalty, “que mejor ejemplo de neoliberalismo pretenden”.

Estima que se le debería brindar todo el apoyo a aquellos que estén en el centro, que quieren un modelo económico moderno, donde haya libertad económica, donde eso se procese, donde todos tengan libertad para montar su negocio, en eso en lo que habrá que creer.

“Se me puede decir cualquier cosa, pero yo sigo siendo empresario y si nosotros hemos ido expandiendo nuestro negocio es porque no me quedo pensando en lo malo, sigo avanzando hacia adelante, pensando en lo bueno, de lo contrario me daría temor y no hago nada, nosotros hemos hecho inversiones en toda Latinoamérica porque hemos tenido confianza, imagínate todos los tropiezos que hemos tenido en cada uno de los países, pero eso es apostar al futuro”, dijo el nuevo líder del empresariado organizado en el país.

La Venezuela de hoy es distinta

Celis Michelena afirma que estamos en un país distinto, ya no es la Venezuela donde el gobierno podía hacer lo que le diera la gana, afirmando que lo que ahora tiene que haber es el entendimiento entre las partes.

Igualmente reconoció las bondades del modelo rentista, pero afirma que tenía dos patas cojas, una que dependía de un solo producto y la otra, de que un solo sector lo manejara, que era el gobierno, cuando ambas cosas se echaron a perder se acabó el modelo, el que lo manejaba lo hizo mal y el petróleo bajo su producción, eso hace que haya un Estado nuevo, que haya una concepción nueva de país, una concepción en la que ese modelo rentista que permitió todo eso, se cambie por un modelo donde la producción viene de los venezolanos y eso nos empodera a cada uno de para poder exigir los cambios que se requieren para que el país empiece a marchar en una senda diferente.

Hijo ocupa puesto del padre 40 años después

Adán Celis Michelena llega a la presidencia de Fedecámaras, 4 décadas después que su padre Adán Celis González ocupó este cargo, un hecho histórico y que por primera vez ocurre durante la historia de la organización empresarial desde su fundación, y me ha correspondido como periodista, tener la oportunidad de entrevistar a Celis González en el período 1983-1985 y ahora a Celis Michelena para el período 2023-2025.

“Para mí el gremialismo es una forma de darle un aporte al país, mas alla de mis empresas y mis negocios, es tratar de lograr los cambios necesarios que requiere el país para avanzar y, por otro lado, es la culminación de mi carrera, he estado durante más de 18 años al frente de diferentes gremios, desde la Cámara de Industriales del estado Carabobo, de ser un “soldado raso” de los gremios, en mi caso es una formación larga, pero también con mucho sentido empresarial y mucho sentido del país, sueño con un país grande, ese país donde las oportunidades vengan a la gente, donde el mercado sea el que prevalezca, en ese sentido vamos a empujar todos”, afirma.

Dijo que desde la presidencia de Fedecámaras quiere influir en los afiliados, hacerlos económicamente más fuertes, con mucho más vigor, pero también en el resto de los empresarios que no están afiliados, hay que invitarlos a que sean agremiados para tener una base mayor, tienen que incidir en la sociedad civil, en las Iglesias, en las Academias, en los partidos políticos, en las universidades, en los sindicatos y en el Estado en cada una de sus etapas, de sus estratos.

“Yo a Venezuela no la cambio por nada, los olores, los sabores de este país, los gustos sus tradiciones, tu sabes lo que te emociona ver a nuestros empresarios en el interior del país, que no tienen gasolina, electricidad, agua, servicios de calidad, todos los días abriendo un portón, todos los días ir a sembrar un campo o a cuidar un rebaño, eso te llena de energía, del compromiso que tienen los empresarios con el país, así que por ellos y por el orgullo que siento de representar a un grupo de venezolanos, fue que decidí postularme para la presidencia de Fedecámaras”.

