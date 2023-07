Son titulares domingo #23Jul

Realizan parada de emergencia del Sistema Tuy II por avería en Miranda

Después de 7 años, unidades de transporte público venezolano pasan a territorio colombiano

Adán Celis asume la presidencia de Fedecámaras para el período 2023-2025.

«Maduro no ha cumplido hasta ahora»: The New York Times pide al Gobierno de Biden ser más explícito sobre sanciones en Venezuela

María Corina Machado recibe amenazas de muerte con las siglas del ELN en el Táchira

La diputada Ilenia Medina, secretaria general del partido Patria Para Todos, expresó que está a favor de que se le quite la nacionalidad a los actores políticos venezolanos, que a su juicio, le han hecho daño al país.

Pescadores se suman al plan para sanear Lago de Maracaibo

Chavismo evalúa reformar la Constitución para retirar la nacionalidad a líderes opositores

Saab, informó sobre la captura del ciudadano Víctor Noguera, a quien llamó delincuente, por «incitar al asesinato selectivo a balazos de personalidades del Estado venezolano».

Freddy Superlano desde Barinas propuso a candidatos de la primaria activar «Protocolo de la Unidad»

Juicio contra «El Pollo» Carvajal abrirá camino a otros casos: «La justicia de EEUU investiga a la joya de la corona del tráfico de drogas en Venezuela»

En Venezuela se necesitan $17 diarios para cubrir la canasta alimentaria familiar: El salario mínimo equivale a 4,48 dólares

Mala calidad de gasolina en Venezuela sigue provocando averías en motores de vehículos: «no trae el octanaje suficiente»

INTERNACIONALES

Donald Trump hace campaña con los juicios en su contra y busca 50.000 empleados para su próximo gobierno

Seis inmigrantes mueren ahogados en Marruecos al intentar cruzar a España

Un influyente medio en Washington pide ‘acciones urgentes’ del gobierno de Biden ante la penetración de China en Cuba

Alberto Núñez Feijóo sobre la crisis en Venezuela: «La solución pasa por la liberación de presos políticos y elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes»

Se complica la situación jurídica de Piedad Córdoba: demoledores testimonios la enredan con altas sumas de dinero sin reportar. El condenado Carlos Mattos y el excongresista Miguel Pinedo Vidal señalaron a Piedad Córdoba por su presunta intermediación para pagos millonarios en Venezuela a empresarios colombianos.

Interpol capturó en Venezuela a mujer implicada en secuestro y asesinato de odontólogo peruano

España registra un récord histórico en el voto por correo para las elecciones del domingo

Se pronostica una victoria de la derecha en España.

Autobús con migrantes venezolanos cayó por un barranco en Colombia: reportan 10 muertos y decenas de heridos

14 integrantes del Clan del Golfo detenidos en operativos militares en Colombia

Más de 300.000 israelíes toman las calles antes de la «semana crucial» para su democracia

10.000 reservistas militares israelíes renuncian al voluntariado en protesta por la reforma judicial

Australia, EEUU y 11 países más inician sus mayores simulacros militares en 18 años

Muere un periodista ruso y otros tres resultan heridos tras un ataque contra su automóvil en la región de Zaporiyia.

Una misión especial de la Santa Sede llegará a Perú para investigar el caso «Sodalicio de Vida Cristiana» (SVC), una agrupación católica acusada desde hace varios años de cometer abusos en el país andino.

Grecia e Italia se preparan para máximas de hasta 48ºC en los próximos días.

Censuran Barbie en una provincia de Pakistán por considerar que tiene «contenido cuestionable».

DEPORTES

Panamá jugará la Serie del Caribe 2024

Miguel Cabrera conectó otro hit y se pone a nueve de superar a Tony Gwynn en la lista histórica de MLB

Alcaraz sigue sin perder en singles y vuelve a ganar en la Copa Hopman.

Barcelona cancela juego de pretemporada ante la Juventus en Santa Clara, California, debido a que varios jugadores sufrieron gastroenteritis viral.

Hamilton consigue primera pole desde 2021; saldrá primero en el Gran Premio de Hungría.

