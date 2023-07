VIDEO Guanipa llama a seguir adelante con las primarias tras la renuncia de Uzcátegui #27Jul

El dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Pablo Guanipa consideró irresponsable la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

«No comparto la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la vicepresidencia de esa Comisión, como no compartí previamente la del doctor Arraiz. No es responsable asumir tamaño compromiso, conscientes de las dificultades y riesgos que se corren para luego dejarlo antes de que se concrete», afirmó en un video divulgado en sus redes sociales.

Guanipa advirtió que «tropiezo vamos a tener siempre porque nos enfrentamos a una dictadura, pero debemos tener la consistencia para seguir hasta lograr nuestros objetivos».

En su video, el dirigente de PJ rebatió cada uno de los argumentos esgrimidos por Uzcátegui en su carta de renuncia sobre la supuesta falta de condiciones técnicas y logística para realizar la primaria.

Guanipa afirmó que «todo lo que critica la renunciante tiene que ver con las trabas que el régimen me impone y lo que no se nota es la disposición a enfrentarlas. Todo, salvo la especulación que hace sobre las intenciones personales y no colectivas que puede haber en algunos candidatos. Ese es un asunto a tratar en su momento y tampoco justifica esa renuncia».

Además, consideró que «lo más lamentable es que la tesis de que no haya primarias ha sido comprada por muchos y ahí es cuando es bueno preguntarnos si lo que nos conviene en lo personal o partidista es lo mismo que le conviene al país».

En este sentido, planteó que «uno de los peores escenarios es que no haya primarias, por eso creo que nuestra decisión debe ser hacer todo lo posible para que se den y hacer todo lo posible para que produzcan un resultado unificador».

¡Sigamos adelante! ¡Elijamos a nuestro candidato en primarias y salgamos juntos a conquistar el país, a luchar por condiciones y a vencer al dictador @NicolasMaduro! ¡Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/MwPJ6TDbGp — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) July 27, 2023

