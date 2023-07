R E T A C I T O S #30Jul

Cuando estamos en los umbrales del inicio del nuevo período lectivo 1923-1924, en el horizonte de las relaciones entre los gremios sindicales de la docencia y el magisterio y el régimen, lo que se observan son negros nubarrones, ya que los trabajadores, quienes tienen más de dos años en las calles reclamando salarios dignos para que se pueda impartir una educación de calidad en el país, siguen sin obtener respuestas concretas a sus planteamientos, por lo que comienza a ponerse en duda que se puedan realizar las actividades escolares, sobre todo en el sector público, porque en la educación privada, mal que bien han estado acomodándose y tratando de buscar entendimiento con el personal docente, tras consultas permanentes con las asociaciones de padres y representantes quienes han admitido que quienes le están dando formación a sus hijos, merecen una remuneración digna. La máxima aspiración de los docentes venezolanos de todos los niveles, desde primaria, hasta el nivel universitario, es que se homologue el salario mínimo al costo de la Canasta Alimentarias, que para el mes de junio costaba casi 20 salarios mínimos mensuales para comprar la canasta alimentaria familiar, lo que equivale a 456.84 dólares, lo que representa 2.593,47. El economista del IESA ha puesto las cosas en su lugar a expresar: “La Revolución llevó a la quiebra al Estado Venezolano y no tiene la capacidad financiera para poder asumir ese incremento. La única manera de que el salario real se incremente de manera sostenible es que haya aumento de productividad y que además logres controlar la inflación. Mientras tengas inflaciones de 440 % no hay manera que los aumentos salariales sean por encima de la inflación”, explica. Por tanto, son muchos los venezolanos que creen que las condiciones para el inicio normal de clases en la educación venezolana, aún está por verse.

***

Los parlamentarios de la AN 2020, quienes al parecer no tienen muchas cosas de que ocuparse en materia de legislación, pareciera que destinan la mayor parte del tiempo a ideas acciones maquiavélicas con las cuales pretenden imponerles escollos en el camino a todas aquellas personas que de una u otra forma, puedan estar trabajando en favor de lograr cambios políticos en Venezuela; es evidente que ya no encuentran formulas y medios para tratar de frenar el proceso de primarias, que avanza inexorablemente por qué ya el país se cansó; no lo pudieron parar con el desmantelamiento del CNE, tampoco con las inhabilitaciones; sin embargo a alguno de esos genios de la revolución que quieren ganarse unos puntos con Diosdiablo, con “Cejotas” en la AN o con Miraflores colocan sobre la palestra la brillante idea de juzgar por delitos de Lesa Humanidad, a aquellos dirigentes de la oposición o disidentes que hayan perdido sanciones en contra de Venezuela o intervención contra el país, lo que no es más que una estrategia para ir abonando el camino e ir creando una matriz de opinión, con el amplio aparato comunicacional del que disponen, e ir eliminando del camino a todo aquél que represente un obstáculo en las aspiraciones del candidato oficialista. Otra de las locuras que se han estado manejando en el seno de los parlamentarios de la írrita AD 2020, la de quitar la nacionalidad a los opositores por estar reclamando un cambio de rumbo político y una mejor calidad de vida para los venezolanos, donde se recupere el poder adquisitivo del salario, se reduzca la pobreza en forma significativa y se restablezca la institucionalidad en Venezuela, que es un clamor generalizado del 80% del pueblo Venezolano, según todas las encuestas incluyendo las oficiales.

***

En Maracaibo, en lo que siempre se llamó Paseo del Lago, pero que ahora llaman “La Vereda”, el gobierno ordenó hacer un monumento cuyo objetivo era permitir que la obra estuviera en contacto con el pueblo, y eso fue lo que se hizo, no hicieron caso de las recomendaciones de los arquitectos y especialistas, quien e advirtieron que los bustos bajitos en un pedestal no se podían instalar, porque se exponían a ser rayados, y esto fue lo que se vio el primer día de la inauguración, como lo reflejan las gráficas que circulado por las redes sociales, denuncia que formula uno de los participantes del Monumento inaugurado en La Vereda. Los jovencitos “jineteando los caballos de la obra”, otros niños montados en los bustos de los héroes, simplemente aquello se convirtió en un Parque de Atracciones. Incluso denuncian que los arquitectos que participaron en la obra como escultores, no fueron invitados a la inauguración, todos fueron excluidos de manera humillante, ni siquiera fueron mencionados, aun cuando se trata de profesionales de primera línea, calificados, con una serie de proyectos en cartera para ser ejecutados. Denuncian asimismo, el caso de un historiador que ni lava ni presta la batea, que se ha dado a la tarea de desacreditar y difamar a quienes hicieron este trabajo, señalando que están todos los soportes de las obras existentes. La denuncia de LM es contundente “ no escucharon a los escultores, buscaron los materiales más baratos, , se negaban a incluir al General Manuel Manrique y de paso los llamaron ladrones y no les permitieron asistir a los actos que se realizaron en La Vereda. Creemos que este es un caso donde han sido afectados los bienes de la nación, por lo tanto lo menos que podría plantearse a la Fiscalía General de República, que ordene una investigación que establezca las responsabilidades correspondientes, y aclara ante el país, la posición de los arquitectos y escultores que participaron en esta obra. La denuncia está hecha.

***

Llamó poderosamente la atención como se multiplicaron los “chucos”, para participar en el acto de designación del Comando Regional de Vente Venezuela en Lara, observando como el pescueceo por todos los lugares del local, resultando de lo más curioso, que una gran mayoría de los presentes eran adecos, reconocidos por sus propios “compañeritos de partido”. Por cierto, como en todas las organizaciones de este tipo, siempre hay un vivo que quiere ser el muchacho de la película, el novio de la madrina y se quiso convertir, por obra y gracia del espíritu santo, en el líder del equipo, pero aseguran que hay un médico (EF), que no moja pero empapa, que al ver las agallas de un personaje con apellido vinculado al béisbol, ya que pretendió asumir el control electoral y convertirse en el rey detrás del trono, metiendo a todos los bichos , proponiendo para Juan de Villegas 2 Centro de Votación, donde hay una población de 500 mil electorales y el resto de los centros, en las casas Acción Democrática., de tal manera que lo llamaron a “botón” y le recomendaron que se quedara como colaborador, pero sin ningún poder de decisión. Aseguran que las cosas llegaron a momentos muy tensos, ya que le ofrecieron posiciones de segunda línea, pero el personaje dijo que se currículo no le permitía aceptar posiciones segundonas y al parecer, por lo tanto se queda por fuera del equipo de Dirección Regional de MCM en Lara. Lo más recomendable para esta personaje, a quien no han podido bajar de los primeros lugares en las encuestas de todo el país, es no dormirse en los laureles, seguir luchando como el primer día y manteniendo la mismo posición de firmeza y solidez de sus criterios y conceptos, que es lo que la mantienen en la cresta de la ola, posición de la cual ella es la única que se puede bajar si cambia de rumbo.

***

Como si no fuese suficiente la forma como el régimen ha explotado al pueblo, resultado que acaba de anunciar en gaceta oficial la fijación de precio del litro de diésel industrial en Bs. 3,0 /lt, ajuste en el precio que sí tuviera como complemento, medidas que garanticen el suministro para aquellos sectores que más lo requieren, se pudiera pensar que la medida podría contribuir a reducir el problema de la escasez; sin embargo, en ninguna parte del cuerpo de la disposición se establece que algunos organismos encargados de la comercialización de este rubro, se en cargarán de garantizar el abastecimiento a las empresas asociadas a la Confederación Industriales de Venezuela (Coninindustria), pero esto como siempre queda a la mano de Dios. Por supuesto que solamente con el anuncio de este medida, se han despertado las expectativas en los distintos sectores, y han comenzado a realizar ajustes de precios en función del aumento de los fletes, no hay que olvidar que más del 80% de los alimentos que se mueven por las carreteras venezolanas, lo hacen a través del transporte terrestre, que ya vendrá incrementado en forma significativa, sin que los usuarios y consumidores podamos hacer algo al respecto para revertir esta situación. De tal manera que tenemos que estar convencidos, que ya el salario mínimo continuará convirtiéndose en sal y agua y el bono de guerra correrá la misma surte, porque además el Régimen no tienen recursos para aumentar los salarios, ni a maestros, médicos, ingenieros, odontólogos, profesores universitarios, así que llorar al Valle.

***

El partido UNT en Quibor, hizo caída y mesa limpia ya que al parecer lo directivos del municipio, estaban desatendiendo las líneas impartidas por la dirección regional, al parecer atendiendo a intereses particulares, orientados a generar discordias internas. Lamentablemente, las cosas llegaron a situaciones extremas que llevaron a la dirección regional de Defenestrar al Secretario General de UNT en el municipio Jiménez, “por razones éticas y morales, fundamentadas en una investigación en donde se detectaron hechos irregulares en su conductas, estos hechos fueron avalados por distintas personas de la comunidad quiboreña a través de audios y videos donde se evidenciaba intenciones poco ortodoxas en manejo de recursos, razón por la cual se acordó su separación del cargo y la reestructuración del equipo municipal de UNT y no tener en nuestra organizaciones personas cuestionadas”. Se ratifica que al Secretario General se le destituye por razones éticas y esto fue una decisión de la Dirección Regional, de todos sus miembros y avalada por la Dirección Nacional de Nuestro Partido.” Vimos como en forma deplorable, dirigentes de UNT se despojaban de un uniforme que lucharon defender y que mancharon por deshonestos .Ya en esta sección veníamos alertando que internamente hay algunos directivos que andan en la “cuerda floja” , no encuentran en que palo ahorcarse, pretenden aparecer como “protegidos” del líder zuliano, y nos confirmaron que los llamaron personalmente para templarle las orejas y recordarle que no puede dar este tipo declaraciones en nombre de UNT.

***

Y lo volvió hacer, Julius el Alcalde del Municipio Crespo realizo nuevamente las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista el pasado mes de junio, se organizaron pequeñas exposiciones, se instálalo un carrusel en la manga, se realizaron tres tardes de toros coleados y tres noches de presentación de artistas, como es de suponer con su respectiva tarima y sonido, pero al igual, que el año pasado, en ningún momento se informó la inversión que se realizaría para llevar a cabo las mismas. Como es lógico se cobraron por los puestos de comidas y bebidas que se instalaron, al igual entradas por un monto de 2$, las personas pagaban para ingresar a la manga y quienes llevaban a sus hijos al carrusel debían igualmente pagar otro dólar, ¿ahora el pueblo se pregunta?, cuanto habrá invertido el municipio en la organización de estas fiestas y lo mejor cuantos fue lo recaudado en entradas, por impuestos a los puestos de comidas y bebidas, que impuestos cancelaron los propietarios del carrusel por su instalación y funcionamiento. Bueno parece como dice la vieja gaita de Simón, lo miso del año pasado, pues a un mes de culminación el Alcalde ni la Directora de Hacienda han dado información al respecto, ni a los ilustres Conejales y Concejalas, ni a la Contralora Municipal, mucho menos a su amado pueblo como lo llaman, es decir al igual que el año pasado se pagó y se dio el vuelto, se especula que las mismas fueron rematadas a un particular por 12 mil verdes, tendrán que ver con algo con estos, los personajes que aparecieron durante la fiesta llanera sentados en una mesa cual área VIP libando licor del bueno, puro 12 y 18 años, situación nunca vista ni en los mejores tiempos económicos de la revolución, de allí que el bello y amado pueblo de Crespo decía, mientras tenemos que hacer un esfuerzo para pagar la entrada, pasear nuestros hijos en el carrusel, y guardar para hacer la vaca y compra una de cocuy o de Five Stars para que suene cacheroso, el Alcalde y parte de su equipo se regodea con estos personajes sentados en mesas y libando este dulce licor; parecen los nuevos dueños de Duaca. Que pensaran de estos los Concejales y Concejalas, que parece que quedaron solo para celebrar cualquier día que notifique google se está festejando para realizar una sesión especiales, pues son quienes a la fecha han celebrado más de este tipo en toda Venezuela y en la moda de los Récords Guinness parece que se disponen a imponer uno nuevo. Igualmente, que pensara la Contralora Municipal, quien conoce de todas estas irregularidades y este año no ha dicho nada, está sumida en un silencio sepulcral, será que esa fue la orden que le dio el Director de Estado y Municipios de la CGR, en su reciente visita y donde dejo claro lo alto pana que son él y Julius, hasta cuando estos actos de corrupción sin sanciones ni responsables.

***

Igualmente, el Concejo Municipal no haya que hacer con quien ejerce la Sindicatura, pues pareciera que se encuentra en libre ejercicio del cargo, pues presenta informe para contratos de arrendamientos, adjudicación de terrenos sin ningún informe técnico, mensura elaborados por la Dirección de Catastro o la Comisión de Ejidos, ya son cuatro los informes enviados por esta funcionaria que han sido rechazados por el Concejo, entre ellos la adjudicación que trato de realizar a un funcionario del Sabin ya denunciado aquí, aun cual el terreno está bajo contrato de arrendamiento a nombre del suegro de dicho funcionario, ya la paciencia está al límite tanto de los concejales y el Alcalde, que pareciera que se van a poner de acuerdo para sacarla del cargo. La ciudadana consiente de esta situación ahora trata de escudarse en quien ahora todos conocen como su comadre del alma, que no es más que la Juez Rectora en materia civil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a quien ya todos en Duaca conocen popularmente como “Mi Comadre Delia”, sabrá esta alta funcionaria judicial sobre esta familiaridad y uso abusivo de su nombre e investidura realizada por la síndica en Duaca?, sabrá esta Juez que el hijo de la Sínd, quien es el alguacil del Juzgado, ahora luce en su vehículo particular un letrero que indica que es de uso oficial?, ¿estos es permitido por el poder judicial?. Bueno de verdad que Crespo y Duaca será que le robaron la paja a la cunita del Niño Jesús para merecer tanta mediocridad de sus gobernantes. Para finalizar en el pueblo se comenta a grandes voces, que la gestión de Julius está a punto de alcanzar su mayor logro, pues pronto el Municipio Crespo tendrá un Niño o Niña Feliz y Productivo. Como les quedo el ojo.

***

Tal como estaba previsto, se cumplieron las expectativas de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Dori Parra de Orellana. Los eventos llevados a cabo por las distintas comisiones organizativas que los impulsaron, valga mencionar el realizado en el Centro de Ingenieros del Estado Lara y el de la sede del partido Acción Democrática en Resistencia Lara, tuvieron como características particulares la buena organización y la calidad de los oradores quienes resaltaron las cualidades humanas, familiares y políticas de la lideresa Larense. En el CIEL tomaron la palabra miembros de la Sociedad Civil, representados en gremios y partidos políticos que resaltaron la ejemplar línea de conducta de la exgobernadora , particularmente su fortaleza moral y valentía en el momento de pruebas rigurosamente exigentes, así como el modelo de entrega y trabajo al servicio público en favor del pueblo como norma fundamental de la vida, a lo que una de las organizaciones del evento en su intervención sugirió que tal experiencia sea aplicada como referencia en el actuar y hacer por parte de la dirigencia larense y que la misma sea llevada por los caminos de Lara como especie de cartilla básica de cumplimiento necesario en y para el trabajo ciudadano. Respecto a los actos en la sede de “AD-E.R” de ”La Pochocha”, se confirmó lo que estaba previsto, un even to cargado de una fuerte dosis de emotividad y calor afectivo por parte del Primer Vicepresidente de la organización política. En el mismo fue develado un gran pendón con la imagen en tres tiempos distintos que resaltaba las etapas de la vida de la exsenadora. Se otorgaron reconocimientos un grupo de invitados. Destacaron familiares de la homenajeada, los integrantes de la plataforma unitaria de la Comisión de Primarias, el Alcalde del Municipio Torres, exsecretario a de AD, directivos y militantes de la organización. Un merecido homenaje para una gran ciudadana que con su ejemplo y ejecutorias supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto de la sociedad larense y venezolana. Por tales aportes , la recomendación es: “Seguid el ejemplo que Dori Parra dio”.

C O R T I C O S

Aseguran que hay rebelión en la granja. Un grupo de dirigentes nacionales y regionales de @AD Venezuela le exigieron al Secretario General Nacional @Bernabe medirse en unas internas para escoger el candidato presidencial de AD para las elecciones de 2024, ya nadie se cala las auto proclamaciones, versión que se escucha con mucha fuerza en La Florida, e incluso a nuestra mesa de redacción llegó copia de la comunicación que le entregaron al índio Berni, para que termine de aterrizar, poner los pies en la tierra y no se Siga creyendo el cuento que es el caudillo del otrora gran partido del pueblo. Las reacciones no es han hecho esperar y la base asegura que esto es lo más idóneo para el partido, eso es la democracia y eso es lo que rezan los estatutos de la organización.

Otro elefante blanco. Hace aproximadamente 10 años se construyó una planta en Bobare, municipio Aguedo Felipe Alvarado, a través de un convenio con Argentina, denuncia Don Guille, cuyo objetivo era procesar las frutas y tubérculos de primera calidad que se producen en la zona. Hoy las instalaciones están en el más completo abandono y sus equipos inoperativos, asegurando los vecinos que de cuando en vez, elaboran helados de fresa. Ante estas realidades es cuando la gente se pregunta, porque no hacen licitaciones y entregan estos activos a la empresa privada para que los ponga a producir, en una especie de democratización del capital, una idea que no es descabellada, la planta se podría activar, generaría empleo para la zona y alimentos procesados para los pobladores. No hay que ser un Premio Nobel para llegar a esta conclusión.

Afirman que el marinero de Lara botó el discurso durante un agasajo a periodista, donde con 5 botellas de whisky intento comprarlos, pero estos dizque fueron a chulearlo, al punto que los sobres no contenían los premios, asimismo se evidencio la intención de comprar a los comunicadores con reconocimientos, pero obviamente solo los adulantes que no sacan la falta de agua en varios municipios, así como la falta de políticas que benefician al pueblo, tiene en su gabinete puras nubes negras que adulan al gobernante de turno, porque sencillamente el hombre es un ser que no responde a las exigencias de los larenses.

Pena ajena ante todos los medios de comunicación el discurso para favorecer una gestión carente de toda responsabilidades antes los problemas que vive el estado Lara, prueba de ello es la inexistencia de solución a los problemas de salud, donde el pueblo debe comprar los insumos para poder ser operado en el principal centro de salud de la entidad, sumado a la falta de agua en los barrios, las escuelas en los municipios foráneos deterioradas, pero esto al marinero no importa, ya que el cree que se está comiendo las maduras, pero el hombre por torpe y su equipo continúan ocultando los problemas, será que hay que llamar a Nico para que el hombre solucione, porque al parecer, es la única manera que se activen.

Parece increíble, pero es cierto. La semana pasada la prensa regional del estado Aragua, registra que en la Urb. Parque Aragua, alrededor de 3.000 habitantes de este conjunto habitacional, tienen 14 años sin recibir aguas por tuberías, esto quiere decir que han pasado 5.110 días sin ver una gota de agua en sus grifos. Este es otro de los éxito del entonces gobernador RMT quien se comprometió a construirles un “pozo profundo” que nunca se concretó. Son 1200 apartamentos, 12 de 4 pisos, sin ascensor, pero además carecen de gas doméstico, el tiempo sigue avanzando de manera inexorable y estas familias siguen pagando el agua a los cisterneros, quienes allí tienen un mercado cautivo ante la ineficiencia del gobierno nacional y regional.

Los gremios profesionales de la docencia y el magisterio, para este inicio del año lectivo 2023-2024 no estarán con juegos de mantendrán en la calle, como ha ocurrido en los últimos dos años y como recordatorio destacan que en entre el 2022-2023 se registraron ms de 3.185 protestas en todo el territorio nacional, así que agarren pelota todos aquellos altos funcionarios del gobierno, que estiman que durante el período de vacaciones se calmaron los ánimos; todo lo contrario hoy están más exacerbados observando como el tiempo sigue avanzando de manera inexorable, sus condiciones de vida se hacen más agobiantes, el costo de vida no se detiene y se habla que el tipo de cambio para finales de año podría alcanzar los 60 Bs/$, si no se intensifican acciones del BCV para frenar el paralelo.

En la continuación de la semana aniversario del centenario de la “Doña” que culmina este domingo, la Comisión Organizadora “AD-E.R” dispuso abordar una serie de conversatorios con temas relacionados con la vida y obra de la homenajeada a cargo de los Exsecretario Generales Erkin Arcila, Miguel Parra y Filiberto Peña Canelón, participando también Freddy Rodríguez Escalona y Elita Rodríguez. Como dato particular la Profesora Yuyita de Chiossone fue la oradora de orden en ambos homenajes, más merecido imposible.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentiras”

JBS

