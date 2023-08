Daniel Ceballos respondió a quienes lo califican de ‘alacrán’ #1Ago

Trabajo de: www.lanacionweb.com

El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ha salido al frente para responder a las recientes acusaciones que lo califican de “alacrán” o vendido al gobierno debido a sus posturas políticas. Estas declaraciones han generado controversia entre los sectores de oposición.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente político rechazó enérgicamente los calificativos y afirmó que solo está reconociendo los “errores del pasado”. Ceballos hizo hincapié en que en el año 2014, enfrentó una tentadora oferta para unirse al gobierno, pero que tomó la decisión de rechazarla. Como consecuencia, él y su familia tuvieron que enfrentar momentos difíciles durante más de 4 años, cuando estuvo privado de libertad.

“A pesar de todo, hoy en día algunos me llaman ‘vendido’ o ‘alacrán’. Me tildan de alacrán porque reconozco los errores del pasado (…) Me llaman alacrán porque critico las prácticas de los partidos políticos que nos han mantenido en la misma situación durante más de 20 años”, expresó Ceballos, quien también se ha arrepentido de su “pasado violento”, calificándolo como un “error”.

Me llaman alacrán porque no estoy de acuerdo con las decisiones tomadas desde Caracas, sin tener en cuenta las realidades y necesidades de las regiones del país. Me llaman alacrán porque expresé mis críticas hacia el gobierno interino, al igual que muchos lo hacen hoy en día. — Daniel Ceballos (@elgochoceballos) July 31, 2023

El político destacó que existe una Venezuela mayoritaria que no cree en el actual gobierno y que anhela avanzar hacia un futuro mejor. En este sentido, Ceballos manifestó su deseo de hablar sobre temas de economía, emprendimiento e innovación, y enfocarse en construir un país más próspero.

“Aunque me llamen alacrán, seguiré hablando a esa Venezuela que quiere progresar y construir un mejor futuro”, sentenció.

RESULTADOS DISTINTOS — Daniel Ceballos (@elgochoceballos) July 31, 2023

