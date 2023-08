VIDEO Valentina Quintero denunció que fue asaltada en Caracas #8Ago

La periodista y viajera venezolana, Valentina Quintero, fue asaltada el pasado martes en Caracas.

El hecho ocurrió cuando Quintero se encontraba hablando por teléfono en su camioneta, cuando un delincuente se le acercó y la apuntó con un arma. El delincuente le exigió a Quintero que le entregara su cadena y dinero, a lo que ella accedió. Sin embargo, cuando el delincuente se refirió a ella como «vieja», Quintero se sintió insultada y despreciada, y arrancó el vehículo pese a las advertencias del delincuente.

Quintero compartió su experiencia en un post en Instagram, donde escribió: «Más nunca me paro a hablar por teléfono en la camioneta porque lo que estás es pagando. Me sentí insultada y despreciada cuando el delincuente se refirió a mí como «vieja», situación que desencadenó una reacción inesperada, pues arrancó el vehículo pese a que el asaltante le advirtió que dispararía si avanzaba».

«Si me hubieran dicho DOÑA de repente arranco desde el principio. Ya no sé qué me indigna más», agregó Quintero.

Sin embargo, la periodista finalizó su mensaje rescatando que pese al mal momento, se siente «dichosa» de vivir en Caracas.

El caso de Quintero ha generado una ola de indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a la periodista y su repudio a la inseguridad en Venezuela.

Con pistola en mano Asaltaron a Valentina Quintero en los Palos Grandes Municipio Chacao del Estado Miranda. pic.twitter.com/0HuKfbPlwQ — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 8, 2023

