Consejo Superior de Administración debe publicar el baremo de la Ley de Armonización Tributaria «a la brevedad posible» #22Ago

Hasta tanto el Consejo Superior de Administración -CSA- no publique la “tabla referencial”, alcaldías y gobernaciones están atadas de manos, porque no pueden discutir alícuotas hasta no conocerse los límites, explica Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales consultor y auditor tributario.

Explica que, tras la aprobación de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, y la entrada de la norma en el periodo de receso legal, ahora el Consejo Superior de Administración -CSA- “debe publicar la tabla referencial”.

Advierte que en este momento las gobernaciones y alcaldías deberían estar haciendo “una exigencia formal al CSA para que haga la publicación en la brevedad posible”.

Revela que ese baremo es el que utilizaran “los estados y las alcaldías para modificar todo su estamento legal para adaptarlo a estos parámetros, y ese trabajo está pendiente”.

Agregó que dentro de estos 90 días, alcaldías y gobernaciones están en la obligación de cambiar todo su régimen legal y adaptarlo a las exigencias de la nueva norma “pero esto no podrá hacer hasta que el Consejo Superior de Administración -CSA- no publique el baremo”.

Advirtió que los días que tarde el CSA son los que tienen las gobernaciones y alcaldías para adaptarse a las nuevas reglas.

Destaca que la ley establece un máximo de 3 % para la mayoría de las actividades económicas y 6% para ciertas actividades, “el CSA va a establecer los mínimos y los máximos”.

“Desafortunadamente hasta que CSA no publique, alcaldías y gobernaciones están atadas de manos” porque no pueden discutir alícuotas hasta no conocerse los límites, precisó en Unión Radio.

