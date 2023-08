VIDEO Comerciantes de Barquisimeto reportan disminución de venta de proteínas #23Ago

En una consulta realizada por El Impulso en el Mercado Bella Vista de Barquisimeto, comerciantes afirmaron que las ventas de proteínas como la carne y pollo han disminuido considerablemente debido al bajo poder adquisitivo de los ciudadanos.

Ángel Peña, encargado de una carnicería, manifestó que viven en una constante «zozobra» por la variación permanente en el valor del dólar, que incide en los precios de la mercancía que adquieren de proveedores.

«Unos días se vende, otros no. Lo que más buscan son los cortes rendidores como el hígado y carne molida», declaró.

«De hace tres meses para acá la cosa se agudizó, la gente no compra no porque no quiere, sino porque que no le da el poder adquisitivo, ya que los precios varían de acuerdo al valor de dólar y este sube regularmente», agregó.

Lincoln Guerra, otro comerciante consultado, coincide en este punto al afirmar que «con el alza del dólar la gente está consumiendo menos proteínas».

«El valor adquisitivo de la moneda nacional está disminuyendo y las personas han disminuido su consumo de carne. La gente busca por lo general patas de pollo, panza, costillas de res, huesos rojos que son más económicos», dijo.

Larenses realizan esfuerzos para mantener las proteínas en su mesa

Por otra parte, usuarios afirmaron que realizan grandes esfuerzos para consumir, al menos dos veces por semana, las proteínas.



«Como dos veces a la semana cuando se puede. Compro uno o dos kilos de pollo, lo que me alcance», señaló el señor Douglas Arrieche.

Zaida López, destacó que compra poca cantidad de carne o pollo, en comparación a años atrás.

«Compro uno o dos muslos de pollo y a veces 200 o 300 gramos de carne, la cual trato de rendir lo más que pueda», puntualizó.

Carlos Caguao, otro de los ciudadanos consultados, aseguró que pese a la crisis económica, busca la forma de consumir «algo» de proteínas.

«El pollo lo consumo dos veces a la semana cuando cobro y la carne una vez al mes», concluyó.

Por último, tanto comerciantes como usuarios esperan que el poder adquisitivo de la población mejore, para que aumenten tanto las ventas como el consumo de proteínas, las cuales son esenciales para la buena salud.

Cabe resaltar que durante la consulta, el equipo periodístico pudo conocer los precios de algunas proteínas, los cuales son elevados al compararlos con el salario mínimo actual de Bs. 130, el equivalente a 4.06 dólares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Precios por kilogramo:

Pollo entero Bs. 84

Alas de pollo Bs. 92

Patas de pollo Bs. 55

Hígado de pollo Bs. 80

Milanesa de pollo Bs. 168

Muslo de pollo Bs. 92

Carne molida Bs. 170

Carne mechada Bs. 170

Solomo Bs. 190

Costillas de res Bs. 100

