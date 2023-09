Gloria Pinho exhortó a candidatos inhabilitados que se aparten de la primaria #1Sep

Trabajo de: www.talcualdigital.com

La candidata independiente Gloria Pinho dijo no estar de acuerdo con discutir «mecanismo» para determinar la forma de sustituir a un candidato

Gloria Pinho, exjuez y candidata independiente a la elección primaria, exigió la noche del jueves 31 de agosto a los demás participantes del proceso impulsado por la Plataforma Unitaria que están inhabilitados, que se aparten de estos comicios porque continúan «engañando» a los venezolanos.

«No podemos quedar estancados, Mientras en la oposición se quedan trabados en el tema de las inhabilitaciones, el gobierno da cinco pasos (…) estamos perdiendo tiempo (…) hay que darle también espacio a los nuevos rostros de la política», destacó.

Pinho, entrevistada por el periodista Michel Caballero, destacó que el tema de las inhabilitaciones y su análisis legal y constitucional depende expresamente a la defensa de cada candidato (como María Corina Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles) y de los tribunales y no de factores políticos.

Por ello, aseveró que lo tangible es que existen esas inhabilitaciones; lo que no les permite postularse oficialmente ante el CNE. Eso, subrayó, es el principal reclamo que hace en sus redes sociales debido a que decirle a la gente que le respalde cuando efectivamente no puede participar, no es lo correcto. «Es lo mismo que pasó con (Juan) Guaidó», agregó.

Destacó que recientemente envió una carta al presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CP), Jesús María Casal, con el fin de que fije posición de lo que significa la consigna de Machado de «llegar hasta el final». Aprovechó para «desmarcarse de la violencia» y reiteró que lo que la gente quiere es poder comer, que el dinero le alcance y que funcionen los servicios públicos.

Gloria Pinho no está de acuerdo con que se discuta un «mecanismo» para determinar la forma de sustituir a un candidato que gane en la primaria y que esté inhabilitado, ya que aseguró que en Venezuela se está en un país democrático y que la monarquía no existe. Para ella, la forma debe ser por los más votados porque, si el primero no puede, le pasa el testigo al segundo y así consecutivamente porque si no, «estamos haciendo payasadas en primaria».

Consideró que las encuestas son «amañadas» y que se basan en la presencia de candidatos en las redes sociales. Explicó el punto al decir que ella viaja en transporte público o el Metro y le pregunta a las personas si han sido encuestadas por alguien, a lo que asegura que le responden que no es así.

En ese sentido, Pinho insistió en no tener el mismo acceso a los medios que otros candidatos y reiteró su molestia por no haber sido llamada a la UCAB para participar en el debate que se hizo con algunos aspirantes a la primaria.

La también abogada indicó que sí ella fuera la juez encargada, inmediatamente le dictaría una «medida privativa de libertad contra Juan Guaidó». La precandidata presidencial Gloria Pinho explicó que hay suficientes indicios, que permiten abrirle un juicio al dirigente de Voluntad Popular (VP).

