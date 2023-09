COLUMNA Soliloquios de café: “La defensa de la caficultura venezolana” «25° aniversario de una lucha épica» (Parte III) #3Sep

“25° aniversario de una lucha épica.”

¡Hasta ahora, históricamente inigualada!

Siendo el estado Lara el primer productor de café del país, y por ser la caficultura un rubro agrícola que, por demostración e insistencia personal, fue considerado:

“RUBRO BANDERA CON CARACTERÍSTICAS DE ESTRATÉGICO.”

Por haber sido un rubro que logró ser auto-sustentable y auto-suficiente, en épocas donde no existía financiamiento, fertilizantes, apoyo técnico, electricidad, transporte motorizado, vialidad, ni servicios públicos, pero que…

“CON PRECIOS JUSTOS, EQUITATIVOS Y RENTABLES

LLEVÓ A VENEZUELA A LA CÚSPIDE DEL GLOBO TERRÁQUEO.”

En el año 1886, cuando a la “FINCA COVALONGA” le fue otorgado el galardón como…

“EL MEJOR PRODUCTOR DE CAFÉ DEL MUNDO…”

Para aquel entonces, Venezuela era el segundo país exportador de café…

Según datos del extinto “FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, FONCAFÉ,” las fincas cafeteras nacionales se encuentran ubicadas en treinta y nueve (39) cuencas hidrográficas y en setenta y nueve (79) sub-cuencas. Zonas de alta fragilidad ecológica, donde se ubica la mayor parte de las nacientes de agua dulce del país y que, los caficultores, antes de este desastre inducido, eran llamados…

“LOS GUARDIANES GRATUITOS DEL AMBIENTE…”

Su importancia influye en los ámbitos: ecológico, social, económico, cultural, turístico y político…

La situación impuesta y la ideología a la cual han sido sometidos, de cultivarlo a plena exposición solar, talando y quemando montañas; tumbando cafetales sembrados en forma tradicional, hace “PROHIBIDO OLVIDAR;” y suponer oportuno el recordatorio, que estamos transitando el “25° ANIVERSARIO” desde que realizamos una “LUCHA ÉPICA,” que marcó un antes y un después en la producción cafetalera del país que fue referencia en el mundo y que, por obra de la causalidad lideré.

En 1998, despertamos la conciencia de los caficultores sobre sus…

“DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”

Divulgando la consigna…

“DERECHO QUE NO SE EJERCE… ¡NO EXISTE!”

Después de haber agotado los recursos legales pertinentes; de recurrir al estamento político gobernante, en paz, esgrimiendo el cumplimiento de nuestros “DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES,” como son el “DERECHO AL TRABAJO Y A UNA REMUNERACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA QUE PERMITA CUBRIR NUESTRAS NECESIDADES Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS,” habiendo realizado asambleas y talleres en la “ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO LARA,” teniendo como resultado que, el 20-5-1998, fuese declarada “LA EMERGENCIA DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA DEL ESTADO LARA” (Decreto qué no ha sido revocado y que la situación no sólo persiste, sino que se ha agravado); después de que logramos interpelar al Ministro de Agricultura y Cría, Ing. Ramón Ramírez López, en la Cámara de Senadores, del extinto Congreso Nacional, el día 16-6-1998; después de haber demostrado el contrabando de café proveniente de Colombia, al incautar varios contenedores en las ciudades de Araure y de Biscucuy; café pasilla (de la peor calidad) que venía hasta contaminado con la “Broca que ha destruido las plantaciones…”

El 31-8-1998, aproximadamente, a las seis y treinta de la mañana, recibí una llamada telefónica informando que venía una movilización desde Guarico y Sanare, y que ameritaba mi presencia, que íbamos a protestar en la gobernación del estado y, que debíamos reunirnos en el obelisco de Barquisimeto; en la redoma del obelisco, me encontré con una caravana de autobuses, y allí me informaron de las verdaderas intenciones:

“VAMOS A TOMAR LA SEDE DE LA UNIDAD ESTATAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, UEDA-LARA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA Y QUEREMOS QUE TU LÍDERES ESTA ACCIÓN…”

En una rápida acción, a las 12:40 de la tarde tomamos la sede y redactamos un acta cuya copia tengo, a buen resguardo, en mis archivos, por considerarla de magna importancia en la demostración del momento histórico al cual se debe dar el sitial que merece.

Esta operación inédita en la lucha por la defensa de los derechos de los productores agropecuarios, los caficultores la realizamos en presencia de las autoridades de dicho ministerio, Cesar O. Guevara R. Director, Lucero Alvarado – jefe dirección desarrollo agropecuario de la gobernación acompañados por los diputados: Miguel Ángel Colina, presidente de la sub-comisión nacional del café. El diputado Eduardo Pírela presidente de la comisión de política agraria de la Asamblea Legislativa del estado, Antonio José Herrera, presidente del bloque parlamentario de Lara y Esperanza de Riera, Guillermo Palacios, Ramón Enrique Jiménez, Lorenzo Monasterio y Miguel Díaz Sánchez.

Entre los principales objetivos expresos en el acta estaban:

Lograr la aprobación inmediata ante la comisión de finanzas del congreso de Bs. 5.000 millones para la comercialización y compra inmediata del excedente de café de la cosecha 1997-1998.

Solicitar por intermedio de los diputados nombrados y del señor gobernador del estado, una audiencia con el ciudadano presidente de la república Dr. Rafael Caldera. dicha audiencia la requerimos a objeto de:

Exigir solución a los problemas de la caficultura como eran:

UN PRECIO QUE CUBRIERA LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN MÁS UN MARGEN DE GANANCIA QUE PERMITIERA AL PRODUCTOR VIVIR DIGNAMENTE.

La reestructuración o modificación del decreto 371 que permitía la importación legal de café.

Pedir la destitución y/o sanción penal de aquellos funcionarios que habían permitido el paso de café defectuoso (brocado, roya y de mala calidad) violando las normas sanitarias.2.4. Que el gobierno nacional a través del ministerio de hacienda investigara los presuntos ilícitos aduaneros en la importación del café.

Que al productor se le pagara como mínimo el 53% (porcentaje a estudiar) del precio del kilogramo que paga el consumidor final en la cadena de comercialización.

Entre los firmantes del acta estuvimos los caficultores:

Antonio Lucena, Rafael Colmenares, Henry D´Santiago, Epifanio Soto, Leslis Alirio Jiménez, Pedro León Daza, Claudio Peraza, Gregorio García y yo.

También tomamos las sedes del ministerio de Agricultura y Cría, en las U.E.D.AS. de los estados Portuguesa, Yaracuy y Mérida, los caficultores merideños cerraron a Mérida, la capital del estado.

Muchas son las personas que se han hecho pasar por líderes que defienden a los caficultores y tan sólo han saciado sus apetencias personales, políticas y engrosando sus arcas.

Quiero rendir homenaje a tantos y tantos caficultores que viven como en la prehistoria, en ranchos con paredes de bahareque, piso de tierra, cocina de leña, sin energía eléctrica y sin letrinas; a quienes han sido víctima de una situación desesperada, denunciada en partes médicos que han aseverado que “EL PROBLEMA DE LA CAFICULTURA NACIONAL ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA” y descrito las enfermedades que los extermina y hasta los suicidios, a los cuales han optado por no poder honrar sus deudas. A líderes nacionales que me han acompañado como son: Gaetano Minuta Arenas, don Eduardo Velásquez, Feyis Dappo, Antonio Ruiz, Cesar Burguera, Antonio Ramos (El Bigote) y otros tantos, a quienes pido perdón por no nombrarlos, a todos aquellos que integran, o no, a la Asociación Nacional de Caficultores y a la Federación Nacional Caficultores de Venezuela. A Naudy Jiménez, Aldo Paparoni, Miguel Saldivia y José María Cadenas y muy especialmente a los ocho caficultores, entre ellos cuatro damas que, presuntamente, están privados de su libertad por tratar de lograr lo exigido…

“HACE MÁS DE 25 AÑOS”.

Maximiliano Pérez Apóstol

