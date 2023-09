Presidente de Fedeagro pide invertir en agricultura y no en petróleo #12Sep

El presidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, aseguró que productos como el cacao y el café son rubros que mantienen un beneficio para el ecosistema, por lo que sería muy perjudicial que se dejaran de producir.

“Si no se tiene café en las alturas, no se tendrá agua en la llanura”, destacó Fantinel, mientras que un sector de productores de cacao en el estado Sucre, explicaron que dejarán sus cosechas para sustituirlas por otros productos debido a que el cacao ya no es rentable.

El presidente de Fedeagro destacó que estos productores en Sucre que quieren cambiar de rubro deberían, en caso de ya estar decididos, irse al café para mantener el ecosistema, advirtiendo que sin estos rubros el país se quedará sin agua en los llanos.

También recordó que 17 de los 23 estados del país son agrícolas, siendo más económico invertir en esta área que en el petróleo.

“Hacer inversiones en el petróleo de 50 mil millones de dólares cuando la agricultura con 1500 millones la pones a andar, no vale la pena”, acotó, agregando que estos cultivos han venido padeciendo por la falta de financiamiento, aclarando que cuando se funda Agropatria esta no se interesa en traer productos específicos como fungicidas para proteger las cosechas.

“Los dejaron de tratar como rubros prioritarios y los estamos perdiendo”, por lo que insta a la administración de Nicolás Maduro a que “ponga la lupa” y se incrementen los “financiamientos para mantener estas cosechas y evitar que se pierdan productos como se perdió la naranja”.

