Son Titulares miércoles #13Sep

Al día miércoles 13 de septiembre de 2023

Fedeagro llama a «ponerle la lupa» al cacao y apoyar a los productores: «Si no hay cultivo en la altura, no habrá agua en la llanura»

Luis Vicente León: «El viaje presidencial a China busca acelerar la presión frente a EEUU para que reaccione a flexibilizar sanciones»

CEDICE libertad, presenta investigación sobre la reestructuración de la deuda externa de Venezuela.

María Corina Machado expuso la situación de Venezuela ante el Senado de Brasil

Senador brasileño Jorge Seif carga contra Nicolás Maduro y lo tilda “narcotraficante buscado internacionalmente”

Dictadura de Maduro tiene nueva modalidad para despedir trabajadores públicos: desactiva ficha de ingreso congelando salario, denunció Andrés Velásquez

Agricultores convocan a un «tractorazo» para este 13 Sep

Chavismo ordenó sacar del aire el programa radial del caricaturista Fernando Pinilla tras denunciar abandono del Municipio Guaicaipuro y el estado Miranda

SNTP: Programa «Al Día con Nosotros» fue cerrado por orden de la Alcaldía de Guaicaipuro

En Venezuela hay 281 detenidos considerados presos políticos, según la ONG Foro Penal

Dirigentes sindicales y sociales se movilizarán mañana en todo el país por el estudiante de la UCV, detenido arbitrariamente y torturado por el régimen

EE.UU. sanciona a empresas, una con sede en Venezuela, vinculadas con Latinoamérica por financiar a Hizbulá

La OFAC informó la designación de sanciones contra Samer Akil Rada, gerente general de BCI Technologies CA, con sede en Venezuela y hermano de Amer Mohamed Akil Rada, supuesto integrante de Hezbollah.

José Vicente “Chente” Amparan, acusado en EEUU por el presunto desvío de fondos de Pdvsa, es el dueño de una empresa offshore vinculada a Ascensores Servas, que también recibió un contrato de la petrolera de Venezuela.

Un prófugo de la justicia logró millonarias ventas de ascensores argentinos a Venezuela

Inició audiencia de presentación del periodista Luis Alejandro Acosta en Puerto Ayacucho

Decretan estado de emergencia en Carúpano: Al menos cuatro protestas se registraron este 12 Sep

Empeoran las colas para echar gasolina: Amuay sigue paralizada y Cardón trabaja a medias

María Corina Machado pide ayuda a Brasil para garantizar las primarias de la oposición venezolana

Fuerzas de seguridad de Venezuela han incautado 33,5 toneladas de drogas este año

Antonio Ledezma: «Avalar y acatar las inhabilitaciones, es desconocer y violar la Constitución»

Recortan horario laboral en instituciones públicas de El Vigía por fallas de electricidad

Buscador de centros de votación para la primaria se mantiene bloqueado por Conatel

Maduro llega a Pekín para reunirse con Xi Jinping

Fedecámaras propone alianza para mejorar servicios públicos

Andrés Caleca: Si un candidato inhabilitado gana la Primaria, estamos en la obligación de apoyarlo en su lucha

Más del 70% de las escuelas públicas no están aptas para iniciar el año escolar.

7 trabajadores jubilados de PDVSA, inician huelga de hambre para exigir el dinero del fondo de pensiones

Dólar: 33,34 – Paralelo: 34,55 – Bitcoin: 25.964,30

Banco Central de Venezuela intervino el mercado con aproximadamente 57 millones de dólares

Citgo Petroleum, valorada entre US$ 32.000 y US$ 40.000 millones antes de subasta de acciones

Analista: Grupo BRICS pudiera convertirse en un potencial energético con la entrada de Venezuela

Producción petrolera de Venezuela fue de 820 000 bd en agosto, según OPEP

LVL: Consolidar un acuerdo con China podría convertirse en un nivel de dependencia económica total

Zulia. PNB y GN reprimen a yukpas con bombas lacrimógenas.

Los yukpas de las cuencas Yaza y El Tukuko, de la Sierra de Perijá, intentan desde el domingo llegar a Maracaibo para exigir a Corpozulia el pago de la artesanía vendida al gobierno

Falleció a los 114 años Elpidia Álvarez de Sáez, la mujer más longeva de Venezuela

INTERNACIONALES

Cruz Roja advierte de número de muertos superior a 3000 y 10.000 desaparecidos por inundaciones en Libia

Kim Jong-un llega a Rusia para reunirse con Putin

Terremoto en Marruecos ya suma cerca de 3 mil fallecidos

Colombia alcanza un nuevo récord de narcocultivos y producción de cocaína en 2022

Colombia vuelve a ser país más letal para ambientalistas en 2022: se acumula 382 asesinatos

Brasil anuncia 200 millones de dólares en créditos blandos para damnificados por el ciclón

El Supremo de Brasil juzgará la despenalización del aborto hasta las 12 semanas

Gustavo Petro arremete contra dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y lo compara con Augusto Pinochet

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, suspende el proceso de transición con el Gobierno.

El barril de la Opep cotiza a 93,12 dólares, su valor más alto desde noviembre de 2022

Cifra récord: casi 700 migrantes murieron en la frontera entre México y EE.UU. en 2022

El Tribunal de Estrasburgo condena a Rusia por múltiples ataques contra homosexuales

Eni y Repsol llevarán nafta a Venezuela para ayudar a paliar la escasez de combustible

El estado brasileño de Amazonas declara una emergencia ambiental ante los incendios

En Guatemala la Fiscalía allanó por tercera vez el Tribunal Electoral.

La ONU «no ha recibido ninguna petición oficial» de ayuda del Gobierno de Marruecos

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, cumplió su condena y saldrá de prisión

Un dron intenta introducir explosivos en una cárcel de máxima seguridad en Ecuador

La directora de salud pública de Canadá dice que «hay que prepararse para el uso de las mascarillas de nuevo».

Aumenta índice de pobreza en EEUU tras el fin de ayudas por la pandemia

Corte colombiana pide a Venezuela información sobre las visitas que recibió Aida Merlano

Trump presenta moción para que jueza de su caso en Washington se retire del juicio

Autoridades en Hialeah toman medidas para detener la renta de casas rodantes

La Justicia española baja la pena a un preso de La Manada por la ley sobre libertad sexual

“Cuba entró en la guerra de forma clandestina”: Prisoners Defenders denunció envío cubanos al frente de batalla de la invasión rusa a Ucrania

Precio de la gasolina en Florida sigue bajando

Ecuador incauta 1,7 toneladas de cocaína que trasladaba en alta mar una embarcación

La economía de Guyana crece con furia y ya es una nueva potencia petrolera regional.

Expertos internacionales señalan que zonas francas de Latinoamérica crecerían más rápido sin contrabando

Serbia, promovió este fin de semana el desfile del #OrgulloFamiliar.

Presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. anuncia una investigación formal de juicio político contra Biden

Venecia aplicará una tasa de 5 euros a los visitantes de un día para prevenir el turismo de masas.

China está modernizando sus tácticas de desinformación con ayuda de la inteligencia artificial y ya las usó en Hawái

Francia retira del mercado el iPhone 12 por emisiones de ondas demasiado potentes

TikTok lanza oficialmente la función de compras en la aplicación

Apple lanza los iPhone 15 y iPhone 15 Pro, los primeros con puerto USB-C

Simón conquista la taquilla venezolana y agota entradas en otros países

Elección de venezolana como Miss Trinidad y Tobago alimenta debate sobre migración

Shakira, galardonada en los MTV, deslumbró en el escenario

Jennifer López publicará nuevo disco: This Is Me… Now

Alicia Machado continúa con la polémica de José Manuel Figueroa: El único talento que tiene es golpear mujeres

Ruben Blades lamenta la crisis migratoria en la región y critica al régimen de Daniel Ortega

Con más de 70 desfiles, la semana de la moda Nueva York volvió con todo

El dramaturgo venezolano Román Chalbaud murió a los 91 años

DEPORTES

Venezuela celebra: La Vinotinto se impuso ante Paraguay 1-0 tras penal de Salomón Rondón, en las eliminatorias del Mundial 2026

Un gol agónico de Brasil en el minuto 90 enmudeció el estadio Nacional de Perú

Eliminatorias Conmebol:

Bolivia 0-3 Argentina

Ecuador 2-1 Uruguay

Venezuela 1-0 Paraguay

Chile 0-0 Colombia

Perú 0-1 Brasil

La karateca venezolana Yorgelis Salazar ganó medalla de oro en Irlanda

«Fue un acto mutuo, ella vino hacia mí muy feliz»: Rubiales insiste en que el beso a Jenni

