Luis Vicente León: Con licencias para que operen proveedores como Siemens y General Electric se resolvería crisis eléctrica #14Sep

Sin entrar a analizar otra vez el cóctel explosivo que originó la crisis eléctrica en Venezuela (falta de planificación + corrupción + ineficiencia + sanciones internacionales) si merece la pena indicar que la solución a futuro podría no depender únicamente de las negociaciones para obtener licencias que permitan operar con los proveedores tradicionales como Siemens o General Electric (que creó un movimiento obvio y necesario para el país).

El pronunciamiento lo hizo el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, luego de la serie de bajones de luz y apagones que se registraron este miércoles en diversas zonas de la capital y del resto del país.

“Me parece que una solución alternativa es la participación del sector privado en la generación y distribución eléctrica en Venezuela. Primero porque no cabe la menor duda sobre las diferencias de eficiencia entre el manejo público y el privado. Segundo porque el sector privado no está sujeto a las sanciones internacionales y podría operar con mucha más flexibilidad a nivel local e internacional y tercero porque el Estado venezolano no tiene, ni tendrá, los recursos suficientes para abordar las inversiones requeridas para levantar un sistema que está claramente en el piso”.

Admite que por supuesto que el sector privado requerirá condiciones muy claras para realizar esas inversiones. Pero a la luz de la mejora en las relaciones recientes entre el sector privado y el público, podrían estar dadas las condiciones para avanzar en un proceso de este tipo, ojalá con inversionistas de occidente, pero no será limitativo, pues existen potenciales interesados en muchas partes del mundo, que sólo necesitan condiciones de seguridad que podrían obtenerse en convenios internacionales como los establecidos ya en algunas licencias petroleras. Explica el experto analista, que la visión que parte de la idea de que el Estado tiene que controlar la electricidad porque es un sector estratégico se cae por su propio peso cuando está a la “luz” de todos que la generación y distribución eléctrica del país está fuera de control. Lo estratégico no es que el gobierno controle la electricidad. Lo estratégico es que la población tenga electricidad y es obvio que no la está teniendo y se necesita un cambio estructural para resolverlo. No es un tema ideológico. Es un tema racional.

