Andrés Velásquez califica de «entreguistas» a candidatos que anuncien su retiro por inhabilitación #20Sep

El candidato a las primarias por La Causa R , Andrés Velásquez, calificó de “entreguistas” a los aspirantes que han anunciado su retiro de las elecciones opositoras, en caso de resultar inhabilitados por el Gobierno.

A través de la red social X (antes Twitter), Velásquez llamó a votar el 22 de octubre y “dar la pelea” posteriormente para defender al ganador.

“No entiendo a los candidatos que andan anunciando que si son inhabilitados por Maduro no harán nada y se retiran ¿Cómo es eso? Si no están dispuestos a defender el derecho de los ciudadanos a elegir, no valen la pena. Eso es entreguismo. La pelea es peleando. Vamos Venezuela a votar”, señaló el dirigente.

Hasta la fecha, existen tres candidatos inhabilitados para optar a cargos públicos, de los 13 postulados a las primarias: María Corina Machado de Vente Venezuela (VV); Freddy Superlano de Voluntad Popular (VP) y Henrique Capriles Radonski de Primero Justicia (PJ). La Comisión Nacional de Primaria ha señalado que no descarta que se apliquen nuevas medidas de este tipo a otros dirigentes.

Intenciones

En las últimas semanas algunos de los abanderados políticos, han manifestado su intención de apartarse de la carrera por la silla de Miraflores en caso de inhabilitación, como Carlos Prósperi de Acción Democrática (AD). Estos se han mostrado partidarios de aplicar un “orden de sucesión” si se les impide inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las presidenciales de 2024.

Esto implicaría que el aspirante sancionado le de paso a otro candidato de “consenso” con opciones “reales” de lanzarse a la primera magistratura.

Apartar los egos

Este lunes, en entrevista televisiva, la también aspirante a la primaria, Tamara Adrián, indicó que el objetivo central de todos debe ser lograr una candidatura única, usando la figura del “orden de sucesión”, más allá de que considere que las inhabilitaciones son inconstitucionales.

“Venezuela va primero que cualquier ego. Y todos los egos deben ser dejados de lado. Las inhabilitaciones no son un problema de derecho, sino un problema político. Hay que lograr que esa persona (que gane la primaria) se inscriba, y si no se inscribe tener un orden de sucesión. Lo necesario es la unidad del candidato y lograr superar cualquier escollo”, dijo la representante de Unidos por la Dignidad.

