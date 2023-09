OVV Lara: Violencia letal no disminuye por mejoras de seguridad ciudadana #21Sep

La disminución de muertes violentas responde al contexto de crisis humanitaria y el aumento del costo en las operaciones criminales y no a las medidas de seguridad implementadas por la administración de Maduro, así lo dio a conocer el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara).

Carlos Meléndez Pereira, coordinador del OVV Lara, expresó en una nota de prensa emitida por la organización, que las cifras de homicidios intencionales registrados en el estado Lara en los primeros ocho meses de 2023, ascienden a 38. Apuntó que en 2022 la tasa de muertes violentas en Lara, fue de 18.9 por cada cien mil habitantes, mientras que en 2021 fue de 15.9.

Meléndez explica la disminución de la violencia letal en el estado Lara, y en el país en general, como consecuencia de la incidencia de la pobreza humanitaria; destacó que las cifras más altas de violencia letal, fueron anteriores a la crisis económica, por lo que la mayor parte de los casos de homicidios respondían a robos o enfrentamientos.

En este sentido, señaló que la crisis económica disminuyó las posibilidades y los métodos del delito, en un contexto de escasez de productos básicos y pérdida de poder adquisitivo.

“¿A quién robar si no hay qué robar?, cuestiona Meléndez. El delincuente disminuyó el uso de las armas no porque cambió su vida, sino porque no lo pudo seguir haciendo, por los costos que esto conllevaba”, aclaró.