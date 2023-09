Macario González: Cabello respira por la herida porque no ha podido impedir la Primaria #29Sep

La dislocada amenaza que Diosdado Cabello le ha hecho a la Comisión Nacional de Primaria, de que, si la oposición no acepta las directrices del Consejo Nacional Electoral, no habrá el proceso eleccionario de los factores democráticos del país, es una clara demostración de que él está respirando por la herida al no haber podido impedir el desarrollo de esa actividad política en todo el país.

La declaración fue hecha por el abogado Macario González, dirigente nacional de Voluntad Popular, quien estima que el trabajo que se ha venido haciendo tendrá como resultado un gran éxito, porque el pueblo democrático que concurrirá a las elecciones entre los precandidatos, decidirá espontáneamente, escoger a la candidata o candidato a presidir este país en los comicios del 2024.

Las movilizaciones de los precandidatos por todas partes de Venezuela han demostrado que no sólo la mayoría de la población que adversa a este nefasto régimen, tiene la más firme esperanza de que haya un cambio político, sino que también chavistas y maduristas, decepcionados y frustrados porque están sufriendo también penurias y malos servicios, están desesperados y quieren que Nicolás Maduro se vaya de Miraflores, claro está, mediante la vía democrática, pacífica y constitucional.

Es que mientras estén en el poder Maduro, Cabello y toda esa camarilla de ineficientes, torpes y negligentes individuos rojos rojitos, será imposible que Venezuela avance y ya no tienen cómo cambiar el rumbo por su pésima política, que ha alejado las inversiones, acabado con la producción y sometido a la miseria a la población venezolana.

Cabello, que ha sido además de gobernante y diputado, tiene también rechazo dentro de su propio partido, y cuando hace amenazas contra la oposición, como ésta que acaba de hacer, ni siquiera lo oyen en el PSUV, declaró Macario González.

