Las clases iniciarán con protestas e ínfimos salarios a los docentes #2Oct

Los representantes del sector educación estiman que el inicio de clases para este 2 de octubre marque la pauta para que los docentes se vayan a las calles para exigir, una vez más, un salario justo capaz de cubrir las necesidades básicas.

El medio digital El Diario entrevistó a Deisy Solórzano, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Apure, quien ve muy difícil que los docentes se incorporen en su totalidad al nuevo año escolar 2023-2024, porque aparte de los bajos salarios, pues no están aptas las infraestructuras de los colegios y también ha habido renuncias por parte de los maestros.

Solórzano indicó que están trabajando junto a sus afiliados para “empoderar a los maestros” en materia de derechos laborales. No obstante, esperan que el Estado cumpla con su obligación en aumentar los salarios a los docentes, para que al menos puedan cubrir el costo de la canasta básica.

Entretanto, Rosa León, quien preside el Sindicato Venezolano de Maestros de Vargas, comentó al medio que las protestas de los docentes seguirán en las calles, mientras el Estado no responda a las diferentes demandas.

León agregó que los docentes están en la misma situación que el año escolar anterior, es decir, sin ningún tipo de beneficios que honren una calidad de vida digna tanto para ellos como para su entorno.

Entregaron carta para discutir la contratación colectiva

León indicó que entregaron una carta a la viceministra de Educación para que se tome en cuenta los requerimientos de los maestros y también para que se discuta la contratación colectiva, pero siguen sin recibir respuesta alguna.

No habrá aumento salarial por el momento

Recientemente, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, informó que no está previsto un aumento salarial para los docentes, a quienes les pidió que no pierdan la fe y que el aumento podría darse una vez que estén dadas las condiciones económicas.

