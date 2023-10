OPINIÓN Drogas: Un escape sin retorno #4Oct

“…La situación es tan grave que, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el fentanilo superará al terrorismo como amenaza principal en el 2024…”

Jorge Puigbó

En diferentes oportunidades hemos escrito sobre substancias que el hombre ha constituido en flagelos de la sociedad y en una oportunidad las definimos como: “…Las sustancias psicotrópicas o psicoactivas son aquellas que una vez introducidas dentro del cuerpo afectan de forma diferente al cerebro humano, mejor dicho, al sistema nervioso central, interviniendo en los procesos que forman el pensamiento, en el estado de ánimo de la persona y en el estado de conciencia…”, creemos que engloba lo substancial de sus efectos. Vale repasar someramente la historia de estas drogas, que así se llaman, desde tiempos inmemoriales y en diferentes partes del mundo, su uso como sabemos se extiende por los efectos aparentemente agradables o necesarios en el cuerpo humano, el alcohol obtenido de la fermentación de la miel, o de las frutas y almidones de los cereales, parecieran habernos acompañado desde nuestros inicios en este planeta. La inquieta y constante exploración, impulsada por la necesidad de sobrevivir, llevó a nuestros antepasados a probar diversos vegetales, algunos de los cuales le produjeron efectos y consecuencias diversas y así, muchos de ellos, con el paso del tiempo, se fueron conociendo, experimentando e incorporando a nuestra cultura, siendo imprescindible agregar que existieron diferentes grados de aceptación y reglamentación de su uso dentro de las sociedades, especialmente en los rituales mágico-religiosos, en la medicina y en su consumo para recreación, lo cual fue impulsado por los efectos beneficiosos o placenteros que proporcionan. El cáñamo de la India (Cannabis sativa), los opiáceos, las hojas de coca y los hongos alucinógenos, para señalar algunas, se utilizaban hace miles de años en Asia y América, sobre todo para el alivio de los dolores. El uso del alcohol proveniente de los procesos de fermentación, fue de las primeras drogas usadas, está bien documentado en sociedades tan antiguas como las establecidas en el Valle del Indo, lo que sería hoy Afganistán, Pakistán y noroeste de la India; las de Mesopotamia y en Egipto.

De la mayoría de estas drogas que el hombre descubrió en la naturaleza y ha venido utilizando para su provecho, en líneas generales se han podido extraer importantes substancias para uso médico, las cuales, sin la menor duda al respecto, le han aliviado dolencias y dolores a la humanidad. En cuanto a la refinación, purificación y potenciación ilegal de substancias utilizadas por las personas para distraerse y disfrutar del placer que les proporcionan, podemos decir que ha sido una constante a través de los tiempos, solo tenemos que mirar un poco la historia del alcohol cuya graduación los gobiernos tuvieron que reglamentar por los daños que ocasionaba y gravarlas con impuestos, asimismo recordar la creación de la cocaína a partir de la hoja de coca, o el opio y la heroína extraída del látex de la adormidera o amapola, planta cultivada por el hombre desde hace más de 4.000 años. La búsqueda del placer, la evasión o disipación, en una sociedad donde los valores se diluyen, crece cada día y pareciera que también la tolerancia hacia el vicio.

Hoy ya no nos conformamos con las substancias tradicionales y hemos ido incorporando nuevas formas de afectar nuestros cerebros, las más importantes son las llamadas, desde hace años, drogas de diseño, las que parecieran imponerse en un comercio donde el costo de producción a la baja trae como consecuencia el acceso de más personas al uso de las mismas. Desde hace años, a la producción de derivados de la amapola Afganistán, sumó la de la metanfetamina, llamada “Cristal”, una droga ilegal que se deriva de una planta conocida desde la antigüedad, llamada efedra. De ésta se extrajo primero la efedrina de la cual se derivó la anfetamina y luego se constituyó en el componente principal de la metanfetamina. Lo importante de la producción en ese país es su bajo costo debido a que, dicho arbusto se encuentra diseminado por todo Afganistán en forma silvestre. Para tratar de explicar mejor, debemos decir que la droga anfetamina fue la primera derivada de la efedrina y fue sintetizada en 1887 por el químico rumano Lazăr Edeleanu, quien la llamó fenilisopropilamina con propiedades broncodilatadoras para la elaboración de jarabes para la tos. En 1919, se sintetizó en Japón la metanfetamina y en 1944, Ciba-Geigy el metilfenidato, mejor conocido como Ritalín, usado para el llamado Trastorno del Déficit de Atención, el cual es utilizado por estudiantes, camioneros, pilotos, etc., para no dormirse. Las anfetaminas fueron de amplio uso por los ejércitos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, nombres como Benzedrina, Dexedrina o Methedrina, fueron usados para disminuir el cansancio y mantener sin sueño a los pilotos de aviones. La metanfetamina, es posterior, se creó a principios del siglo XX a partir de la droga original anfetamina, y al comienzo se utilizó en descongestivos nasales e inhaladores bronquiales, casi todos nosotros los usamos y ahora sabemos que su afectación al cerebro es mucho mayor. Tanto la anfetamina como la metanfetamina causan adicción y trastornos severos en el organismo. No solo Afganistán produce drogas, hacia el oeste nos conseguimos otro país sometido a una guerra atroz: Siria, productor de toneladas de Fenetilina, anfetamina cuyo nombre comercial era Captagon, droga que fue descontinuada por inefectiva y prohibido su uso, pero que se sigue fabricando allí.

Por estos días vemos en la prensa mundial como los ciudadanos de los Estados Unidos están siendo afectados por el uso de una droga de origen legal, cuya definición extraemos de la página de la DEA: “…El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico…”, y pareciera peor aún, se incrementa esta epidemia de opiáceos, la cual comenzó con el consumo de heroína; luego el crack, cocaína cristalizada; seguido por el fentanilo; después el “tranq” o xilacina, tranquilizante para caballos y ahora el nitaceno, opioide sintético diez veces más potente que el fentanilo. ¿Cuál será el final? Desde abril del 2020 hasta abril del 2021 murieron 100.000 estadounidenses en la búsqueda de drogas cada vez más potentes, una verdadera locura. En abril de 2022, el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, decretó que el cultivo de la amapola, de la que se extrae el opio y por tanto la heroína, estaba estrictamente prohibido. De acuerdo a información reciente obtenida de satélites y análisis de expertos, recién este año comienzan a verse los resultados de la erradicación de los cultivos de amapola, de continuar así, los precios de estas drogas subirán y se ampliará el consumo de opiáceos y drogas sintéticas producidas de forma ilegal. Cuando el opioide no es posible conseguirlo de forma legal se acude al mercado negro y al vendedor de la calle que mezcla y adultera el producto sin importarle los resultados. La situación es tan grave que, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el fentanilo superará al terrorismo como amenaza principal en el 2024.

