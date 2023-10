VIDEO Transportistas en Lara: Subsidio de los estudiantes y adultos mayores le corresponde al gobierno #4Oct

El Sindicato Único del Transporte del estado Lara realizó una Asamblea este miércoles 4 de octubre para debatir sobre el subsidio del pasaje de los estudiantes y de los adultos mayores, solicitud que realizó la administración de Nicolás Maduro en el pasado mes de septiembre.

Giovanni Peroza, presidente del Sindicato Automotor en el estado Lara, aseguró que de seguir aplicándose la gaceta aprobada donde establece la tarifa mínima del pasaje urbano y rutas suburbanas en el país, el transporte en Venezuela “prácticamente va a desaparecer”.

“El único objetivo es hacer llegar nuestra queja por las medidas que está tomando el gobierno nacional, regional y municipal. De seguir cumpliendo con esta gaceta que salió a la luz hace días, el transporte va a desaparecer. Y va a desaparecer porque nos están poniendo una responsabilidad que le toca al gobierno, como es el subsidio del estudiante y el subsidio para las personas de la tercera edad. No es que no queremos prestarle este servicio, sino que no podemos correr con esta carga que le corresponde netamente al gobierno” manifestó Peroza.

Por su parte, José Luis Trocel, Secretario del comando Intergremial del Sector Transporte, señaló que los conductores de Lara se han visto afectados por las constantes fallas de combustible que persiste en la región.

“Estamos en una situación con el combustible muy grave, yo creo que catastrófica. Hay compañeros que trabajan uno o dos días a la semana, porque no llega el combustible con el tiempo requerido para poder prestar el servicio. Señores del Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Transporte, necesitamos que se le dé prioridad al sector. Cuando se afecta una unidad de transporte con el combustible, no solo se afecta al transportista, sino también a los usuarios que no se pueden trasladar en esas unidades”, refirió Trocel.

Por último, rechazaron la presencia de supuestas mafias en las estaciones de servicio, situación que afecta tanto al gremio de transportistas como a los usuarios, y pidieron la depuración de las gasolineras dedicadas al suministro de combustible del transporte público.

