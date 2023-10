Son titulares martes #10Oct

ONG venezolanas solicitaron la publicación del segundo memorando de entendimiento entre el Gobierno y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Maria Corina mientras no haya juicio, ni sentencia firme de un caso penal, no puede haber inhabilitación

Reportan fuerte incendio en planta termoeléctrica de Maracaibo

Apagón general en Maracaibo y varios sectores de Zulia en horas de la mañana de ayer lunes

Ahorrar electricidad o morir del calor: el dilema de venezolanos ante aumento de apagones

Se espera que en las próximas semanas se realicen conversaciones separadas entre los enviados de Maduro y la oposición venezolana en México.

El colapso de los servicios públicos impacta el desarrollo turístico en Venezuela

Primaria sí y negociación también en Venezuela. “Se conoce que la negociación será privada y que se realizará en Caracas”.

Estudiantes alertaron que el CNE aún no activa los puntos del Registro Electoral.

Cámara de aduaneros reporta retrasos en el ingreso de mercancía para la temporada navideña

Nueve presos políticos del caso Cotiza inician huelga de hambre por redención de pena.

Maduro anuncia que decretará el «inicio de la Navidad» a partir del 1 Nov

Aseguran que el chavismo se prepara para regresar a conversaciones con la oposición en México

Sin transparencia ni detalles, así fue que EEUU y Venezuela anunciaron que reanudarán las deportaciones de migrantes

La industria del envase en Venezuela en crisis: solo un 24% de su capacidad instalada

El 85% de los venezolanos gana menos de 300 dólares mensuales, según estudio

Jubilado en Guanare: «Es muy duro elegir entre una pastilla o un bocado de alimento».

Jesús Mendoza: ¿Dónde están los puntos del Registro Electoral?

Avedem: 60% de obsolescencia en equipos médicos

Agua sin ningún tipo de proceso sanitario consumen en Carora

Informe Ucab: Vulneración de Derechos y esclavitud Modena de niños, niñas y adolescentes en Boplivar

Denuncian al Poder Judicial de Monagas por corrupción ante la Fiscalía General de la República.

Jesús Mendoza: Denuncian exclusión de municipios opositores en actualización del REP.

LVL: Los escenarios a futuro en Venezuela se caracterizan por la incertidumbre.

Nada que aparece Tareck El Aissami

Venezuela: La economía ilícita sigue alimentando a los aliados de Maduro.

La economía ilícita en Venezuela incluye actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y otros crímenes fuera del alcance de cualquier supervisión.

Jubilados de PDVSA llevan 14 días en huelga de hambre: «Pedimos que nos atiendan».

ONG Hacen un llamado al Directorio del @cneesvzla a que cumpla lo establecido en la Constitución, la LOPRE y la LOPE

Los puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral deben ser manejados por las juntas municipales no por consejos comunales

Los puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral deben contar con «facilidad de acceso para electores y electores» art 33 LOPRE

En Venezuela en éste momento hay 2.000.000 de personas que deben actualizar sus datos en el registro electoral para poder votar en el 2024

Aseguran que en los próximos días se dará el anuncio oficial de cuatro candidatos o más, quienes están en conversación de los que hoy participan en las Primarias, para darle el apoyo a María Corina Machado

Candidatos a la Primaria participarán en el nuevo debate «Propuestas para Venezuela»

Inameh: Polvo del Sáhara llegó al norte de Venezuela

Mérida celebra 465 años de su fundación en medio de una crisis de los servicios públicos

Vecinos de La Guajira vuelven a trancar la Troncal del Caribe exigiendo soluciones

PJ respalda la decisión de Capriles de renunciar a la primaria: Harán pronunciamiento oficial

Enderson Sequera: Capriles se retiró porque su candidatura «nunca cuajó»

Guaidó acusa a Petro de “justificar asesinatos, violaciones de DDHH y ataques terroristas: “Lo ha hecho con la crisis venezolana y ahora con Hamás”

Las mujeres lideran el 61 % de las investigaciones científicas en Venezuela

Maduro pretendió vincular sin pruebas a Guaidó, Smolansky, Vecchio y López con una «red de coyotes»

«Los venezolanos huyen de tu maldita dictadura»: Guaidó respondió a la última acusación de Maduro

BCV confirma aceleración de la inflación en Venezuela: 158,3 % en nueve meses en 2023

Bancos no abrirán sus puertas este jueves 12 de octubre

Precio del dólar paralelo retrocede este lunes y cotiza en Bs. 36,73

Dólar: 34,82 – Paralelo: 36,73 – Bitcoin: 27.591,70

Autoridades dicen que mantienen la búsqueda de los fugados de Tocorón

Delcy Rodríguez está de visita en Catar y se reunió con el Emir Tamim bin Hamad Al Thani: «Ratificamos nuestra intención de afianzar los lazos de amistad»

INTERNACIONALES

Guerra en Medio Oriente: cifra de muertos por ataques terroristas de Hamás contra Israel sobrepasa los 900

EE UU, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido ratifican que respaldarán a Israel: “Para defenderse a sí mismo y contra las atrocidades de Hamas”

La Unión Europea suspende toda la ayuda a Palestina tras los ataques de Hamás a Israel

Presidente de Israel tras ataque terrorista de Hamás: “Desde el Holocausto no se había asesinado a tantos judíos en un solo día»

La ONU condena los últimos ataques a civiles ucranianos por parte de Rusia

Dos congresistas demócratas se desmarcan del partido y expresan apoyo a Palestina

Colombianos apoyan con plantón en Bogotá a Israel y borran pintadas con simbología nazi

Zelenski compara Hamás con Rusia para recordar al mundo la guerra en Ucrania

Hezbollah amenazó con atacar posiciones de EEUU si interviene en el conflicto entre Israel y Hamas

Ministerio de Exteriores francés confirma la muerte de un segundo ciudadano en los atentados de Hamás

Netanyahu promete derrotar al terrorismo: “Lo que experimentará Hamás será difícil y terrible… vamos a cambiar Medio Oriente”

“Sin comida, sin electricidad, sin combustible, sin agua. Estamos luchando contra animales humanos”.

Hamas amenaza con matar públicamente a rehenes israelíes si este país bombardea edificios civiles sin previo aviso.

Los equipos de rescate de Israel hallaron 100 muertos en un kibbutz cercano a Gaza.

Israel denunció ante la ONU la comisión de crímenes de guerra por parte de Hamás

Zelenski anunció que trabajará con los aliados de Ucrania para reforzar la respuesta al terrorismo a nivel mundial

Cuba prevé apagones en hasta el 27 % del país de forma simultánea

Las Damas de Blanco denunciaron al menos 18 arrestos de sus integrantes en toda Cuba.

Guatemala cumple una semana de paros y bloqueos para exigir la renuncia de la fiscal general.

Nueve estadounidenses han muerto en Israel y otros más no han sido localizados

Egipto advierte a Israel de que no permitirá un éxodo masivo de palestinos a su territorio

Israel retoma control en el sur del país y concentra tropas junto a la Franja de Gaza

Ciudad del Vaticano Papa Francisco pide que «cesen los ataques» en Israel

Las FDI informan que las fuerzas navales comenzaron a atacar objetivos de terroristas a lo largo de la línea costera de la Franja de Gaza

El portavoz de las IDF dijo que Israel está acumulando hasta 100.000 soldados en el sur de Israel con el objetivo declarado de eliminar todas las capacidades militares de Hamás, y que una vez terminada la operación, Hamás no pueda volver a ser capaz de gobernar la Franja de Gaza.

Una operación de tal magnitud sacudirá fuertemente la región y traerá repercusiones sin precedentes. Se espera que Hezbolá y las milicias del IRGC intervengan si Israel entra por tierra a Gaza. Esto supondría una rápida escalada hacia un conflicto regional.

Opep: Los precios del petróleo crudo suben un 5 %.

Masiva marcha de la comunidad judía en Argentina en apoyo a Israel tras ataque de Hamás

Embajada de Israel en México lamentó la tibieza de López Obrador frente a los ataques de Hamás

Represión en Nicaragua: Dictadura de Daniel Ortega arresta al sexto sacerdote en los últimos nueve días, 13 en lo que va de año

Sobrino de Kennedy se lanza como candidato independiente a la presidencia de EEUU

Republicanos buscan desesperadamente un presidente de la Cámara Baja de EEUU

La Opep alerta de «caos» si no se invierten 14 billones de dólares en petróleo hasta 2045

Nueva York pide a corte suspender obligación de otorgar vivienda a inmigrantes

Arrestan al sexto sacerdote en Nicaragua en los últimos nueve días, 13 en lo que va de año

“Soy el Che. No me maten. Valgo más vivo que muerto”: las últimas horas del guerrillero antes de ser asesinado en Bolivia

Cepal: Latinoamérica crecerá esta década un 0,8 % con impactos en el empleo informal

Hamás asegura que cuatro rehenes israelíes murieron en los recientes bombardeos de Israel

Kiev denuncia una supuesta operación rusa para acusar a Ucrania de revender armas a Hamás

Interrumpen el tráfico aéreo en el aeropuerto de Hamburgo por amenaza de atentado

Nobel de Economía para Claudia Goldin por trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral

República Dominicana reabrirá la frontera con Haití.

Milei confirma plan de dolarización en Argentina.

Venezolanos permanecen en norte de México con el temor de que EEUU los deporte

Se reportan ataques a la Opera de Sídney por parte de fundamentalistas islámicos pro Hamas, en respuesta al apoyo del gobierno de Australia a Israel.

GM aumenta despidos por huelga en casi 200 trabajadores.

Las bolsas europeas caen y el precio del crudo sube por el conflicto entre Israel y Hamás.

Guionistas de Hollywood ratificaron nuevo convenio para poner fin a la huelga

«Venite pa’ Maracaibo» gana como Mejor Película y Director en el Festival Internacional de Cine de Nueva York.

DEPORTES

Atlanta logró espectacular victoria ante Filadelfia para igualar la serie

Diamondbacks se lleva los dos juegos ante los Dodgers en Los Angeles y están a un triunfo de avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional.

Luis Arráez y Ronald Acuña Jr., finalistas al premio Hank Aaron 2023 de la MLB

La Vinotinto ya se encuentra en Sao Paulo para su duelo ante Brasil

Hamás asesina a Lior Asulin, exfutbolista israelí.

Jenni Hermoso, ante la Fiscalía: «No me merezco haber vivido esto, no me sentí respetada».

