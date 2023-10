40 equipos de FUTSAL jugarán cuartos de finales en la Copa Ciudad de Barquisimeto #12Oct

La Liga Municipal de Fútbol Sala «Guerreros de Iribarren» desarrolla su 4ta edición con la Copa Ciudad Barquisimeto, dónde 40 equipos llegan a 4to de finales en sus diversas categorías, y buscan el pase a las semifinales de dicho campeonato.

«Con la participación de 40 escuelas y clubes en la rama masculino, dió inicio a su emocionante encuentro local en la disciplina de fútbol sala, dónde más de 980 jugadores disfrutan de la 4ta edición del fútbol municipal, dónde sus entrenadores buscan masificar el deporte en cada comunidad del municipio» dió a conocer Eliécer Fréitez , presidente de IMDERI.

Acotó que los cuartos de finales darán inicio el día jueves 12 de octubre, en sus diferentes categorías como la Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

VEN Y DISFRUTA

Los organizadores de la Copa Ciudad Barquisimeto, realizarán los encuentros en diversos espacios deportivos, recuperados por el Alcalde Luis Jonás Reyes Flores como en la cancha Simón Rodríguez, cancha Terepaima, cancha 14 de pueblo nuevo y el Gimnasio los Horcones.

Fréitez quién para finalizar dejó la invitación abierta a todos los aficionados a esta vistosa disciplina, a asistir a los encuentros para apoyar a sus clubes parroquiales.

