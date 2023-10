VIDEO Gremios y Sindicatos en Lara piden respuestas a la Defensoría del Pueblo #18Oct

Miembros del Pacto de Gremios y sindicatos del estado Lara se concentraron la mañana de este miércoles 18 de octubre en las adyacencias de la Defensoría del Pueblo, lugar donde entregaron un acta ante la no respuesta de este organismo ante todas las peticiones que señalan que han venido haciendo desde el año 2016 y no han sido respondidas.

Deyanira Gentile, miembro del Pacto Unitario, comentó a El Impulso que “desde el año 2016 tenemos documentos introducidos en la Defensoría del Pueblo, igualmente en la Inspectoría del Trabajo, en la Fiscalía de la República, en la Contraloría igualmente, en donde hemos pedido, además de denuncias, respuestas«.

- Publicidad -

Gentile señaló que en todos estos años no han obtenido respuestas a sus peticiones relacionadas a servicios públicos, derechos laborales, entre otros, destacando que “cada día todo ha empeorado”, esto teniendo en cuenta que, a su criterio, desde 2016 hasta ahora se han agravado los problemas en el país.

“Venimos a preguntarle qué acciones han adelantado, porque las situaciones y las condiciones en las que estábamos inmersos, en cuanto a sueldos, en cuanto a servicios públicos, en cuanto al Sistema Nacional de Salud, en cuanto a educación, no sólo se mantienen las de esos años que hemos, sino que han empeorado. No tenemos las cifras exactas, pero deben ir alrededor de 100 documentos si no más, entre todos los organismos que hemos hecho entrega de todas estas denuncias”, acotó la también secretaria de Organización del Colegio de Médicos del estado Lara.

Más de 10 documentos entregados por educadores

Por su parte, Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara, afirmó que desde el gremio educativo también han entregado desde el año 2017 “más de 10 documentos a los cuales tampoco hay respuesta”

- Publicidad -

“Sólo nos dicen y nos reciben los documentos para archivar. Claro, nos atienden de manera receptiva, nos asesoran, pero no dan respuesta porque las respuestas tienen que esperarlas a nivel nacional. Lo que nos compromete a nosotros, como gremio sindicato, a continuar en la defensa y continuar elaborando documentos para seguir denunciando y visibilizando la situación crítica que está viviendo el sector educativo.

Lee también: Héctor Alonso López en Barquisimeto: Esta no es la hora de los partidos sino de la ciudadanía

Para finalizar, señalaron que seguirán suscribiendo documentos como actas ante este tipo de organismos hasta obtener una respuesta positiva ante todas las peticiones que han realizado los más de 30 gremios y sindicatos que forman parte del Pacto Unitario del estado Lara.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí