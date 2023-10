Conindustria: La industria no la ha tenido fácil esperamos un impulso de políticas que animen a la producción nacional #18Oct

A pesar de la contracción económica de los últimos años; el sector de los no metálicos (papel y madera), farmacéutico y alimentos han presentado un crecimiento, aseguró Luigi Pisella, presidente de Conindustria, quien espera que este escenario se repita en otras áreas.

Pisella no descarta que la puesta en vigencia de la Ley de Armonización Tributaria; “armonice a este sector”, al tiempo que, abogó por la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el freno a las actividades ilícitas (contrabando) y a algunas importaciones que muestran una competencia desleal, “frente a lo hecho en Venezuela”, indican e nota de prensa.

Por lo que desde la institución, esperan un impulso de políticas que “animen a la producción nacional”. “La industria no la ha tenido fácil; si no existiera el incremento de importaciones y ante tantos tributos, estaríamos cerca del 60 a 70% del abastecimiento a escala nacional; pero eso no nos detiene y no nos hace menos competitivos”, detalló.

El representante de Conindustria, comentó que las grandes empresas que existen en el país, las puede contar “con los dedos”, refiriéndose en que la mayoría pudiera entrar en la categoría de “pequeñas industrias”, con todo y esto; resaltó que “sí se puede levantar la capacidad productiva”, solo que se necesitaría de una data completa, para poder recabar las cifras precisas de producción por cada estado, la cantidad y la ubicación de la industria venezolana.

Por otra parte, enfatizó que un alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela reactivaría la actividad económica y recuperaría el poder adquisitivo de los venezolanos. Esto, luego del anuncio del Reino de Noruega el día lunes donde confirmaron la reanudación del dialogo entre la administración nacional y la oposición.

