Rafael Quiroz: Insuficiente levantamiento de sanciones para recuperar producción petrolera de Pdvsa #19Oct

El levantamiento de las sanciones contra Venezuela, es insuficiente para la recuperación de la producción petrolera de PDVSA, alerta el economista, profesor universitario y experto Petrolero, Rafael Quiróz de cara a las últimas decisiones del gobierno norteamericano en relación con nuestro país.

Se recuerda que la administración de Jhon Biden, anunció este miércoles su decisión de otorgar licencia amplia para la producción y comercialización de gas en Venezuela.

El especialista recomienda “ no comenzar a hacer fiestas”, por cuanto se necesita algo más que eso, y ello tiene que ver con la confianza que el país debe brindarle a las transnacionales del petróleo , las cuales no vendrán mientras que en Venezuela no desaparezca la crisis política por la cual atraviesa.

Advierte que el capital petrolero internacional es sumamente susceptible y exigente a la hora de invertir, afirmando que “amanecerá y veremos”.

