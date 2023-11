Machado sobre el Esequibo: La soberanía no se consulta, se ejerce #2Nov

La candidata unitaria de la oposición para las presidenciales de 2024, María Corina Machado, se pronunció sobre el referéndum anunciado por la administración de Nicolás Maduro sobre el territorio Esequibo que se encuentra en disputa con Guyana, desde hace décadas.

“La soberanía y la integridad territorial no se elude, no se traslada, no se consulta, se ejerce”, dijo Machado tras el anuncio del régimen de fijar una fecha para hacer una consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral el próximo mes de diciembre.

Machado, ha expresado su preocupación por las acciones y decisiones del régimen en torno al Esequibo. “Yo no voy a especular qué es lo que están buscando”, señala Machado, subrayando la necesidad de una comprensión precisa de la situación actual.

“Esto no ayuda a la defensa del Esequibo y de la integridad territorial de Venezuela. Por el contrario, una vez más, las acciones irresponsables del régimen están poniendo en riesgo la soberanía de Venezuela en un territorio que es estratégico y que es de Venezuela”, dijo Machado, en declaraciones reseñadas por Infobae.

Machado enfatizó la importancia de la soberanía y la integridad territorial como una responsabilidad ineludible del Estado venezolano.

La líder opositora aboga por la participación de expertos y juristas especializados en la materia para salvaguardar los intereses de Venezuela en el proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia.

“Eso es una responsabilidad ineludible del Estado venezolano y no podemos hacer nada que en este momento perjudique nuestra posición en la Corte Internacional de Justicia, cuyo proceso está en marcha. Entonces, en lo que debemos concentrarnos todos es que los mejores juristas, expertos y especialistas en esta materia se pongan al servicio del país y no a una acción propagandística que nos va a perjudicar aún más”, concluyó.

