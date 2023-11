RETACITOS #5Nov

No nos cansaremos de repetir que este gobierno no es más torpe, porque no practica; no mete la pata con más frecuencia porque no ensaya; sin embargo, en esta oportunidad no solo pretendiendo desconocer lo ocurrido el pasado 22 de octubre en todo el país, coloca a todos los voceros a desacreditar la Primaria y en vista que el apoyo a María Corina Machado, sigue in crescendo en forma muy acelerada, deciden echarle una ayudadita y le giran instrucciones a uno de los más arrastrados “alacranes” para que impugne el proceso ante la Sala Electoral del TSJ, quien en forma exprés emite un pronunciamiento, admitiendo un recursos, donde ¿el fondo del amparo cautelar fue suspender (más no anular) los efectos de un evento político que ya ocurrió?, lo que ha producido una profunda inquietud entre aquellas personas que conocen a fondo el tema jurídico, quienes afirman que resulta muy curioso eso de suspender lo que ya aconteció y cuando además es un hecho políticamente consumado y aceptado. Otros, tras conocer y revisar la sentencia, afirman que la decisión del TSJ de inhabilitar post la primaria es políticamente errado para el propio gobierno. Se afirma igualmente, que consumado el triunfo de MCM, esto no tiene ningún impacto negativo sobre su liderazgo en la oposición y más bien amplifica su potencia nacional y refuerza el rechazo internacional hacia el régimen, llegando algunos observadores a estimar que con estas acciones le están sumando alrededor de 5 millones de votos adicionales a María Corina, y además agregan que le pone gasolina a la presión para retroceder, en parte, los acuerdos políticos alcanzados con USA. Todo parece indicar que el gobierno se arrepintió de haber permitido ese evento por vía de las negociaciones y dados los resultados obtenidos probablemente tiene razones para su preocupación. Pero el remedio que ha aplicado parece mucho peor que la enfermedad.

***

- Publicidad -

A propósito, el miércoles 01, la ONG Acceso a la Justicia dio a conocer un trabajo de análisis, alrededor de las acciones que viene adelantando el Ejecutivo, a través de su bufete que es el TSJ, atendiendo una petición de un bufón al que todos llaman el “Alacrán mayor”, documento que no tiene desperdicio y que está publicado en el portal elimpulso.com, para los que aún no han tenido la oportunidad de verlo. En este análisis se advierte lo que ya todo el mundo conoce, tanto dentro fuera de Venezuela, que la investigación penal de la Fiscalía contra los organizadores de las primarias opositoras es más política que judicial; coincidiendo con lo expuesto por el Ingeniero Juan Pablo Olalquiaga, quien en su cuenta en X expuso que en Venezuela no existe Estado de Derecho, por lo tanto a la decisión del TSJ, institución electa de forma írrita, ni siquiera hay que prestarle atención. Pero a lo largo del análisis se va desmontando todas y cada una de las argumentaciones expuestas, tanto por el también ilegitimo jefecito del MP como por el Bufete de Miraflores. Las acusaciones y delitos que se le imputan a los ciudadanos que estuvieron dirigiendo el proceso de la Primaria, que concluyó a pesar de tantos obstáculos, en forma tan cívica y ejemplarizante, también se caen por su propio peso, porque quien primero denuncia es “Cejotas” y por supuesto no hay nadie más versado en este país en materia de fraudes, que este trastornado psiquiatra. Se asegura con soportes que nadie usurpó funciones del CNE, se hacen señalamiento de usurpación de identidad de ciudadanos, sin ninguna prueba; la primaria se realizó con las uñas, por tanto nadie puede hablar de dinero sucio; también lo de la “asociación para delinquir”, también se cae por su propio peso. Con esta decisión el gran perdedor es el régimen, que ahora no encuentra como salirse del paquete en el que está metido, y ahora de nuevo con toda la comunidad internacional en contra.

***

Las 3 publicaciones de octubre de Retacitos cayeron en Mercabar como un balde de agua fría, ya que quedaron desnudos en medio del patio, pero lamentablemente, lejos de comenzar a aplicar correctivos, desde el momento de las publicaciones los trabajadores han estado recibiendo o de parte de la dirección de mercado la más feroz persecución y acoso laboral, pero valientemente han aguantado la pela como trabajadores honestos que son y que no tienen rabos de paja que ocultar. Explican que de parte de la empresa se han formado 3 frentes contra los trabajadores duros ( apenas son unos 24 ): el primero está en peaje, se trata de dos damas que rigen el control del departamento de recaudación con algunos de sus empleados; un segundo está en el departamento de operaciones dirigido por el señor Martes, este departamento se ha dedicado a tomar fotos a diestra y siniestra sin ningún fin, son los sapos o “patriotas cooperantes“, un departamento de comadres y el tercero dizque esté integrado nada más y nada menos que de la PNB, supuestamente un grupo de policías que también se lucra de peaje y está dirigido por doña bárbara, donde también se hace un trabajo sucio. Admiten los trabajadores que es muy delicada está situación con los policías. Afirman tener pruebas del acoso laboral, fotos y videos. Revelan que desde la toma de posesión del “Precursor”, los trabajadores han querido dialogar sobre la contratación colectiva y el personaje como si esta convención no existiera. También le han enviado mensajes vía WhatsApp, Instagram, Twitter durante la exposición de motivos con el Cocosette y nada. Desde el inicio de esta gestión ene veces han acudido a la Inspectoría de Trabajo a exponer sus quejas y reclamos. Pero diera la impresión, hasta estos momentos, que el organismo obligado a impartir justicia en beneficio del sector laboral, al parecer anda en contubernio con el Precursor. Ya han pasado casi dos años de la gestión mirandina y nada que la inspectoría de trabajo se pronuncia. El martes pasado hubo una reunión en dicho ente, los trabajadores acudieron puntuales, el precursor nunca se presentó. ¿A que le teme?

- Publicidad -

***

Para conocer a fondo la realidad del sistema de salud en Venezuela, solamente basta con establecer una conversación con el Dr. Huniades Urbina Medina, médico pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, quien advierte que en materia de salud lo fundamental es la prevención y esta se alcanza a través de las vacunas, estando un país protegido, cuando su población esta vacunada en un 90%, que no es la situación de Venezuela que está en un 50,8%, porque no recibe vacunas desde hace tres años, por cuanto tiene una deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS, por un monto de US$ 11 millones que son responsabilidad del Estado que no paga, por lo tanto no recibe vacunas. El galeno afirma que las dosis que se vienen poniendo en los últimos tres o cuatros años son por donaciones de Unicef, Cruz Roja y OPS, advirtiendo que no se puede poner la salud de un pueblo a depender de donaciones que son cuestiones puntuales. En materia hospitalaria, un monitoreo a 40 de los principales hospitales de las ciudades, presentan carencias en infraestructura, servicios, materiales, insumos y equipos médico-quirúrgicos; sin embargo considera que mientras la OMS establece como estándar una inversión en salud del 6% del PIB, en Venezuela apenas se destina entre el 0,8% y el 2% del PIB. Asegura que los hospitales se han convertido en depósitos de seres humanos. Cuestiona la atomización del Sistema de Salud en el país y aboga por un Gran Sistema Único de Salud donde se atienda a toda la población indistintamente, que sea político, que sea militar, que sea de la gobernación, de la Asamblea Nacional. Bueno, Dr. Urbina, soñar no cuesta nada, ojala y sus deseos se conviertan en realidad.

***

El sutil comentario que, atendiendo a denuncias de padres y representantes hicimos la semana pasada, parece que causo piquiña y escozor en casa de Chucho del Teacher, diciendo a los usuarios cuando hacen la oración, que personas mal intencionadas están hablando de ellos en los medios. Pero lejos de recoger velas y tratar de buscar soluciones, el viernes de la semana pasada convocaron por tercera vez a una asamblea para aprobar la estructura de costos, de los 319 padres y representantes, para hacer cuórum requerían 160 presentes, pero solo asistieron 142 y aun cuando no tenían el cuórum reglamentario, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 114 del Ministerio de Educación, hicieron la asamblea violentando lo establecido en la normativa legal vigente; pero el colmo es que al parecer entre gallos y medianoche presentaron un proyecto de inversión en el servicio de electricidad cuyo costo está en el orden de los US$ 14.000, exigiendo con carácter obligatorio un aporte especial de 10$ per cápita, aporte o cuota especial que prohíbe la resolución 114 en sus artículos 17 y 18, pero hicieron caso omiso y siguieron adelante. Ante los múltiples reclamos, la jefecita como si estuviera manejando una hacienda propia les dijo, que si no estaban de acuerdo que se llevaran sus muchachos. Ante la imposibilidad de lograr el quorum, sentaron a personal de confianza a la entrada de la institución, para obligarlos a firmar la asistencia a la reunión y de esa manera avalar las aprobaciones de las estructuras de costos y el proyecto de inversión. Además dizque habrían exigido el pago por inscripción, septiembre y octubre retroactivo, lo cual no estaba en los planes, lo que fue rechazado por los representantes, ya que el monto de la mensualidad debe ser definido antes de comenzar el año. Así que amanecerá y veremos.

C O R T I C O S

Aseguran que en la comparecencia de la Dra. Nelly Cuenca de Ramírez y Luis Rodríguez López, (Presidenta y Vicepresidente) de la Junta Regional de Primaria, antes el Ministerio Público, se comentó con gran extrañeza la ausencia de dirigentes políticos como el Sargento de Nirgua, El Inefable, La bella Soob, Daniel el travieso, El Dr. Ferreira y el perifoneador de Yaritagua, aun cuando había alguna de su gente en el lugar, entre otros, quienes brillaron por su ausencia. Otros notables ausentes fue la gente de VP, de PJ, la representación de UNT la asumió don Guille, porque Piña y Floridiano no se vieron por el lugar. La gente comentaba que esa actitud de indiferencia, desalienta el ánimo de la militancia de la oposición, ya que no se entiende, y es inexplicable, la falta de solidaridad con unos ciudadanos que lo expusieron todo, hasta su libertad, para hacer posible una elección, que se convirtió en hito histórico. Además no hay que olvidar que este proceso fue realizado para los partidos, por lo tanto, sus líderes debían ser lo más solidarios. En todo caso, los amigos de siempre, alumnos de la universidad de la profe, estuvieron presentes, como debe ser.

Por cierto las autoridades que están arremetiendo contra los organizadores de la Primaria, parecen olvidar que el Articulo 7 #1, del Estatuto de Roma el cual establece que cuando un grupo colectivo en funciones, es sistemáticamente perseguido, es una violación de sus derechos humanos y se califica como un “Crimen de Lesa Humanidad”; por lo tanto más temprano que tarde serán juzgados por la Corte Penal Internacional, no solamente los autores materiales, en este caso el Fiscal General, los fiscales encargados de las investigaciones, los magistrados del TSJ, sino también su cadena de mando. Es lamentable, por ejemplo, que los fiscales designados estén actuando en cosas que ellos saben que no proceden, pero también serán llamados y sentados en el banquillo de los acusados, porque son casos que no prescriben, así pasen los años. En este caso, estamos en presencia de un juicio político, así que sálvese quien pueda, solo se puede apelar ante la Corte Celestial.

Con mucho cuidado y detenimiento leímos el comunicado de Futuro y hemos llegado a la conclusión, que al parecer al Sargento de Nirgua, le están pegando los años, la experiencia adquirida a lo largo de los cientos de kilómetros recorridos en el mundo de la política, parecen no haberle dejado ninguna enseñanza. Primero, cayó por inocente apoyando al candidato de la mitad de AD, siendo el gran perdedor en esta negociación y ahora, es cuando comienza a darse cuenta que muchas de las personas de su entera confianza, nunca le han jugado limpio, sino que se han aprovechado de su prestigio, tal es el caso de Omarciño, de quien hoy se comenta, que al parecer siempre ha hecho buenos negocios con la revolución, incluso dizque entra al despacho del marinero y del Cocosette, como perro por su casa, por lo tanto no necesita permiso para apoyarlos todas las veces que lo inviten, recuerda que por la plata baila el mono.

Siempre hemos dicho que a la gente acuciosa y que siempre está pendiente de los detalles, siempre hay que prestarle mucha atención y es el caso del expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y exdirector de Fedecámaras, Aquiles Martini Pietri, quien al hacer referencia al adefesio de sentencia del írrito TSJ, en el aparte 4°, donde se hace mención de las personas inhabilitadas, señala que en el caso de María Corina, escribieron: “Ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años “; no colocaron por “sentencia firme”. Será porque no existe ningún juicio, mucho menos una sentencia firme por parte de un tribunal constituido como lo establece la Constitución. Por lo tanto consultado con especialistas del área jurídica, hemos llegado a la conclusión que el “alacrán” le hizo un flaco favor a la dictadura al prestarse para presentar un recurso de amparo injustificado y totalmente extemporáneo, porque si la acción fue porque no le permitieron participar, era en ese momento en que tenía que solicitar el amparo, no después que todo el proceso esta consumado y los resultados a la vista de Venezuela y el mundo.

El Inquieto Anacobero comenta, aquí seguimos viendo cosas insólitas, resalto para hoy lo siguiente; cómo es posible y que alguien lo aclare, que el «canciller» del presidente fallecido que «entregó ayer» el Esequibo a Guyana sin chistar y en acto público, y que actualmente ése mismo «ex canciller», hoy Presidente, convoque a un referéndum consultivo para preguntar si el Esequibo es nuestro?. En «bolazo doble banda» pretenderían que se «prendiera» otro «barullo». Y el tema post primarias?… «Ciao bambino»! «Ojo con éso»! Y concluyo con éste despropósito de los de AD-judicializada recordándoles que fue durante el gobierno adeco del Presidente Leoni que se firma el Acuerdo de Ginebra y el actual «alacranato» haciendo de comparsa al régimen que de acuerdo a las notas en las RRSS del «Indio» Berni y del señor Martínez se confabulan en una «cuasi incitación» de ir a una escalada superior con el vecino país. Definitivamente como dirían aquí en una vieja cuña: «Venezuela un país para querer» y agregamos: «Venezuela, un país para no aburrirse nunca». «Así siguen siendo las cosas».

El pasado sábado 28 de octubre se reunieron en casa de Henrry Ugas un grupo de adecos (47 personas) de la corriente Lunista celebrando el II reencuentro Amigos de los 80, encabezado por Hamor Eliecer Oviedo ex secretario juvenil Seccional para la época, donde se contó con intervenciones del Lic. Jorge Euclides Ramírez quien habló de la vida y obra de Guillermo Luna y el Dr. Daniel Azuaje ex presidente de la encuestadora Gallup, quien disertó sobre el acontecer político actual, futuro y que dicen los números después de la primaria. Luego de escuchar las intervenciones se procedió a la entrega de reconocimiento a una serie de dirigentes que colaboraron desinteresadamente con el apoyo a ese movimiento juvenil de la década de los 80 (Oviedo-Pellicer), en el mismo se contó con un gran número de adecos pertenecientes a las parroquias y municipios del estado. Posteriormente se procedió a un almuerzo y el respectivo brindis. Engrasando maquinaria? Valor y Pa´lante que el triunfo es de los que nunca se rinden. “We will come back”.

Desde el 11 de Octubre el IVSS presenta fallas en su sistema, esto atrasa el recibimiento de las pensiones, los trámites de las empresas en cuestión de cobranza, Afiliación y fiscalización. El Estado ha de percibir dinero porque en lo que va del mes de Octubre solo se pudo recaudar lo que pagaron hasta el 10 de octubre solamente. Las empresas hoy no tienen acceso para poder saber cuánto tienen que cancelar. Las empresas se ven imposibilitadas para pagar, porque no hay sistema y nadie puede saber cuál es la deuda. Ya han sido varios días, semanas sin el sistema y eso está muy mal. Nadie sabe nada! Cuando va a volver, como volverá… Que se tiene, que se ha perdido etc. Los reposos se están acumulando y atrasando porque se están haciendo a la antigua, de manera manual (luego hay que pasarlos) nadie sabe nada! Nadie fue! Nadie sabe y nadie supo más nada! Solo que aún sin sistema y no se sabe hasta cuándo, sería bueno que las autoridades regionales den una explicación sobre este tema ya que a nosotros no nos prestan atención. Alberto Domínguez. Presidente del SUTIVSS-LARA.

Por los lados del «Parque Ayacucho» susurran los lugareños que definitivamente los adecos son una «raza inextinguible». No dejan de ser noticias y nunca pasan de moda, ganen o pierdan serán siempre referencia de algo. Bueno ó malo ahí estarán. El comentario viene por los hechos acaecidos la semana pasada luego que un grupo de los denominados «AD-judicializada» ó «alacranizada» irrumpieron de manera violenta en la «Pochocha» ocupada por la «AD-Resistencia» golpeando y sacando de forma violenta de la sede partidista al cuidador de la misma. La agresiva acción estuvo comandada por el secretario general de «AD-judicializada» (PM) y otros miembros de ésa dirección regional. No pasaría mucho rato cuando hicieron acto de presencia militantes y dirigentes de «AD-R» comandados por el «Vice Presidente» que lograron expulsar de la casa partidista a los «invasores». Se comentó insistentemente por parte de los presentes, que pudieron ver por los alrededores del inmueble, merodeando en su vehículo en situación de «chequeador» de la «incursión» al ex secretario general (RS) y al actual secretario de organización (BA). Muy mala y vergonzosa acción.

Comentan de igual manera los asiduos caminadores del «Ayacucho» que las cosas por la «casa blanca» están comenzando a «calentarse» luego de la debacle de las primarias. Se trata de una serie de convocatorias que se vienen produciendo entre diversos «factores internos» del partido con la intención de reagruparse y producir un cambio en la actual dirección partidista a quienes consideran de «desgastada, inoperante y derrotada». Allí coincidirían tendencias del «dorismo, lunismo y marianismo» que de lograr concretarse, no cabe duda que los convertiría en un fuerte bloque a enfrentarse con el «inefablismo-bellasoismo» a quienes les atribuyen todas las debacles electorales de los últimos años en el partido. Ante esa situación, continúan hablando los «caminantes» que por tal razón el «Vice» mandó a «infiltrar» una reunión de un grupo de «lunistas» de la generación de los 80’s realizada en una casa ubicada en la carr. 18 con 57 con unos «cuadros» especialmente enviados para «chequear» a los allí presentes, donde tenían una jornada de charlas con buena asistencia. En la misma hubo muchas anécdotas de sus viejos líderes, mención especial, entre otros, el recordado «italiano de oro». Muchos «recuerdos juveniles», como aquel «derretimiento» afectivo de aquella vieja canción de la «estrella muy blanca inspirada en su gran amor». Volveremos…

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí