InfografíaIMP Cardenales continúa a la cabeza de la tabla de posiciones de la LVBP este domingo #5Nov

Los Cardenales de Lara siguen liderando la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con nueve victorias y tres derrotas, tras la jornada del sábado 4 de noviembre. El equipo larense tiene una ventaja de dos juegos sobre los Leones del Caracas, que ocupan el segundo lugar con siete triunfos y cinco reveses.

En el tercer puesto se ubican los Tigres de Aragua, que tienen un récord de seis ganados y seis perdidos, a tres juegos de los Cardenales. Los Tigres comparten la misma marca que los Navegantes del Magallanes, que están en el cuarto lugar por el criterio de desempate.

Los Bravos de Margarita se encuentran en el quinto lugar con cinco victorias y siete derrotas, a cuatro juegos de la cima. Los Bravos están empatados con los Caribes de Anzoátegui, que también tienen cinco triunfos y siete reveses, pero están en el sexto lugar por el criterio de desempate.

En el séptimo lugar se sitúan los Águilas del Zulia, que tienen cuatro victorias y ocho derrotas, a cinco juegos de los líderes. Los Águilas tienen la misma marca que los Tiburones de La Guaira, que están en el último lugar por el criterio de desempate.

Para este domingo 5 de noviembre, la LVBP tiene programados cuatro juegos: Cardenales vs Leones, Tigres vs Navegantes, Bravos vs Caribes y Águilas vs Tiburones. Estos encuentros podrían modificar la tabla de posiciones y definir el panorama de los equipos de cara a la segunda semana de la temporada regular.

