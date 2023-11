Jared Leto se atreve a escalar el Empire State Building para anunciar su nueva gira mundial #10Nov

El actor y cantante Jared Leto ha sorprendido al mundo con una espectacular hazaña: escalar el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, para promocionar la nueva gira de su banda, Thirty Seconds to Mars.

Leto, de 51 años, se convirtió en la primera persona en alcanzar la cima del rascacielos de forma legal, subiendo desde el piso 86 hasta el 104 en solo 20 minutos y sujetado por una cuerda.

“Hoy lanzamos TEMPORADAS WORLD TOUR 2024 en la celebración de nuestro nuevo álbum. ¡Es el fin del mundo pero es un día hermoso! He tenido una fascinación con el Empire State Building, la «atracción número uno del mundo», desde que era un niño. No estoy seguro si fueron los récords mundiales Guinness, King Kong, pero algo sobre esta icónica estructura siempre capturó mi imaginación. Construido en tan solo 13 cortos meses, en una de las mejores ciudades del mundo siempre ha sido un poderoso símbolo para mí de todas las posibilidades de la vida”, expresó en su cuenta en Instagram acompañado de material audiovisual.

La aventura de Leto no estuvo exenta de riesgos, ya que el actor sufrió algunas heridas en su mano izquierda debido a las afiladas esquinas del edificio. Sin embargo, eso no le impidió ofrecer un pequeño concierto en lo alto del rascacielos, de casi 400 metros de altura, donde interpretó algunas de las canciones de su nuevo álbum, It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day.

El disco, que saldrá a la venta el próximo mes, será el séptimo de la banda de rock alternativo que lidera Leto junto a su hermano Shannon. La gira mundial de Thirty Seconds to Mars comenzará en enero de 2024 y recorrerá varios países, incluyendo Colombia, donde actuarán el 15 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá.

El video del ascenso de Leto al Empire State Building se ha viralizado en las redes sociales, donde el artista cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram.

