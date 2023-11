VIDEO María Corina Machado pide suspender el referendo sobre el Esequibo #22Nov

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, instó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro a suspender el referendo convocado para el próximo 3 de diciembre sobre el reclamo de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, porque, a su juicio, perjudicaría la defensa del país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Machado afirmó que Maduro necesita confundir, desmoralizar y distraer a los venezolanos de su propósito de lograr un cambio político, y que por eso inventa distracciones de todo tipo, algunas irrelevantes y ridículas, y otras peligrosas, como el referendo sobre el Esequibo.

“Todos los venezolanos sabemos que el Esequibo es nuestro, pero Maduro y Chávez han tenido una actitud entreguista e irresponsable que ha derivado en una posición débil por parte de Venezuela ante la CIJ”, dijo Machado en un video difundido en sus redes sociales.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado pide a suspender el referendo del Esequibo porque «puede perjudicar nuestra defensa ante la CIJ»: "Es un error"

La líder opositora aseguró que la soberanía se ejerce, no se consulta, y que el referendo sobre el Esequibo es un error que no solo no aporta los mejores argumentos jurídicos, sino que incluso puede perjudicar a Venezuela en su defensa ante la Corte.

Machado propuso convocar a los mejores expertos del país y del mundo y presentar ante la CIJ una contramemoria inobjetable, que demuestre los derechos de Venezuela sobre el territorio al oeste del Río Esequibo, que actualmente está bajo control de Guyana.

“Si el régimen no sabe o no quiere defender a Venezuela, nosotros sí. No vamos a permitir que nos arrebaten lo que nos pertenece por derecho e historia. El Esequibo es nuestro y lo vamos a defender con firmeza y dignidad”, finalizó.

