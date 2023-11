Cabello: No es verdad que en Acuerdo de Barbados se habla de las inhabilitaciones #30Nov

Trabajo www.talcualdigital.com

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, negó la noche del miércoles 29 de noviembre las declaraciones que diera más temprano el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, de un «procedimiento» que permita las habilitaciones políticas a más tardar este jueves 30; esto en consonancia con el «plazo» dado por Estados Unidos para no reimponer sanciones.

- Publicidad -

Cabello, durante su programa de televisión, le dijo a Blyde que «no es verdad» que en el Acuerdo de Barbados haya un apartado que hable sobre las inhabilitaciones políticas, al igual que le acusó de haber ofrecido esas declaraciones «solo para figurar».

“Son mentiras. No seas mentiroso, lo que yo entiendo de allí es que tu dices que si no nos habilitan, tú estas presente, por si acaso, eso es lo que yo entiendo, que estás poniendo tu nombre a la orden, porque tú sabes que eso no va a ocurrir”, expresó después de leer un mensaje en redes sociales que citó las palabras de Blyde.

Insistió en que después del 30 de noviembre no pasará nada en el país y le cuestionó sobre qué hará luego de que pase la fecha señalada y la situación siga igual.

- Publicidad -

El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, aseguró el miércoles 29 de noviembre que entre ese día y este jueves 30 de noviembre debe generarse un procedimiento que brinde «el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina (Machado) o de cualquier otro venezolano que aspire ser presidente» y que esté inhabilitado por la Contraloría General.

Blyde aseguró que tiene «fe y confianza» en que van a suceder acciones en las próximas horas que van a poder «abrir caminos» para que los venezolanos sigan teniendo confianza en los procesos de negociación. Precisó que gracias al acuerdo parcial de Barbados se lograron avances como la realización de las elecciones primarias de la oposición.

Por otro lado, Diosdado Cabello calificó de «loco» y «fundido» al presidente de Guyana, Irfaan Alí, por presuntamente querer provocar a Venezuela con campañas en las que afirma que la administración de Nicolás Maduro les estaría persiguiendo.

«Nos quieren provocar a nostros con una gran campaña en redes, televisión y periódicos, diciendo que nosotros lo estamos persiguiendo. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Los invadidos somos nosotros, ocupan un terreno de facto», aseveró el funcionario.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí