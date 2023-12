InfografíaIMP Cardenales de Lara cae por segunda vez en la semana #7Dic

La noche del miércoles 6 de diciembre se desarrollaron 4 encuentros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en el que el equipo larense perdió 3-5 contra las Águilas del Zulia. Tiburones de la Guaira 3-4 contra Navegantes del Magallanes. Leones del Caracas 3-4 contra Bravos de Margarita. Caribes de Anzoátegui 5-8 contra Tigres de Aragua.

La novena de los Cardenales de Lara (24-15) cayó por segunda vez consecutiva en la semana, esta vez ante Águilas del Zulia (19-19), en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El lanzador ganador por los rapaces fue el cerrador Silvino Bracho (1-1), mientras que la derrota se la adjudicó el experimentado José Ascanio (0-1). El abridor por los crepusculares fue el derecho Anderson Espinoza, quien lanzó durante seis episodios

completos, permitiendo seis hits, una carrera limpia y abanicando a cinco contrarios.

El caraqueño fue relevado por James Hoyt (1.0 IP, 0 H, 0 CL), Rhiner Cruz (0.2 IP, 2 H, 0 CL, 1 BB, 1 SO), Yapson Gómez (0.1 IP, 1 SO, 0 CL), Vicente Campos (1.0 IP, 2 H, 0 CL, 1 SO) y José Ascanio (1.0 IP, 3 H, 3 C, 1 SO).

A la ofensiva, destacaron por los larenses Hernán Pérez (2-2, 2 CI, 2 BB) y Gorkys Hernández (4-1, 1 2B). En total fueron seis los imparables conectados por Cardenales en el encuentro, ligando de 9-2 cuando bateaban con corredores en posición de anotar.

El conjunto crepuscular vuelve a la acción este jueves, cuando inicien una gira de cuatro días, enfrentando a Tigres en Maracay con Raúl Rivero en la lomita.

⚾️🔥 Aquí puedes revisar todas las estadísticas de los equipos, líderes individuales, tabla de posiciones y seguir los encuentros jugada a jugadahttps://t.co/onT4IMFuvd#ConTodoYMás | #LVBP pic.twitter.com/ccvPHeBOER — #ConTodoYMás ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) December 7, 2023

