OPINIÓN Visión Ciudadana: Hola soledad #7Dic

La inolvidable canción de Rolando Laserie debe haber atormentado con sus lamentos de olvido y melancolía los oídos de Nicolás Maduro y su nomenclatura, cuando el pasado tres de diciembre pudieron constatar que de aquellas multitudes que acompañaban y apoyaban el “Proceso” solo quedó un recuerdo lejano, porque el pueblo de manera absolutamente mayoritaria los dejo solos en las mesas electorales del referéndum sobre el Esequibo.

Desde tiempos de Hugo Chávez los jefes del PSUV, con él a la cabeza, cada vez que la oposición democrática hacia una demostración de fuerza popular, ellos respondían con mítines y marchas gigantescas, las primeras espontáneas y las del oficialismo movidas por la fuerza del dinero y el miedo provistos ambos por un gobierno abusador y tiránico.

Frente al éxito rotundo, imprevisto en su magnitud para propios y extraños, de las elecciones primarias de la oposición, el régimen de inmediato recurrió a su vieja práctica de responder con una multitud en la calle. Al saber que su convocatoria era exigua acudieron al nacionalismo como instrumento aglutinador. Nada mejor que revivir la disputa territorial con Guyana por el territorio Esequibo, era dar un tiro al suelo, nadie podía oponerse y llamar a la abstención pues sería un búmeran para la oposición, víctima natural de estos ardides electorales.

Con el referendo no solucionaban nada legalmente, ni atemorizaban a un país que cuenta con el respaldo militar de la Comunidad Británica, de Brasil y del conjunto de países del Caribe, incluyendo a la gozona Cuba, ante cualquier intento de tomar este territorio por la fuerza. El objetivo del referendo era apabullar a la oposición con un desborde de venezolanos en las calles para votar y así dejar como algo nimio la masiva concurrencia a las primarias. Para esta meta no importaba tanto los números, siempre con posibilidad de acomodarlos, lo importante era el espectáculo de miles de ciudadanos ante los centros electorales, esa fue la estrategia de triunfo años atrás y esa era la estrategia de triunfo para el tres de diciembre.

Sin embargo, a quienes escribimos estas líneas nos preocupa altamente, además de que se vuelve a demostrar que este Consejo Nacional Electoral no es nada confiable, la utilización que el régimen le pueda dar a las fantasías electorales del resultado del referendo, en las preguntas que se respondieron afirmativamente, según ese mendaz resultado, en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la pregunta tres y en crear un estado compuesto por el territorio en reclamación y anexar como parte de Venezuela de la pregunta cinco. La inquietud que nos embarga es debido a que el régimen político que hoy asola al país, está enfrentado una derrota que no había conocido por su magnitud y no hay peor consejero que la desesperanza ante la impotencia frente a un pueblo que cansado de sus abusos lo rechaza contundentemente.

Ese rechazo puede llevar al régimen al desvarío de ignorar a la CIJ, bien para no defenderse en su seno con los determinantes argumentos jurídicos e históricos que tenemos o desconocer su sentencia, lo cual nos haría unos parias en el contexto internacional, o bien, cometer la insensatez de crear ese estado que llamaría Esequibo, ocupando militarmente pues no hay otro medio, el territorio en reclamación, lo cual desencadenaría unas consecuencias terribles para el país metiéndolo en un conflicto guerrerista sin sentido.

Sin embargo, rescatamos que el resultado del referendo fue una nueva lección del bravo pueblo venezolano. Los dejó solos. Allí dentro de las instalaciones dispuestas para el voto nada más estaban los testigos del PSUV y los militares en soledad, mirándose las caras y certificando ellos mismos que el tiempo de la tiranía se acabó porque el pueblo dijo basta, lo dijo de manera clara el 22 de octubre y lo ratificó el 3 de diciembre.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez

