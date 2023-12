PulsoEmpresarial 5 nuevas funciones por descubrir en Galaxy S23 FE

El nuevo Galaxy S23 FE ofrece a las personas la experiencia extraordinaria y completa de un teléfono inteligente Galaxy, reuniendo todo lo que más les gusta de los dispositivos de la línea S. Manteniendo el objetivo de escuchar los comentarios de las personas; después de todo, el nombre FE (Fan Edition o Edición Fan) no es casualidad: Galaxy S23 FE también es la sugerencia ideal para las personas que desean tener un primer contacto con la línea Galaxy S, como una cámara de última generación, rendimiento potente para juegos y un diseño icónico y resistente.

Samsung Latinoamérica comparte contigo cinco puntos que necesitas saber sobre el nuevo Galaxy S23 FE. A continuación, te los explica.

Diseño pensado para ti

Galaxy S23 FE lleva el concepto “Fan Edition” a un nuevo nivel, brindando una nueva forma de expresar tu personalidad y estilo a través del diseño. Disponible en cuatro modernos y actuales colores, grafito, verde y crema, además del color azul, exclusivo de la Tienda Online de Samsung, el nuevo integrante de la familia FE ofrece un agarre cómodo para las manos y mayor resistencia en escenarios adversos gracias a su clasificación de resistencia al agua y al polvo. Ya no tendrás que correr para esconder tu smartphone si te toma desprevenido una llovizna, ni buscarlo bajo el césped durante una tarde soleada en el parque: el S23 FE está hecho para durar y soportar distintas situaciones adversas.

El diseño del nuevo Galaxy S23 FE no sólo es elegante y funcional en tu día a día, sino que también fue diseñado de forma sostenible para el planeta. Este smartphone utiliza materiales reciclados en su construcción, reforzando el compromiso de Samsung con la iniciativa Galaxy for the Planet, que tiene como objetivo reducir el consumo de materiales potencialmente nocivos para el medio ambiente, manteniendo toda la innovación y tecnología de la línea Galaxy de Samsung.

Cámara de calidad profesional con Nightography

Galaxy S23 FE cuenta con un conjunto de cámaras de calidad profesional para grabar los momentos más importantes de tu rutina. Las fotos durante el día, incluso bajo un sol brillante o un cielo nublado, conservan todos los detalles de la escena y ofrecen colores vivos en el modo retrato solo o en grupo.

S23 FE también brilla de noche usando Nightography, un conjunto de funciones del smartphone para capturar fiestas, reuniones, selfies y otros eventos con colores realistas y estables incluso en lugares con poca luz, reduciendo el ruido en condiciones de luz adversas.

Sube el nivel tu juego con Ray Tracing

Disfrutar tus videojuegos online favoritos en Galaxy S23 FE también es una experiencia extraordinaria gracias al potente procesador, que hace que cada acción sea rápida y fluida incluso en juegos con innumerables elementos en pantalla. Una novedad en la nueva línea S23 FE es la tecnología Ray Tracing en juegos compatibles, que hasta ahora solo se podía ver en acción en consolas y computadoras. Con él, los efectos de luz en espejos, charcos y agua y otras superficies que reflejan la luz son más realistas, lo que aumenta la inmersión en tus jornadas lúdicas que ya admiten la función.

Galaxy S23 FE también tiene una cámara de vapor interna que ayuda a controlar el calor. Esto no sólo ayuda a mantener un rendimiento constante en los juegos o tareas más pesadas, sino que también brinda mayor comodidad para las manos durante sesiones más prolongadas de uso del smartphone.

Ediciones completas y sólidas en Modo Pro

Samsung quiere darles a las personas el poder de hacer más con su smartphone a la hora de crear fotos y videos. Es por eso que Galaxy S23 FE funciona como un estudio de edición móvil gracias al Modo Pro, que te permite ajustar manualmente diferentes aspectos de tus creaciones, según tus preferencias.

Con el Modo Pro, puedes controlar la velocidad de obturación, la apertura o los niveles ISO, seleccionar filtros y utilizar todas las herramientas de edición impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) disponibles en el nuevo Galaxy S23 FE.

5. Lo mejor del Ecosistema Galaxy en la línea FE

Galaxy S23 FE también incorpora funciones del Ecosistema Galaxy en una línea completa de dispositivos. Puede, por ejemplo, transferir archivos rápidamente usando Quick Share para acelerar las ediciones.Con los auriculares Galaxy Buds FE, puedes usar la función Auto Switch para cambiar automáticamente el sonido entre dispositivos sin tener que realizar ajustes manuales. Y la aplicación SmartThings Find te ayuda a localizar tus dispositivos Galaxy FE de una manera sencilla, haciendo sonar una alarma en caso de que los pierdas.

